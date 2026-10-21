민주당 세종시당, 15개 위원회 '합동 발대식'

큰사진보기 ▲10월 20일 열린 15개 각급 위원회 합동 발대식에서 행정수도 특별법 연내 제정 퍼포먼스를 하고 있는 모습 ⓒ 더불어민주당 세종시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 세종시당 15개 각급 위원장 임명 기념사진 ⓒ 더불어민주당 세종시당 관련사진보기

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더불어민주당 세종특별자치시당이 현역 시의원들을 각급 위원장에 전면 배치하는 등 조직 체계를 대대적으로 정비하며 차기 선거 승리와 행정수도 완성을 향한 본격적인 세 결집에 나섰다. 단순 명예직이나 의전형 조직에서 벗어나 현장에서 직접 발로 뛰는 실천형 조직 체계를 완비함으로써 지역 밀착형 정당 활동의 새 지평을 열겠다는 구상이다.민주당 세종시당(위원장 이강진)은 20일 오후 5시 고운동(북측) 복합커뮤니티센터 문화관람실에서 시당 산하 15개 각급 위원회의 공식 출범을 알리는 '합동 발대식'을 성황리에 개최했다.이번 행사는 단순히 위원회 출범을 알리는 차원을 넘어, 위원회 간 소통과 협력을 극대화해 시당 조직의 결속력을 전격 강화하기 위해 마련됐다. 행사는 각급 위원회별 구성 현황 보고를 시작으로 주요 임명장 수여식, 위원장 인사말, 참석자 화합·소통의 시간 순으로 진행됐다.현장의 열기는 뜨거웠다. 이강진 시당위원장을 비롯해 강준현 세종(을) 지역위원장, 조상호 전 세종시장 등 지역 정가의 핵심 인사들이 총출동했다. 여기에 여성·청년·노인·노동·장애인·다문화 등 신임 위원장단과 핵심 당원들이 대거 집결하며 결의를 다졌다.특히 이번 인사의 핵심은 현역 세종시의원들을 시당 위원장으로 전격 발탁·배치해 실질적인 정당 활동력을 대폭 끌어올렸다는 점이다. 손님처럼 의전만 받는 자리가 아니라, 시의원들이 주도적으로 현장을 누비며 주민과 직접 소통하도록 체질 개선을 단행했다는 평가다.이날 임명장을 받은 신임 위원장은 ▲여성위원장 정연희 ▲실버위원장 이광종 ▲청년위원장 손인수 ▲대학생위원장 김민성 ▲장애인위원장 김지혜 ▲노동위원장 정명식 ▲농어민위원장 박병남 ▲을지로위원장 이재준 ▲사회연대경제위원장 이순열 ▲소상공인위원장 윤성규 ▲직능위원장 김동호 ▲자치분권위원장 유인호 ▲다문화위원장 박란희 ▲교육연수위원장 김창연 ▲홍보소통위원장 박범종 등이다.이강진 시당위원장은 인사말을 통해 "행정수도 완성이라는 세종시와 당원 모두의 숙원을 달성하고, 다가올 선거의 승리를 위한 조직 체계가 완벽히 갖춰졌다"며 강한 확신을 피력했다. 이어 "현장에서 생생한 각계각층의 목소리를 듣고 이를 우리 당의 정책과 비전으로 녹여내는 중대한 역할이 위원장님들과 위원 여러분의 손에 달려 있다"며 책임감과 주체적 실천을 강력히 당부했다.이어 강준현 세종(을) 지역위원장은 축사를 통해 "세종은 국가 균형 성장이라는 중차대한 책임이 있는 도시"라며 행정수도에 걸맞은 위상 구축을 강조했다. 조상호 전 세종시장 역시 "위원회 하나하나가 시민의 삶과 직결되어 있는 만큼, 시 차원에서도 위원회의 활동을 적극 뒷받침하겠다"고 힘을 실었다.세종시당은 이번 발대식을 발판 삼아 조직 운영 체계를 한층 더 공고히 다지는 한편, 시민 속으로 깊숙이 파고드는 지역 밀착형 행보에 속도를 낼 방침이다. 이를 위해 오는 11월 4일 당원 대상 교육을 실시하고, 11월 18일에는 '노무현 대통령 평전 북콘서트'를 개최하는 등 당원 중심의 스킨십을 대폭 확대해 나갈 예정이다.