반도체 호황에 잊힌 160만 명의 존재... '잃어버린 세대' 온다

▲ 2024년 12월 18일 국립부경대학교에서 '미래를 위하여, 탄핵의 봄을 우리 손으로'라는 제목으로 '윤석열 퇴진 부경대 206인 시국선언'이 발표되고 있는 모습. 어쩌면 청년실업도 '시국선언'이 필요한 때가 아닐까. ⓒ 김보성 관련사진보기

덧붙이는 글 | ＊이번 정기조사에서는 10월 13일부터 17일까지 27개 대학 학생 943명을 만났다. 서울 소재 대학 재학생이 806명(85.5%)이고 인천대 68명, 충청권 대학 65명이 더해졌다. 글쓴이 박태훈은 '대학길럽'을 주관하는 청년오늘연구소 소장이다.