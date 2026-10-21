24시간 꺼지지 않는 관제탑, '기획 노동'

큰사진보기 ▲돌아오는 차 안에서부터 빠르게 머리를 굴리고 있었다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲책 <이 일에는 이름이 없다> ⓒ 웨일북 관련사진보기

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"돌봄을 수행하는 사람의 내면에서는 넘어지고 다시 붙들고 의미를 만들었다가 잃고 다시 찾는 시간이 흐른다. 부모 곁은 지키겠다고 선택한 날부터 지금까지 흔들리지 않았던 날이 없었을 것이고 그 흔들림 하나하나가 선택의 갱신이나 마찬가지다. 매번 '나는 여기 있겠다'라고 다시 선택하고 그 선택의 축적이 그 사람의 삶이 된다."

덧붙이는 글 | 이 글은 개인 블로그와 브런치에도 게시 예정입니다.

큰맘 먹고 추석 여행을 떠났다. 언젠가부터 짐 싸고 풀기가 왜 그렇게 싫은지, 그냥 몸만 떠나는 남편과 딸애가 조금 얄밉기도 했다. 여튼 잘 놀고 돌아오는데, 돌아오는 차 안에서부터 집에 도착 후 짐 풀기부터 세탁, 비워둔 집 청소와 정리 그리고 저녁거리까지 빠르게 머리를 굴리고 있었다. 꽤 골똘히 생각했는지 딸애가 뭘 그렇게 생각하냐고 물어왔다. 뭘 하긴, '기획 노동' 중이지.주부이거나 돌봄자라면 누구나 경험했을 위 '기획 노동'을 김희경이 <이 일에는 이름이 없다>는 책으로 펴냈다. 양육과 가사에 그치지 않고 결국 돌봄에 가닿는 끝없는 '기획 노동'에 대해 구체적으로 다루고 있다. 특히 노인 돌봄과 장애 돌봄에 있어 돌보는 자만이 아니라 흔히 그저 돌봄을 받기만 하는 자로 상정된 피돌봄자의 '기획 노동'까지 세심히 담고 있어, 그간 돌봄에서 소외된 노동을 성찰하게 한다.'기획 노동'은 가사노동으로조차 분류되지 않아 '머릿속 살림'이라 불리기도 한다. 당연히 한국만의 현상이 아니라 해외에서는 '인지 노동'이나 '정신적 부담'으로 부른다. 가사노동을 그림자 노동이라 빗대왔는데, '기획 노동'은 그림자조차 생기지 않는 그야말로 무형의 노동이겠다.이렇게 비가시화되어 있다 보니 비교적 평등한 부부관계를 지향하는 커플에서조차도 '기획 노동'은 거의 분담되지 않고 있는 실정이다. 어떤 이들은 요즘은 남자들이 결혼하면 설거지도 하고 청소도 한다며 꽤나 남녀평등이 진보한 양 추켜세우지만 실상 그렇지 않다. 어느 정도 분담을 실체화할 수 있는 가사노동이 이러한데 비가시화된 '기획 노동'을 세분해 분담한다는 것이 그리 쉽겠는가.게다가 남성들의 인지 편향(자신들이 가사를 꽤 많이 공정히 수행하고 있다는 오해나 착각)은 가사분담을 여전히 당연히 나누어야 할 제 몫의 노동이 아니라 조력 노동쯤으로 여기게 만들어 이에 더해 '기획 노동'을 분담하기란 여간 난해한 일이 아니다. 여기서 '기획 노동'을 쇼핑 정도의 단순한 행위로 생각하면 안 된다.쇼핑도 가격 비교까지 꼼꼼히 해 구매하기란 결코 쉽지 않으며, 이보다 더 고지능을 요하는 '기획 노동(자녀의 공부 돌보기, 자녀의 교육 계획 세우기, 이사 계획 세우고 실행하기, 부모의 건강 체크하고 검진 계획 세우기, 가족 간 대소사를 챙기고 계획하기 등)'은 그야말로 많은 시간을 투여해 매우 많은 정보를 훑고 또 훑으며 세밀히 비교 분석해야 하는 고도의 노동이다.이렇게 명백한 노동을 눈에 보이지 않는다고 노동이 아닌 것으로 치부한다면 이건 상당히 문제적이다. 