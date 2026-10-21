주시경 150돌, 학술대회가 새로 밝힌 열 가지

큰사진보기 ▲참가자 사진주시경 선생 나신 150돌 기념식 사진 ⓒ 한글학회 관련사진보기

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한글학회는 지난 10월 16일(금) 오후 2시, 한글학회 강당에서 '주시경 선생 나신 150돌 기념식'에 이어, 16일과 17일, '주시경 선생 나신 150돌 기념 국제 학술대회'를 열었다. 한국·중국·일본·영국 학자 열한 명이 이틀 동안 발표했고, 올해로 제정 100돌을 맞은 한글날의 뿌리까지 다시 캐는 자리였다. 317쪽짜리 발표 자료집을 꼼꼼히 읽고 나니, 통설을 바로잡거나 새 자료를 내놓은 대목이 적어도 열 가지는 된다.첫째, 한글날 기념식의 기원이 1926년에서 1912년으로 14년 앞당겨졌다. 리의도 춘천교대 명예교수는 <가람 이병기 전집—일기 1>에서 1912년 1월 21일 보성학교 강당에서 주시경의 조선어강습원이 '훈민정음 창제 기념식'을 연 기록을 찾아냈다. 주시경 선생이 직접 훈사를 한 자리였다. 학생잡지 <새별> 16호에서는 1914년 12월 24일 '한글 제472회 기념회 겸 고 주시경 선생 생신 기념회' 기록도 나왔다. 한글 기념과 주시경 추모는 한 뿌리였던 것이다.둘째, '가갸날'은 선포된 적이 없다. 같은 발표에서 리 교수는 1926년 11월 4일 식도원 축하회에서 '가갸날'이란 이름이 결정·선포됐다는 <한글학회 50년사> 이래의 통설을 뒤집었다. 그 이름은 축하회 이틀 전 신문에 이미 쓰였고, 축하회에서는 권덕규의 제안이 찬동을 얻지 못해 실행위원회로 넘어갔다. 기자들이 먼저 쓰고 굳어진 이름이라는 것이다. '10월 9일 한글날'도 광복 뒤가 아니라 1940년 11월 <한글> 81호에서 이미 확정 공표됐다.셋째, 주시경 친필에서 '한글'이라는 낱말의 첫 용례가 확인됐다. 허재영 단국대 교수는 1912년 전후 필사본 <소리갈>의 '잡이'에서 "이 소리갈은 이 한글로 말하였으나"라는 구절을 찾았다. 그동안 '한글'은 1913년 '한글모' 개칭 기록으로만 주시경의 작명임을 추정해 왔는데, 선생의 손글씨에서 이 말이 나온 셈이다. '한글날'이라는 말의 가장 오랜 공식 기록도 <조선일보> 1927년 10월 25일 조규수의 글 '우리의 목숨 붙은 한글날'로 밝혔다.넷째, 중국 최초의 조선어 문법서 집필진이 확인됐다. 강보유 푸단대 교수는 연변대학 등사본 교재 <현대조선어>(1956)의 안표지 손글씨에서 집필자 김학련·리세룡·최윤갑을 확인했다. 세 사람 모두 주시경의 직계 제자 이호원이 연변대에서 가르친 1기생이다. 만주행을 앞두고 숨진 주시경의 문법이 제자를 통해 중국에 뿌리내린 증거다.다섯째, 한반도의 여섯 방언 구역이 중국 동북에 통째로 보존돼 있다. 김광수 연변대 교수는 2016년부터 2023년까지 72개 지점을 조사한 <중국조선어 방언 지도>의 결과를 국내에 처음 상세히 소개했다. 1986년 세워진 중국조선어사정위원회가 새 명사와 술어 22만 5천여 항을 규범화한 과정도 함께 정리했다.여섯째, 국내에서 외면당한 주시경 표기법을 해외 한인 신문이 먼저 실천했다. 안예리 한국학중앙연구원 교수는 샌프란시스코 <신한민보>, 하와이 <국민보>, 연해주 <권업신문>, 시베리아 치타의 <대한인정교보>가 각자병서·받침 확대·가로쓰기·풀어쓰기를 국내보다 앞서 지면에 구현했음을 밝혔다. 활자가 없어 손으로 써서 석판 인쇄하던 가난한 신문이 오히려 표기 혁신의 실험실이 됐다는 역설이다.일곱째, 표준어 중심의 위계는 주시경의 뜻이 아니었다. 옥스퍼드대 사이먼 번스-새드러 강사는 국립국어원 언어의식 조사 20년치를 종합해 오늘의 표준어 위계가 주시경 연구의 '의도되지 않은 결과'라고 분석했다. 주시경은 특정 지역어를 표준으로 지목한 적이 없고, 오히려 서울말보다 규칙적인 경상도 형태를 높이 평가했다. 그의 정신을 잇는 길은 표준화 강화가 아니라 사라져 가는 지역 방언의 기록과 보존이라는 제언이 인상 깊었다.여덟째, <독립신문> 창간호 한글판의 요일은 틀렸다. 김동진 헐버트박사기념사업회 회장은 1896년 4월 7일 창간호 한글판이 '금요일', 영문판이 '화요일'인데 실제 그날은 화요일임을 확인했다. 두 판을 다른 사람이 편집했다는 방증이며, 헐버트 회고록과 오성근 일기를 엮어 주시경과 헐버트의 협력을 재구성했다.아홉째, 주시경이 조사와 어미를 '단어'로 본 것은 교착어인 우리말에 가장 맞는 처리였다. 최형용 이화여대 교수는 열한 가지 기준으로 조사 44개와 어미 56개를 계량해 모두 접사보다 단어에 가깝다는 수치를 내놓았다. 남한 학교문법도 북한 학교문법도 주시경의 원안에서 벗어나 있으며, 그 까닭이 이론이 아니라 맞춤법 편의와 일본문법 모방이었다는 지적이다.열째, 주시경 한글 정신의 뿌리는 평등이다. 박영신 연세대 명예교수는 배재학당에서 만난 헐버트의 '만인 평등'과 서재필의 '인민 평등' 정신이 주시경 한글 운동의 바탕이라고 보았다. 김병문 연세대 교수는 1896년 학부대신 신기선이 "국문 사용은 사람을 짐승으로 만드는 일"이라며 사직 상소를 올린 기사를 들어, 한글 쓰기가 곧 낡은 체제와의 결별이었음을 보였다.열 가지를 꿰는 실은 하나다. 주시경에게 한글은 글자가 아니라 겨레 모두가 주인이 되는 길이었고, 그 길은 서울을 넘어 연변과 호놀룰루와 치타까지 번졌다. 한글날 100돌에 그 뿌리를 다시 확인한 것만으로도 이번 학술대회는 제 몫을 했다. 이제 남은 일은 선생이 못다 이룬 꿈, 곧 평등한 말글살이를 오늘의 다언어 사회에서 어떻게 이어 갈 것인가를 묻는 일이다.