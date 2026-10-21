서산아트페스타, 설치 미술로 영역 넓힌다

큰사진보기 ▲'2026 서산아트페스타' 공식 홍보 포스터 ⓒ 한국미술협회 서산지부 관련사진보기

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충남 서산의 지역 미술인들이 기존의 평면 회화 중심 전시에서 벗어나 설치·조형미술을 전면에 내세운 문화예술 행사를 선보인다. 어린이와 학생들의 작품을 소개하는 시민 참여 전시도 마련해 지역 예술인과 시민이 함께하는 자리를 만든다.(사)한국미술협회 서산지부가 주최하는 '2026 서산아트페스타(Seosan Art Festa)'가 오는 31일부터 11월 6일까지 서산문화회관 제1·2·3전시실에서 열린다. 중앙호수공원과 원도심 중앙로 일대에서는 야외 깃발전도 진행될 예정이다.올해 행사의 가장 큰 특징은 제2전시실 전체를 설치·조형미술 중심의 전시 공간으로 구성한 점이다. 그동안 평면 회화 작품이 주를 이뤘던 전시에서 벗어나 공간을 활용한 입체적인 작품들을 선보인다는 계획이다.제2전시실에서는 작가 13명이 참여하는 설치·조형미술 특별전 '가설의 정원'이 열린다.이미영 서산미술협회 사무차장은 21일 전화 통화에서 "그동안은 평면 회화 중심의 전시가 대부분이었고 조형 작품은 많지 않았다"며 "이번에는 제2전시실을 과감하게 설치·조형미술 공간으로 구성한 것이 가장 큰 차별점"이라고 설명했다. 이어 "미술은 다양한 형태로 새롭게 표현될 수 있다는 것을 시민들과 함께 공유하고 싶다"고 말했다.제1전시실에는 지역 작가들이 동일한 8호 규격으로 제작한 작품들이 전시된다. 같은 크기의 화면 안에서 작가마다 서로 다른 표현 방식과 작품세계를 살펴볼 수 있는 공간이다.서산미술협회에 따르면 현재 협회 소속 회원은 89명이며, 이번 행사에는 80여 점의 작품이 출품될 것으로 예상된다. 실제 참여 작가 수와 최종 출품작 수는 전시 준비 과정에서 달라질 수 있다.제3전시실은 시민들이 창작한 작품을 소개하는 공간으로 구성된다. 지역 어린이집과 미술학원 학생들의 작품을 비롯해 류방택 별 축제 수상작 등이 전시될 예정이다.전문 작가들의 작품을 감상하는 데 그치지 않고 어린이와 학생 등 지역 주민들이 직접 만든 작품을 전시장에서 만날 수 있도록 한 것이다. 전문 예술인 중심의 행사에 시민들의 창작 활동을 더함으로써 지역 미술의 저변을 넓히려는 시도로 볼 수 있다.전시장 밖에서도 미술 작품을 만날 수 있다. 중앙호수공원과 원도심 중앙로 일대에서는 작가들의 작품을 깃발 형태로 선보이는 야외 깃발전이 진행된다. 이번 깃발전에는 출품작 가운데 40~50점을 선정해 활용할 계획이다.깃발전은 시민들이 별도로 전시장을 찾지 않더라도 평소 오가는 거리와 공원에서 자연스럽게 미술 작품을 접할 수 있도록 마련됐다.이 사무차장은 "서산아트페스타가 미술인들만의 축제가 아니라 시민들에게 더 가까이 다가가기 위해 해마다 깃발전을 진행하고 있다"며 "깃발이 주는 시각적인 효과도 중요한 부분"이라고 말했다.이번 서산아트페스타가 내건 메시지는 '예술이 있는 곳, 사람이 모입니다'이다. 서산미술협회는 이번 행사를 통해 미술이 전문 예술인이나 특정 전시 공간에만 머무르는 것이 아니라 시민들의 일상과 연결될 수 있다는 점을 알리고자 한다.특히 설치·조형미술의 비중을 확대한 것은 지역의 다양한 축제와 미술이 결합할 수 있는 가능성을 보여주려는 시도이기도 하다.이 사무차장은 "시민들에게 미술이나 예술은 멀리 있는 것이 아니라 늘 우리 가까이에서 숨 쉬고 있으며, 누구나 참여할 수 있다는 것을 알리고 싶다"고 밝혔다. 이어 "서산에는 다양한 지역 축제가 열리고 있다"며 "이번 설치·조형미술전을 통해 지역 축제에서도 미술과 조형예술을 다양하게 활용할 수 있다는 점을 보여주고 싶다"고 덧붙였다.평면 회화에서 설치미술로, 전시실에서 거리와 공원으로 영역을 넓히는 이번 서산아트페스타가 지역 미술의 새로운 가능성을 보여줄 수 있을지 주목된다.한편 '2026 서산아트페스타'는 10월 31일(토)부터 11월 6일(금)까지 열린다. 개막식은 31일 오후 5시 서산문화회관에서 진행되며, 행사는 (사)한국미술협회 서산지부가 주최하고 충청남도와 서산시가 후원한다.