'국민 속였다'던 유시민... 이 대통령, '처벌 불원' 밝혀

큰사진보기 ▲<탁현민의 더뷰티플>에 출연한 유시민 작가 ⓒ 탁현민의더뷰티플작가 관련사진보기

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이재명 대통령이 자신의 명예를 훼손한 혐의로 고발된 유시민씨에 대해 경찰에 '처벌을 원하지 않는다'는 의사를 밝힌 것으로 21일 확인됐다.청와대에 따르면, 이 대통령은 전날 유씨의 경찰 수사를 놓고 처벌 불원 뜻을 표시했다. 유씨는 지난달 유튜브 방송에서 이 대통령이 검찰개혁과 관련해 "국민을 속인 것"이라고 주장했고, 김한메 사법정의바로세우기시민행동 대표는 이 발언이 대통령의 명예훼손이라며 그를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손혐의로 고발했다.그런데 해당 혐의는 피해자가 피의자의 처벌을 원하지 않는 경우 사건이 종결되는 '반의사불벌죄'다. 따라서 이 대통령의 처벌 불원 의사가 전해지는대로 경찰은 유씨 수사를 종결할 것으로 보인다. 현재 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 지난 19일 김한메 대표를 고발인 신분으로 볼러 조사하는 등 수사에 착수한 상태였다.한편 이 대통령의 명예훼손 혐의로 논란이 된 사안은 모스탄 미국 리버티대학교 교수 사례도 있다. 탄 교수는 지난해 미국 기자회견 등에서 이 대통령이 청소년 시절 살인사건에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위 사실을 발언한 혐의로 올해 7월 불구속 기소됐다. 서울중앙지방법원은 10월 16일 그의 첫 공판을 열었다.