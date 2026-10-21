전작권 환수, 골대 옮기는 미군에 '당연하다'는 국힘

큰사진보기 ▲10일 서울 용산구 국방부에서 정빛나 대변인이 정례브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"(미국이) 골대를 계속 옮긴다면 전시작전통제권(전작권) 전환은 영원히 할 수 없다고 생각합니다."

AD

"세상에 가장 군사력이 강하다고 하는 미국도 단독으로 국가 방위를 하지 않습니다. 전 세계에 수많은 동맹을 두고 있죠. 유럽은 아예 나토라는 걸 만들어서 자신들의 작전권을 다 나토에 줘버렸어요. 그렇게 해서 공동 방위를 하는 게 지금 글로벌 트렌드란 말이죠. 지금 전쟁을 치르는 어떤 나라도 단독으로 싸울 수 있는 나라가 없습니다. (중략) 골대를 미군이 왜 옮기는지를 생각해 봐야 하는 겁니다. 북한의 군사력이 매년 수직 상승하고 있는 거예요. 이게 수직 상승하게 되면 조건이 당연히 바뀌지 않겠습니까? 그런데 이게 조건이 바뀌는 정도가 아니라 제가 느끼는 건 운동장이 바뀌었다는 거죠."

큰사진보기 ▲제이비어 브런슨 주한미군사령관이 21일 서울 용산구 몬드리안 서울이태원에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 초청 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲로저 위커 미국 상원 군사위원회 위원장이 13일(현지 시간) 폴란드 바르샤바에서 열린 '2026 바르샤바 안보 포럼'에서 발언하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