쉴 새 없이 머리를 짜내야 하는 '기획 노동'은 스트레스를 유발해 당사자를 지치게 하고, 가정 내 불평등의 중요 요인이 되어 결국 가정을 위태롭게 하기 때문이다.그렇다면 어떤 분담이 지혜로울까. 우선 무엇보다 가사노동과 마찬가지로 '기획 노동'을 아내(엄마 딸)가 당연히 하는 일로 여기는 성 역할 고정관념과, 밖에서는 유능하면서 집에서는 보조자로 설정하는 남성의 '선택적 무능력'부터 정비해야 한다. '기획 노동'은 가사노동과 마찬가지로 누구나 할 수 있는 일이며, 이때 분담은 기계적 반반(현실적으로 가능하지도 않다)이 아니라 살림에 의미 있게 기여하는 온전한 과정으로 수행해야 한다.이를테면 식사를 맡은 경우라면, 단순히 요리나 설거지만이 아니라, 식단을 짜고, 장을 보고, 세제와 행주를 관리하고, 도마 칼 싱크대를 청결히 관리하고, 음식물 쓰레기 버리기까지 해내야 온전한 분담이라 할 수 있을 것이다. 이 과정을 두루 해내지 않고 그저 눈에 보이는 노동만 한다면, '기획 노동'은 영원히 여성의 몫으로 남게 된다.이제 살림을 넘어 돌봄의 영역에서 '기획 노동'을 살펴보자. 저자 역시 아버지 돌봄의 당사자로 '기획 노동'의 어려움을 토로하고 있는데, 공유되는 경험이 많아 공감대가 넓었다. 저자는 갑자기 건강이 악화된 아버지를 돌보며 매일 당황과 막막함의 연속을 겪는다. 이는 누구도 피해 갈 수 없는 과정이다. 부모의 몸 상태가 갑자기 나빠지면 어디서부터 일을 처리해야 할지 아득해지기 때문이다.간병 계획을 세우고, 수술 등을 해야 할 경우, 어느 병원에서 어떻게 얼마의 비용을 감당해야 할지 구체적 계획이 필요하다. 이뿐인가. 요양 보험 등급을 받기 위해 이곳저곳 문을 두드리는 노력을 들여야 하고, 낯선 환경 아래 돌봄자와 피돌봄자의 관계 또한 새로이 정립해야 한다. 이 모든 과정이 하나도 쉬운 것이 없다. 내 경우도 이 거대한 '기획 노동'을 나눌 사람이 없어 혼자 많이도 울었다.저자가 다룬 '기획 노동' 중 가장 인상적인 부분은 장애 돌봄이었다. '평생 24시간 꺼지지 않는 장애인 엄마의 관제탑'은 우리 사회가 구조적으로 돌봐야 하는 장애인 돌봄을 오직 가족, 특히 엄마에게 부과함으로써 벌어지는 가혹한 독박 돌봄(아이가 장애를 가진 경우 직장을 그만두는 부모의 대부분이 엄마다)의 현장을 드러낸다. 주지하듯 누구나 장애인이 될 수 있지만 장애는 철저히 타자화되고 개인화되어 있다. 이러한 배제와 고립 속에 장애 아이를 돌보는 일은 혼자 정보를 찾고 교육 계획을 세워야 하는 고도의 '기획 노동'에 처하게 만든다.책에서 주목할 부분은 장애 돌봄의 '기획 노동'에서 피돌봄자의 '기획 노동'을 다룬 점이다. 보통 장애인 피돌봄자는 어떤 의지도 없는 사람인 양 상정되지만 그럴 리가 없지 않은가. 장애인이 돌봄자에게 그저 몸을 맡긴다는 생각은 착각이다. 저자가 소개하고 있는 장애 여성의 경우, 돌봄자에게 어떻게 도움을 요청하고, 어떻게 자신의 몸 상태나 감각을 전달하고, 어떻게 존중받으며 관계를 유지할지 매우 치열하게 고민하며 '기획 노동'을 수행하고 있었다. 그는 '타인의 몸에 기대어 나로 살기'위해 고군분투하고 있는 것이다.저자는 누구의 '기획 노동'이든 결국 본질은 돌봄이라고 말하고 있다. 관찰과 탐구로 서로의 필요를 알아차리려는 노력 속에 돌보는 자와 피돌봄자 모두 유능한 주체로 거듭날 수 있다고 독려한다. 돌봄이 필요한 사람에게 주의를 기울이고 감응하는 능력 그럼으로써 그의 몸에 익숙해지면서 동시에 민감해지는 이 과정이 바로 돌봄이기 때문이다. 자본으로 쉽게 외주화할 수 없는 값진 가치이다.