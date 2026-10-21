메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.10.21 14:34최종 업데이트 26.10.21 14:34

'국민 속였다'던 유시민... 이 대통령, '처벌 불원' 밝혀

검찰개혁 관련 대통령 명예훼손 혐의 수사 중이나 종결될 듯... '소년원 수감설' 제기한 모스 탄은 재판 중

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
<탁현민의 더뷰티플>에 출연한 유시민 작가
<탁현민의 더뷰티플>에 출연한 유시민 작가 ⓒ 탁현민의더뷰티플작가

이재명 대통령이 자신의 명예를 훼손한 혐의로 고발된 유시민씨에 대해 경찰에 '처벌을 원하지 않는다'는 의사를 밝힌 것으로 21일 확인됐다.

AD
청와대에 따르면, 이 대통령은 전날 유씨의 경찰 수사를 놓고 처벌 불원 뜻을 표시했다. 유씨는 지난달 유튜브 방송에서 이 대통령이 검찰개혁과 관련해 "국민을 속인 것"이라고 주장했고, 김한메 사법정의바로세우기시민행동 대표는 이 발언이 대통령의 명예훼손이라며 그를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손혐의로 고발했다.

그런데 해당 혐의는 피해자가 피의자의 처벌을 원하지 않는 경우 사건이 종결되는 '반의사불벌죄'다. 따라서 이 대통령의 처벌 불원 의사가 전해지는대로 경찰은 유씨 수사를 종결할 것으로 보인다. 현재 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 지난 19일 김한메 대표를 고발인 신분으로 볼러 조사하는 등 수사에 착수한 상태였다.

한편 이 대통령의 명예훼손 혐의로 논란이 된 사안은 모스탄 미국 리버티대학교 교수 사례도 있다. 탄 교수는 지난해 미국 기자회견 등에서 이 대통령이 청소년 시절 살인사건에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위 사실을 발언한 혐의로 올해 7월 불구속 기소됐다. 서울중앙지방법원은 10월 16일 그의 첫 공판을 열었다.

#이재명#유시민#대통령명예훼손

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박소희 (sost) 내방

오마이뉴스 박소희입니다.

이 기자의 최신기사강훈식·김현지·정진상 증인 제외... 청와대 국감 29일 실시


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기