지난 15일 국방부 정례브리핑에서 정빛나 국방부 대변인은 "미국은 전작권 전환 조건이 바뀔 수 있다고 보고 있나"라는 질의에 이렇게 답했다. 앞서 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 전작권 전환에 대해 "우리가 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다"고 발언한 것에 대한 답변이다. 정 대변인은 개인 자격으로 내는 의견이라고 전제했으며, 국방부의 공식 입장은 "한미가 합의한 COTP에 근거해 (전작권 전환을) 긴밀히 협의하고 있다는 것"이라고 설명했다.이에 제1야당이 해괴한 주장을 내놓았다. 박충권 국민의힘 원내수석대변인은 21일 KBS 1라디오 <전격시사>에서 이렇게 말했다.전작권 환수 조건의 변화, 즉 골대를 옮기는 게 당연하다는 말이다. 정말 그럴까?첫째, 전작권 환수는 우리가 단독으로 방위하려는 목적이 아니다. 최소한 군사주권, 전쟁능력을 우리 군이 갖고 지극히 타당한 주권국가로서의 책임을 다하겠다는 것이다. 박 대변인은 "미국도 단독으로 국가 방위를 하지 않는다", "단독으로 싸울 수 있는 나라가 없다"고 했다. 이런 주장은 날조에 가깝다.한미는 2018년 한미안보협의회의(SCM)를 통해 이미 합의했다. 전작권 전환 이후에 사령관은 한국군 대장이, 부사령관은 미군 대장이 맡는 미래연합사령부를 만든다. 지금 한미연합사는 미군이 사령관, 한국군이 부사령관이다. 전작권 환수는 이 자리를 맞바꾸는 일이다. 동맹은 그대로다. 연합방위도 그대로다. 바뀌는 건 '누가 지휘하느냐'다. 그러나 박 대변인은 '연합방위를 주도하는 것'과 '혼자 싸우는 것'을 혼동하고 있다.둘째, 박 대변인의 나토에 대한 설명 역시 사실과 다르다. 그는 유럽이 "작전권을 다 나토에 줘버렸다"고 말했다. 그렇지 않다. 나토의 작전권 이양(TOA)은 회원국이 지정한 부대의 작전지휘나 통제를 나토 사령부에 넘기는 절차다. 어떤 부대를 넘길지 회원국이 정한다. 통째로 넘긴다는 게 아니다.나토의 '트렌드'는 박 대변인의 주장과 반대로 가고 있다. 나토는 올해 2월 지휘구조를 크게 바꿨다. 위기와 전쟁 시 나토군을 작전 지휘하는 3개 합동군사령부의 사령관을 모두 유럽 회원국이 맡기로 했다. 미군이 지휘하던 나폴리 사령부는 이탈리아에, 노퍽 사령부는 영국에 넘어갔다. 브룬쉼 사령부는 독일과 폴란드가 번갈아 맡는다. 미국이 유럽 방위를 줄이고 다른 위협에 집중하겠다는 흐름 속에서 나온 결정이다. 미국은 나토 최고사령관 자리는 지킨다. 그러나 전쟁 때 실제 작전을 이끄는 합동군사령부는 모두 유럽에 넘긴다. 유럽이 지휘를 더 맡는 쪽, 이게 지금 나토의 흐름이다.셋째, "북한 군사력이 수직 상승하니 조건이 바뀌는 게 당연하다"는 말은 전작권 환수 조건의 가장 큰 문제를 그대로 인정한 것이다. 북한의 군사력에 따라 전작권 환수 조건이 바뀐다면, 전작권 환수는 평양에 달렸다는 말이 된다. "운동장이 바뀌었다"면 더더욱 우리가 지휘해야 한다. 한반도에서 전쟁이 나면 가장 먼저, 가장 크게 다치는 건 대한민국이다. 그 전쟁을 누가 지휘하느냐는 군사 문제이기 전에 주권 문제다. 한국전쟁 당시에 이승만이 전작권을 미군에 의회의 동의도 없이 넘긴 것은 그때의 사정이었다.한미는 2006년 전작권 전환에 합의할 때 이미 약속했다. 동맹이 지속되는 한 미국은 고유 역량을 계속 제공하기로 했다. 2018년 연합방위지침도 전작권 전환 뒤 주한미군을 유지한다고 했다. 북한의 위협이 커졌다는 게 한국군이 지휘하면 안 되는 이유가 될 수 없다.14일(현지 시간) 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관은 골드국제전략연구소 세미나 기조연설에서 "나는 전작권 전환 찬성론자"라고 발언했다. 그러면서 "하지만 일정에 맞추기 위해 조건을 바꿀 수는 없다"고 했다. 이어 12일 북한의 탄도미사일 발사를 거론하며 "상황이 바뀌었고, 우리의 계획도 변경됐기 때문에 우리가 준수해야 할 '새로운 기준'이 생겼다"고 말했다. 다만 무엇이 새 기준인지는 구체적으로 밝히지 않았다.아직 미국 정부는 전작권 전환 조건에 대한 공식 입장을 내지 않았다. 브런슨 사령관의 개인 의견일 뿐이라는 목소리도 있다. 미국 정부와 한미연합사령관의 생각이 다르다는 군 소식통의 말도 보도됐다. 일견 그럴듯하다. 하지만 전작권 전환 흐름을 보면 이야기가 달라진다.주한미군사령부는 설명을 요구받자 "한미 양국은 조건에 기초한 전작권 전환을 추진한다는 공동의 공약을 확고히 유지하고 있다"고 답했다. 지난해 11월 제57차 한미안보협의회의(SCM)에서 "현 계획의 조건 충족 필요성"을 재확인했다는 점도 덧붙였다. 원칙론적 입장이다.미국 내에서의 목소리도 반갑지 않다. 로버트 에이브럼스 전 주한미군사령관은 10월 5일 CSIS 팟캐스트에서 "전작권 전환 시점을 정해 놓고 전환하는 것은 위험하다"고 발언했다. "한국이 조건을 충족했다는 평가도 사실과 다르다"고 덧붙였다. 