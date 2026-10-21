호남 대표 의병장 이석용과 28인 의병을 만나다

불멸(不滅)의 붉은 충정, 장부의 칼날로 서다

이석용 의병장과 28인의 의병을 위해 바치는 시

- 이한꽃



칠흑의 밤 찢긴 강토가 핏빛으로 울부짖을 때 오직 뜨거운 피와 대의 하나로 일어섰다

마이산 바위틈에 맹세를 새기고 임실의 산과 들을 붉은 충정으로 물들였다.



총칼의 서슬 앞에서도 눈빛은 흔들리지 않았고, 일제의 남한대토벌 그 참혹한 불길 속에서도 오직 조국의 새벽만을 바라보며 나아갔다 돌아오지 못할 길임을 알면서도 걸어간 장군의 늠름한 기개와 이십팔 의사의 붉은 넋이여!



서른여섯의 젊은 불꽃은 대구 형무소에서 지고 의로운 병사들은 이름 없는 골짜기에 잠들었으나 그들이 흘린 피는 헛되지 않아 오늘날 이 강산의 푸른 숲으로 다시 피어났다. 소충사(昭忠祠) 맑은 바람 속에 그날의 함성이 머물고 빛나는 이름들은 돌에 새겨져 불멸의 비석으로 우뚝 섰다.



장렬히 살다 간 거룩한 영령들이여! 이 땅에 남은 우리는 임들의 위대한 기개를 결코 잊지않고 가슴 깊이 새기리라.

큰사진보기 ▲이석용 영정소충사(昭忠祠) 사당에 모셔져 있는 이석용 의병장 영정 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲이석용 의병장 추모소충사를 찾은 일행들이 묵념으로 이석용 의병장과 28인의 의병을 추모하고 있다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲소충사 역사박성근 임실군 문화관광해설사(참배객들을 향해 마이크를 든 분, 사진 속)가 소충사에 대한 간략한 역사를 들려주고 있다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲비석이석용 의병장과 함께 싸운 28인의 의병 비석 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲창의단소충사 안에는 비석 3기가 서 있는데 조의단비, 28의사기적비, 호남창의동맹단(왼쪽부터)이 그것이다. 문제는 맨 왼쪽 조의단비 뒤에 재래식(?) 화장실이 있어서 조의단비를 찍으면 반드시 딸려 찍힌다. 화장실을 현대식으로 바꾸고 위치를 다른 곳으로 시급히 이동했으면 한다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

"내가 죽은 후에 나의 눈을 빼어 동해(東海)에 걸어두라.

너희 나라가 망하는 것을 내 눈으로 똑똑히 보리라" - 전해산 의병장



"붉은피 파랗도록 원한이 치미니

밤마다 잠 못 들고 쓰린 가슴 문지르네

원수놈 목을 베어 말머리에 달고와서

장대 끝에 매달아 남대문에 꽂으리" - 이석용 의병장

큰사진보기 ▲이석용 의병장과 부인 무덤이석용 의병장과 부인 합장 무덤, 무덤을 따로 찍은 것은 참배객이 서 있는 자리가 협소하여 측면만 나와서 따로 찍어 붙였다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한의병28의사 합장 무덤대한의병28의사 합장 무덤, 무덤을 따로 찍은 것은 참배객이 서 있는 자리가 협소하여 측면만 나와서 따로 찍어 붙였다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲나라의 안위를 위해 몸 바친 28인의 의사 (義士)이름 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

한말 호남 항일 투쟁의 거대한 동력원이자 전북 의병 전선을 세운 호남의 대표적인 의병장, 이석용! 역사의 뒤안길에 가려져 있던 그의 대타협 없는 구국 혈맹과 서사시 같은 120여 년의 세월을 되짚어 보고자 소충사(昭忠祠, 전북 임실군 성수면 오봉리)를 찾은 것은 19일) 낮이었다.정재 이석용(靜齋 李錫庸, 1878~1914)은 대한제국기 1905년 을사늑결에 이어 1907년 8월 강제로 군대해산을 당하게 되자 국권을 회복하고 백성을 도탄에서 구해 낼 것을 결심하고 의병을 일으킨 불멸의 의병장이다.이날은 마침, 이곳에서 멀지 않은(차로 30분 거리) 장수군 번암면 유정리 소재 해산재(海山齊)에서 '대동의병대장 전해산 장군 제116주기 추모제'가 있었다. 추모제를 마치고 정재 이석용 의병장의 무덤과 사당이 있는 소충사(昭忠祠)를 찾은 이들은 서울에서 함께 내려간 독립포럼(대표 최용규)과 (사)의병정신선양회(회장 전영복) 회원들이었다.일행을 반갑게 맞이한 사람은 임실군 소속 문화관광해설사인 박성근 선생이었다. 박성근 선생은 이석용 의병장과 28인의 의사(義士)를 기리는 조의단비, 28인 의사 기적비(紀績碑), 호남창의동맹단비 등의 비석 설명을 시작으로 사당인 소충사 참배에 이어 사당 뒤에 자리잡은 대한의병 28인 의사 합장 무덤과 그 위에 자리잡은 대한의장 정재 이석용(大韓義將 靜齋 李錫庸)과 부안김씨 합장 무덤을 안내하고 이어서 기념관의 전시물까지 꼼꼼하게 해설해 주었다.전북 임실이 고향인 이석용 의병장과 전해산 의병장은 1907년 정미7조약과 군대 해산으로 국운을 침탈당하자 구국의 혈맹을 맺고 진안 마이산에서 독자적인 '의병창의동맹단'을 결성하여 항일 투쟁의 닻을 올렸다.초기에 이석용이 의병대장을, 전해산이 참모장을 맡았으나 이는 상하 종속적인 주종 관계가 아닌 전해산의 군략과 이석용의 통솔력이 결합한 대등한 동반자 관계였으며, 1908년 봄 첫 의진 해산 이후 두 사람의 연대는 호남의 지리적 전선을 분담하는 '쌍벽의 연합 체제'로 한 단계 더 진화했다.이후 전해산 의병장은 전남 광주·나주 지역으로 이동해 흩어진 의병을 결집한 '대동창의단(大同倡義團)'을, 이석용 의병장은 지리산과 전북 동부 산악지대를 굳건히 지키며 연합 의진 성격의 '호남동의단(湖南同義團)' 등을 각각 이끄는 독립적인 의병장으로 활약하며 거점의 한계를 넘어 유기적인 공조를 유지했다.서슬퍼런 두 의병장의 기개를 일본인들이 안다면 지금도 대적못할 용장이라고 설설길지 모르겠다. 대동의병대장 전해산 장군 제116주기 추모제와 같은 날 찾은 이석용 의병장과 28인의 의사(義士)가 잠들어 있는 소충사(昭忠祠)를 찾은 터라 그 감회가 더욱 깊었다.기존 한말의병사 연구와 대중적 조명이 주로 전남 지역 의병장들에게 치우쳐 있어 상대적으로 전북 지역 의병장들의 투쟁은 잘 알려지지 않은 아쉬움이 있다고 들었다. 하지만 전북 산악지대를 발판으로 활약한 이석용 의병장과 그 진영의 뼈대를 다진 뒤 전남으로 전선을 넓힌 전해산 의병장의 연대 행보는 전북 의병운동이 호남 연합전선의 위대한 동력원이었음을 웅변하는 동시에 호남의병사의 외연을 균형 있게 넓히는 핵심 열쇠가 아니었을까 하는 생각을 해보게 되었다.