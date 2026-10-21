홀태로 훑고 와룡기 돌리고... "옛날엔 이렇게 낟알을 떨어냈단다"

큰사진보기 ▲20일 양평군 용문면 조현초등학교가 마련한 어린이집 연계 벼 베기 체험 들녘에서 5살 유아가 학부모와 함께 문구용 가위로 벼를 베어 들어 보이며 수확의 기쁨을 나누고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

"자, 벼의 여기를 잡고 이렇게 베는 거예요."

큰사진보기 ▲20일 양평군 용문면 아이꿈터 어린이집 유아들이 조현초등학교 들녘에서 수확한 벼를 학교 뒷마당에 준비된 전통 농기구 와룡기를 이용해 낟알을 걷어내고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

"이건 홀태라고 한단다. 옛날 농부들은 이걸로 벼 이삭에서 낟알을 훑어냈어요. 저건 와룡기라고 하는데, 발판을 발로 밟으면 철사가 박힌 나무 원통이 빠르게 돌면서 낟알을 얻을 수 있어요."

AD

큰사진보기 ▲20일 양평군 용문면 아이꿈터 어린이집 유아들이 조현초등학교 들녘에서 수확한 벼를 옛 농기구인 홀태를 이용해 낟알을 걷어내고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 양평군 용문면 아이꿈터 어린이집 유아들이 조현초등학교 들녘에서 수확한 벼를 전통 농기구로 탈곡한 뒤 방에 넣어 찧으며 활짝 웃고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

20일 오전 양평군 용문면 조현초등학교와 맞닿은 황금 들녘에 아이들이 모여 선생님 말씀에 귀를 쫑긋 세웠다.이날은 조현초 학생과 아이꿈터 어린이집에서 온 유아들이 함께하는 벼 수확 체험행사가 열린 날이다. 학부모와 선생님들의 도움을 받아 5학년 언니와 형들은 낫으로, 5살 유아들은 문구용 가위로 벼를 베었다. 벼를 수확하면서 자연스럽게 곡식에서 꽃이 피고 열매가 달리는 이삭도 관찰할 수 있었다.어린이들이 이렇게 정성 들여 수확한 벼는 논두렁에 차곡차곡 쌓여 금세 한가득 펼쳐졌다. 다음 순서는 탈곡이다. 아이들은 거둬들인 벼를 품에 안은 채 전통 농기구들이 준비된 학교 뒷마당으로 이동했다.어른이라도 도심에서 자랐다면 이름부터 생경한 전통 농기구들이 아이들을 반겼다. 홀태와 와룡기로 탈곡한 곡식은 풍구가 있는 곳에 옮겨졌다. 풍구는 손잡이를 돌리면서 바람을 일으켜 곡물에 섞인 먼지나 겨, 쭉정이 등을 날리는 연장이다. 한쪽에서는 학부모들이 아이와 함께 연신 키를 까부르고 있었다. 키를 위아래로 흔들면 안에 든 곡식의 쭉정이나 검불이 바람에 날려 골라내는 농기구로써 풍구와 같은 역할이다.추수와 탈곡부터 방아 찧기까지 1시간가량 가을걷이의 체험을 마친 아이들은 학교에서 미리 준비한 찹쌀떡으로 인절미 만들기 체험도 하며 수확의 기쁨을 나눴다.조현초등학교는 이날 아이꿈터 어린이집을 시작으로 21일(스무빌직장어린이집·반도유보라어린이집)과 22일(용문어린이집) 사흘간 어린이집과 연계한 벼 베기 행사를 계속한다. 21일 벼 베기 활동에는 4학년이, 22일 추수 체험에는 3학년 학생들이 어린이집 유아들과 함께할 예정이다.박성만 조현초 교장은 "벼 베기 체험을 인근 어린이집과 연계해 학교와 지역사회가 함께하는 교육공동체를 조성하자는 취지로 선생님들과 함께 행사를 준비했다"며 "아이들이 벼가 성장하여 밥상에 오르는 과정을 몸소 체험하면서 자연과 생명의 소중함과 수확의 기쁨을 누렸기를 바란다"고 말했다.