울산시 국감하던 국힘 의원들, 김상욱 시장 반박에 '집단 퇴장'

큰사진보기 ▲국회 행정안전위원회가 21일 울산시청에서 울산시 국정감사를 진행한 가운데 국민의힘 주호영 의원과 김상욱 시장이 질의응답을 하고 있다 ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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국회 행정안전위원회가 21일 울산시청에서 울산시 국정감사를 진행했다. 국민의힘 의원들이 김상욱 울산시장에게 집중포화를 쏟아 부은 가운데 김 시장의 반박에 답변 태도를 문제 삼으며 15분간 집단 퇴장하는 사퇴가 발생하기도 했다.국민의힘 주호영 의원(대구 수성갑)은 "지난 10월 1일 배우 이원종·이기영, 가수 박혜경 씨를 울산시 홍보대사로 선정을 했는데 이분들이 모두 이재명 대통령과 민주당을 공개적으로 지지하던 연예인들이다"라며 "울산과 아무런 연고 없는 사람들 쓰는 것에 대해서 시민들의 지적이 있다"라고 밝혔다.이에 김 시장은 "중요한 것은 홍보 역할을 잘 하느냐라고 생각한다"며 "국제정원박람회를 앞두고 전국적으로 홍보 역할을 적극적으로 해줄 수 있는 분들을 추가로 모셨다"고 답변했다. 또 "홍보대사 위촉이나 산하기관 위촉이나 제가 알기로는 국감의 감사 대상이 아닌 것으로 알고 있다"고 반박했다.그러자 주호영 의원은 김 시장 개인 사안을 거론하며 "재산 신고, 과거 법무법인 및 대부업체 연계 논란, 필리핀 방문과 관련한 2천만 원 수표 전달 의혹 이런 것들로 지금 여러 가지 신상 정리해야 될 문제들이 있다"라고 지적했다.이에 김 시장은 "아무 문제가 없다"라며 "분명히 말씀드립니다만, 관련해서 나중에 경찰에서 무혐의가 나오면 문제 제기한 분들은 정치적 책임을 져야 한다고 생각한다"라고 반박했다.이에 주 의원은 "김 시장이 지금 80년생으로 아직 젊은 자치단체장인데 자꾸 그렇게 이야기하면 교만하다고 생각한다"라고 지적했다.그러자 김 시장은 "교만한 것이 아니라 정확하게 얘기를 하는 것"이라며 "하지 않은 것을 한 것으로. 그리고 또 선동한 사람들에 대해서 정치적 책임을 요구하는 건 당연한 것 아닐까"라고 반문했다.다시 주 의원은 "모든 것이 태도의 문제다"라며 "상대를 존중하느냐 겸손하게 대하느냐 이런 것들이다. 남들에게서 '니 혼자 잘 났다' 이렇게 오해를 받는다. 그래서 걱정해서 하는 것"이라고 반박했다.그러자 김 시장은 다시 "국감장이 훈계의 장이 되어서는 안 된다고 생각한다"라며 "말 그대로 사법 법 취지에 맞는 국감장이 되기를 바란다"고 말했다.김 시장의 "훈계의 장이 되어서는 안된다"라는 발언에 주 의원은 "잘났다"라며 회의장을 나갔고 덩달아 서명옥·박덕흠·김예지 국민의힘 의원들이 함께 퇴장했다. 국감이 시작된 지 40분 가량 지난 오전 10시 40분께였다.이후 국민의힘 의원들 없이 민주당 의원들만의 질의로 이어지던 국감은 11시 10분 정회됐고, 15분 만인 11시 25분께 국민의힘 의원들의 복귀로 재개됐다.앞서 국민의힘 서명옥 의원(서울 강남갑)은 김상욱 시장의 유튜브 방송 등을 지적했다.서 의원은 김시장은 민주당 유튜브에 나가서 공중파 방송국장과 관련해 한 발언을 문제 삼은 후 "취임 직후에는 지역 언론 사장들을 모아 놓고 홍보비를 재검토하겠다고 으름장을 놓았고, 시의회 본회의 중에도 유튜브에 댓글을 달고 유튜브 방송을 했다"라고 지적했다. 이어 "시의회는 울산시민을 대표하는 의정기관이지 시장이 유튜브 방송하는 유튜브 스튜디오가 아니다"라고 지적했다.이에 김상욱 시장은 "국정감사 및 조사에 관한 법률 제7조 2호에는 국감 범위에 대해서 '국가 위임 사무와 국가가 보조금 등 예산을 지원하는 사업으로 한다'라고 한정해 놓고 있다"라며 "그런데 서 위원님께서 질의하신 부분은 국가위임사무도 아니거니와 국가보조금 사업도 아니다. 국감에 충실하고 싶으니 국감 범위에 한정된 질문을 해달라"고 요구했다.