"주민번호·계좌 안 묻습니다" 가짜 '우편물 도착안내서' 피싱 경보

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 위조된 도착 안내서, 기존 안내서, 개선된 안내서 예시. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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최근 진짜 우체국 서식을 정교하게 흉내 낸 위조 안내서를 악용해 개인정보를 빼내는 '레터피싱(우편물 빙자 사기)' 범죄에 과학기술정보통신부 우정사업본부(아래 우본)가 긴급 대응에 나섰다.우본은 21일 우편물을 사칭한 피싱 범죄를 막기 위해 '우편물 도착안내서' 서식을 전면 개편하고, 대국민 홍보를 강화하는 등 다양한 예방 대책을 시행한다고 밝혔다.우본에 따르면, 지난 12일 실제 우편물을 위조한 가짜 '우편물 도착안내서' 제보가 접수되면서 사기 피해에 대한 불안감이 높아졌다. 이에 우본은 즉각 안내서 양식을 손질해 상단에 "★우체국은 주민번호나 계좌정보를 요구하지 않습니다★"라는 굵직한 경고 문구를 새겨 넣어 시민들의 경각심을 높이고 있다.일선 현장 대응도 한층 강화됐다. 전국 우체국에 위조 안내서 발견 시 즉각적인 조치 절차를 내려보내는 한편, 아파트 등 공동주택과 집합건물 관리사무소에 피싱 주의 안내문을 배포해 주민들의 주의를 당부하고 있다.나아가 우본은 올 연말까지 누구나 진위 여부를 눈으로 쉽게 판별할 수 있도록 '우편물 도착안내서'에 반투명 로고를 인쇄하는 보안 기능을 추가할 계획이다. 이후에도 유사한 피해 사례가 포착될 경우 신속히 국민들에게 알리고 추가 대응 방안을 마련한다는 방침이다.박인환 우정사업본부장은 "우편물 도착안내서에 삽입된 큐알(QR)코드는 수취인의 동의를 받아 연락처를 확인하는 용도 외에는 어떠한 개인정보도 일절 수집하지 않는다"며 "만약 다른 개인정보나 금융 정보를 요구받는다면 100% 피싱으로 의심하고 즉시 우체국이나 경찰에 신고해 달라"고 거듭 당부했다.우본은 도착 안내서의 위·변조가 조금이라도 의심될 경우 즉시 우편고객센터(☎1588-1300)나 가까운 우체국을 통해 실제 우편물이 접수·배달되고 있는지 확인해달라고 요청했다.