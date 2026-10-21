'가장 성공한 특검'의 몰락... 박영수, 2심 징역 6년

큰사진보기 ▲대장동 개발 특혜 로비 혐의로 재판에 넘겨진 박영수 전 특별검사가 21일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박영수 전 특별검사와 윤석열씨. 2017-03-06 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

이른바 '대장동 50억 클럽' 의혹으로 재판에 넘겨진 박영수 전 특별검사가 항소심에서도 징역 6년의 실형을 선고받았다. 다만 1심에서 유죄로 인정된 대한변호사협회 회장 선거자금 3억 원 가운데 1억 원이 무죄로 뒤집히면서 형량은 징역 7년에서 6년으로 줄었다. 사건의 핵심인 200억 원·50억 원 약정 의혹과 딸을 통한 11억 원 수수 혐의는 1심에 이어 무죄 판단이 유지됐다.재판부는 실형을 선고하면서도 고령과 재판 진행 경과 등을 고려해 보석을 취소하지 않았다. 박 전 특검은 항소심에서도 법정구속을 면했다.21일 서울고등법원 형사15-2부(재판장 이희준)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 박 전 특검에게 징역 6년과 벌금 2억 원을 선고했다. 함께 기소된 양재식 전 특검보에게는 징역 5년과 벌금 2억 원을 선고했다.항소심에서 1심과 판단이 달라진 핵심은 박 전 특검 측이 남욱 변호사로부터 받았다는 대한변협 회장 선거자금 3억 원 중 1억 원의 수수 여부다.공소청은 박 전 특검이 2014년 우리은행 사외이사 겸 이사회 의장으로 재직하면서 대장동 민간사업자들의 컨소시엄 참여와 관련한 청탁을 받고, 그 대가로 남 변호사로부터 선거자금 명목의 현금 3억 원을 수수했다고 봤다.1심은 3억 원 전액을 유죄로 인정했지만, 항소심은 이 가운데 5000만 원씩 두 차례 전달됐다는 부분에 대해 범죄사실이 합리적 의심 없이 증명되지 않았다고 판단했다.첫 번째 5000만 원은 금품 전달 장소와 시간에 관한 남 변호사의 진술이 객관적인 자료와 부합하는지가 쟁점이었다.재판부는 식당 이용 시간과 이동 거리, 남 변호사의 카드 사용 내역 등을 검토한 결과, 남 변호사와 양 전 특검보가 주장된 시간에 경기 양평의 골프장 주차장에서 만났다고 인정하기 어렵다고 봤다. 남 변호사가 돈을 전달한 장소와 당시 상황을 구체적으로 기억하지 못한 점도 진술의 신빙성을 떨어뜨리는 사정으로 판단했다.두 번째 5000만 원 역시 남 변호사의 진술이 임대차계약 체결 경위와 자금 흐름 등 객관적인 자료와 맞지 않는다고 봤다. 남 변호사는 선거사무소 임차보증금 명목으로 돈을 전달했다고 진술했지만, 재판부는 관련 계약과 자금 사용 내역 등에 비춰 이를 그대로 믿기 어렵다고 판단했다.반면 나머지 2억 원에 대해서는 1심의 유죄 판단을 유지했다. 남 변호사가 자금 조성과 전달 경위를 비교적 구체적으로 진술했고, 금융거래 내역 등 객관적인 자료도 이를 뒷받침한다는 이유에서다.대장동 민간사업자들이 박 전 특검 측에 거액의 금품을 제공하기로 약속했다는 의혹은 항소심에서도 유죄로 인정되지 않았다.공소청은 박 전 특검과 양 전 특검보가 우리은행의 대장동 개발사업 컨소시엄 참여 등을 도와주는 대가로 민간사업자들로부터 200억 원과 단독주택 부지 및 주택을 제공받기로 약속했다고 주장했다.재판부는 민간사업자들 사이에서 박 전 특검 측에 경제적 이익을 제공하는 방안이 논의됐고, 그 과정에서 200억 원이라는 금액이 거론된 사실은 인정했다.그러나 구체적인 지급 조건과 방식이 확정됐다고 보기 어렵고, 박 전 특검 측이 이를 명확하게 승낙했다는 증거도 부족하다고 판단했다. 단독주택 부지와 주택 제공 약속 역시 관계자들의 진술이 엇갈려 확정적인 합의가 있었다고 인정하기 어렵다고 봤다.화천대유자산관리 대주주 김만배씨로부터 50억 원을 약속받고 실제 5억 원을 수수했다는 혐의에 대해서도 1심의 무죄 판단이 유지됐다.재판부는 우리은행의 여신의향서 발급과 관련한 청탁이 박 전 특검에게 전달됐다고 인정하기 어렵고, 50억 원 지급에 관한 확정적인 합의가 있었다는 증거도 충분하지 않다고 판단했다.특히 2015년 4월 박 전 특검 명의 계좌를 거쳐 이동한 5억 원에 대해서는 의심스러운 정황이 있다고 보면서도, 박 전 특검이 이를 자신의 이익으로 취득했다고 단정하기 어렵다고 봤다. 자금이 박 전 특검 명의 계좌를 거쳤다는 사정만으로 금품 수수가 입증되는 것은 아니라는 판단이다.박 전 특검이 화천대유에서 근무한 딸을 통해 11억 원을 받았다는 청탁금지법 위반 혐의 역시 무죄가 유지됐다. 재판부는 박 전 특검과 딸을 경제적 공동체로 인정할 증거가 부족하고, 딸이 받은 금품을 박 전 특검에게 귀속된 이익으로 볼 수도 없다고 판단했다.재판부는 주요 금품 약정 혐의를 무죄로 판단하면서도 유죄로 인정된 2억 원 수수 행위의 책임은 무겁다고 봤다. 박 전 특검이 우리은행 사외이사 겸 이사회 의장으로서 직무와 관련해 금품을 받은 행위는 금융기관 임직원에게 요구되는 청렴성과 직무 수행의 공정성에 대한 사회적 신뢰를 훼손한다는 취지다.박 전 특검은 2023년 8월 구속기소된 뒤 2024년 1월 보석으로 석방됐으나, 2025년 2월 1심에서 징역 7년을 선고받으면서 다시 법정구속됐다. 이후 항소심 재판부가 2025년 7월 17일 보석을 허가하면서 불구속 상태로 재판을 받아왔다. 이번 항소심에서도 징역 6년의 실형이 선고됐지만 보석은 유지됐다.박 전 특검은 대검찰청 중앙수사부장 등을 지낸 검사 출신으로, 박근혜 정부 국정농단 사건 특별검사로 활동하며 당시 윤석열 검사를 수사팀장으로 발탁한 인물이다. 국정농단 사건 수사로 '가장 성공한 특검'의 상징으로 불렸던 박 전 특검은 이제 자신이 금품 수수 혐의로 1심에 이어 항소심에서도 실형을 선고받는 처지가 됐다.