브런슨 사령관은 이미 4월 미 상원 청문회에서 조건 달성 목표를 2029년 1분기로 제시한 바 있다. 우리 정부는 이번 11월에 있을 제58차 SCM에서 2028년을 목표연도로 내놓을 계획이다. 그런데 이제는 조건도 바뀌었다는 발언이 나온 것이다.더 걱정스러운 보도도 나오고 있다. 미국 측이 2022년 FOC(완전운용능력) 평가에서 한국이 조건을 충족했다고 판정받은 일부 항목에 대해 올해 미충족으로 변경했다고 보도됐다. 브런슨 사령관이 "조건이 바뀌었다"는 주장을 한 것으로 보아, 그 배경 작업인 것으로 해석된다. 이와 관련 <중앙일보>에 따르면, 국방부는 "조건 충족 시 전작권 전환을 한다는 원칙에 변함이 없으며, 남아있는 이견은 한미가 상호 합의한 조건과 평가기준에 따라 SCM까지 해소해 나갈 계획"이라는 입장을 내놨다.전작권 환수의 기준은 원래 날짜였다. 2006년 9월 한미 정상이 전환 원칙에 합의했다. 2007년 2월 전환일을 2012년 4월 17일로 정했다. 그러나 2010년 6월 이명박 정부 당시 2015년 12월 1일로 미뤘다. 박근혜 정부는 2013년 5월 다시 연기를 요청했다. 그 결과 2014년 10월 제46차 SCM에서 아예 전환 날짜를 없앴다. 조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP)이다. 2015년 11월 제47차 SCM에서 COTP가 승인됐다.그러니까 전작권 환수 계획을 늦춘 건 우리 정부다. 그 대가로 남은 것이 '조건' 세 개다. COTP 조건은 첫째 연합방위를 주도할 군사적 능력, 둘째 동맹의 포괄적 북핵·미사일 대응능력, 셋째 안정적 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경이다.조건 1은 현재 진행 중이다. 전작권 환수 이후 창설될 미래연합사령부 검증이다. 검증은 기본운용능력(IOC), 완전운용능력(FOC), 완전임무수행능력(FMC) 3단계다. IOC는 2019년 평가, 2020년 검증을 마쳤다. FOC는 2022년 8월 평가에서 모든 평가과제가 기준을 충족했다. 올해 8월 17, 18일 UFS 1부에서 FOC 검증평가를 마쳤다. 안규백 전 국방부장관은 7월 1일 "지금 당장 전작권을 회복해도 문제가 없을 만큼" 조건이 갖춰졌다고 했다. 강신철 장관도 동의했다.조건 2는 북핵·미사일 대응능력이다. 그러니까 우리의 대응능력은 상대의 조건에 달렸다. 그런데 상대가 가만히 있지 않는다. 북한은 10월 14일 동해에서 잠수함발사 전략순항미사일 2종을 시험발사했다. 북한은 쏘고, 개량하고, 또 쏜다. 그때마다 대응능력의 눈높이가 올라간다. 브런슨 사령관이 미사일 발사를 들어 '새 기준'을 말한 게 바로 이러한 구조를 그대로 보여준다. 북한이 신무기를 공개하고 도발하면 조건이 높아진다. 결국 전작권 전환 시점을 결정할 열쇠를 평양이 쥐게 되는 셈이다.조건 3은 더하다. 안정적 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경. 한미 정보당국 협의체가 1년에 두 번 평가한다. 그런데 무엇이 '안정적인 안보환경'인지 기준은 공개된 적이 없다. 비핵화 협상은 멈춰 있고 남북 대화도 끊겼다. 9·19 군사합의도 복원되지 않았다. 이 조건은 군사 논리가 아니라 정치 논리에 좌우된다. 우리가 아무리 노력해도 혼자서는 채울 수 없는 조건이다. 동북아 안보환경이 '안정적'이었던 적이 언제 한 번이라도 있었나. 안정적인 역내 안보환경이란 북미수교 같은 급진적 변화 없이 과연 올 수 있을까.미 상원 군사위원회는 6월 11일 2027 회계연도 국방수권법안(NDAA)을 가결했다. 현행법은 한미 합의 계획을 벗어나 무리하게 조기 전환할 때만 국방장관 인증을 요구하도록 돼있다. 그런데 이번 상원안은 이 단서를 아예 지웠다. 기존에 합의한 계획대로 가도 전환 완료 자체를 의회 인증 대상으로 규정한 것이다. 그리고 합참의장, 인도태평양사령관, 주한미군사령관이 각각 독립 위험평가를 내도록 했다. 협의 대상에는 일본과 유엔사 참여국까지 넣었다. 상원안은 아직 본회의 표결을 앞두고 있다.여당을 중심으로 전작권 조건 대신 날짜를 못 박으라는 목소리가 높다. 올해 있을 SCM에서 분명한 입장을 내야 한다. 국방력 세계 5위(2026년 GFP기준), 국방비로 연 73조 원(2027년 정부 예산)을 쓰는 대한민국이 전시작전통제권 전환을 갖지 못했다는 것에 부끄러움을 느껴야 한다. 나경원 국민의힘 의원은 18일 SNS를 통해 브런슨 주한미군사령관의 발언을 근거로 들어 "허구에 찬 전작권 졸속 환수 주장을 거두라"며 제동을 걸고 나섰다.협상 테이블에 앉기 전에 우리 쪽 선수가 상대 편을 들면 경기는 해보나 마나다. 골대를 옮기는 쪽에 "왜 옮기냐"고 묻는 게 대한민국 정치인의 일이다. "옮길 만하다"고 거드는 게 아니다.