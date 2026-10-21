안양시, 전통시장에 AI 순찰로봇 투입, 방범·화재 예방·실종 탐지까지

큰사진보기 ▲안양 중앙시장에 투입되는 순찰로봇 ⓒ 안양시 관련사진보기

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경기도 안양시가 인공지능(AI) 순찰 로봇 6대를 전통시장인 중앙시장에 투입한다. 올해 11월과 12월 실증을 한 뒤 내년부터 2029년까지 3년간 중앙시장 순찰을 맡긴다.순찰 로봇은 야간 방범 순찰부터 화재 위험 감지, 실종자 탐지 등을 한다. 상점이 밀집해 화재 예방이 중요한 전통 시장 안전 사각지대를 줄이기 위한 목적이라는 게 21일 안양시 관계자 설명이다.순찰 로봇은 시장 곳곳을 누비며 상점들이 문을 닫은 야간·새벽에 주로 방범 활동을 한다. 카메라와 센서를 활용해 연기와 불꽃, 이상 온도 상승 같은 화재 징후도 감지한다. 소방 통로를 막는 적치물이 발견되면 정리를 안내해 화재 발생 시 소방차 진입과 초기 대응에 필요한 통로 확보를 지원한다.실종자가 발생하면 이동형 수색 기능을 활용해 대상자 발견을 돕는다. 로봇이 현장에서 감지한 상황은 안양시 스마트도시통합센터에서 24시간 모니터링한다. 긴급한 일이 발생하면 경찰·소방에 상황을 전달한다.이 사업은 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '2026년 피지컬 인공지능(AI) 로봇 실증 사업'에 안양시가 선정, 추진하게 됐다.안양시는 올해 7월 공모 사업에 선정됐고, 9월에 한국로봇산업진흥원과 업무 협약을 체결했다. 이달 중 로봇 제작을 완료하고 12월까지 현장 실증을 한 뒤 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년간 운영과 기능 고도화를 추진한다.순찰 로봇 투입 사업에 국비 3억 1,250만 원, 시비 2억 원, 민간 참여기관 부담금 1억 1,250만 원 등 총 6억 2,500만 원을 투입한다.최대호 안양시장은 "순찰 로봇의 도입은 인공지능(AI) 기술을 시민이 체감할 수 있는 안전 서비스로 연결한다는 데 큰 의미가 있다"며 "현장 실증을 통해 기술의 활용 가능성을 확인하고, 관련 산업을 육성해 '피지컬 인공지능(AI) 선도 도시 안양'을 만들어 가겠다"는 포부를 전했다.