"모든 목숨이 평등한 세상을"... 장남들판에서 세종 생태운동 시동

큰사진보기 ▲17일 대전충남녹색연합 세종지부 발기인대회가 장남들판에서 열렸다. ⓒ 대전충남녹색연합 세종지부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전충남녹색연합 세종지부 발기인대회 ⓒ 대전충남녹색연합 세종지부 제공 관련사진보기

"나의 형제들이여, 모두 오소서! 모든 목숨이 같은 무게를 갖는 평등한 세상을 만들어 봅시다. 삶에 대한 꺾이지 않는 의지로, 죽음에 저항하는 목소리와 몸짓으로 우리의 투쟁에 함께하소서."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 이 글을 쓴 강형석씨는 대전충남녹색연합 세종지부 준비위원장입니다.

지난 17일, 세종의 중심 장남들판에서 대전충남녹색연합 세종지부 발기인대회가 열렸다. 억새가 넘실대고 논에는 벼가 노랗게 익어가는 가을 들판 한가운데서 열린 이번 행사는 최소영 창립준비위원의 '생명들을 초대하는 시' 낭독으로 뜻깊은 막을 올렸다.이날 대전충남녹색연합 문성호 상임대표는 축사를 통해 "700일간의 뜨거웠던 세종보 재가동 반대 투쟁 속에서 마음을 모은 동지들이 설립을 준비하게 되어 매우 반갑다"며 "세종지부가 생명생태 운동의 모범이 될 것으로 확신한다"고 응원의 뜻을 전했다.이어 세종환경운동연합 송윤옥 대표는 "세종의 생명생태 운동이 더 크게 뭉쳐 큰 힘을 내고, 이를 바탕으로 세종시가 생태적 지향을 갖는 명실상부한 생태도시로 완성되길 바란다"고 축하했다.참석한 시민들의 소감과 기대를 공유하는 시간도 이어졌다. 시민들은 세종시 한복판에 이렇게 아름다운 장남들판이 존재한다는 사실에 감탄하며, 세종시가 자연과 공존하는 도시로 자리매김하기를 염원했다. 아울러 대전충남녹색연합 세종지부가 생태 보전에 앞장서 주기를 당부하며 응원했다.대전충남녹색연합 세종지부는 발기인 선언문을 통해 개발과 성장이라는 이름으로 위협받는 생명들의 자리를 지켜낼 것을 다짐했다. 또한 세종의 노동·장애인권·차별철폐·여성·인권운동 등 지역 시민사회와 단단히 연대하여 민주주의를 확장해 나가겠다고 천명했다.2부 행사에서는 장남들보전시민모임과 함께하는 '금개구리학교'가 진행됐다. 참가자들은 벼베기와 전통 홀태 체험에 참여하고 새참을 나누며 친목을 다졌다.대전충남녹색연합 세종지부는 이번 발기인대회를 기점으로 본격적인 활동에 나설 계획이다. 주요 과제로는 ▲세종보 해체를 통한 금강 재자연화 ▲장남들판의 역사·문화 및 생태적 가치 보존 ▲합강습지의 국가습지 지정 추진 등을 꼽았다. 이와 함께 최근 충분한 숙의 없이 추진되고 있는 세종시 데이터센터 유치·확장이 지역 생태환경에 미칠 영향도 면밀히 파악하여 대응해 나갈 방침이다.한편, 이번 행사에는 총 68명의 발기인이 참가했으며, 세종지부는 추가 회원 모집을 거쳐 내년 2월 정식 창립을 목표로 하고 있다.