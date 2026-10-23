심수봉 '그때 그 사람'의 주인공, 나훈아로만 남길

큰사진보기 ▲"외로운 병실에서 기타를 쳐 주던" 그때 그 사람이 나훈아였다. ⓒ 오아시스레코드 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생 심수봉의 앳된 모습 ⓒ 지구레코드 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2005년 5월 29일 MBC 시사프로그램 <이제는 말할 수 있다>에서 최초 공개된 10 .26 당시 연회장 모습. ⓒ MBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 20일 전북 진안군에서 열린 ‘2026 진안고원 트로트 페스티벌’에 출연한 가수 심수봉 ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

80년대 말, 어느 단골 술집에서 한 선배가 능숙하게 기타를 치며 심수봉 특유의 콧소리를 흉내 내 <그때 그 사람>을 부르기 시작했다. 그런데 가사가 달랐다. 비가 오면 생각나는 그 사람이 아니었다. "유신하면 생각나는 그 사람 언제나 긴급조치 좋아했지. 대망의 80년대 구실 삼아서 민주주의 즈려밟던 그때 그 사람... 어느 날 궁정동에서 총 맞았지. 세상에서 제일 믿던 재규에게... 지금은 동작동에서 행복할까 차가운 땅속에서 행복할까. 어쩌다가 한 번쯤은 생각을 해 봐도 그때마다 이 갈리는 그때 그 사람." 이른바 '노래 가사 바꿔 부르기'의 원조 같은 노래였다.'노가바' 특유의 가사 뒤집기도 흥미로웠지만 이 노가바가 유달리 살갑게 와닿았던 이유는 박정희 전 대통령이 생애 마지막 술자리에서 실제로 심수봉이 부른 <그때 그 사람>을 들었기 때문일 것이다. 이 노래가 처음 세상에 나온 것은 1979년 10월 26일로부터 1년 전, 제2회 MBC 대학가요제 때였다. 심수봉 아닌 '심민경'으로 무대에 올랐던 그녀는 직접 피아노를 치면서 <그때 그 사람>을 불렀다. 그런데 <그때 그 사람>은 가공의 인물이 아니었다. 다름 아닌 한국 가요계의 황제라 할 나훈아다.1975년 심수봉이 한 카페에서 노래하는 피아니스트로 아르바이트를 하는데 낯익은 얼굴이 보였다. 나훈아였다. 당시만 해도 심수봉은 그를 별로 좋아하지 않았다고 한다. 그래도 가수가 왔으니 서비스 차원에서 그의 노래 <물레방아 도는데>를 불렀더니 나훈아는 깜짝 놀랐다. 당장 레코드 회사 사장 두 명을 잡아끌고 와서 입에 침이 마르도록 칭찬했다. "저 사람이 가수 안 하면 누가 하냐". (<동아일보> 2023년 4월 13일)가수 데뷔를 준비하던 심수봉은 교통사고를 당해 한 달간 병원에 입원한 적이 있었다. 당시 나훈아는 다른 일행과 함께 심수봉이 입원한 병실에 찾아와 심수봉에게 기타를 치며 노래를 불러줬다고 한다. 심수봉의 구성진 목소리로 부르던 "외로운 병실에서 기타를 쳐 주던" 이가 다름 아닌 나훈아였다니. 당시 심수봉은 나훈아를 짝사랑했다고 한다. 군대에 있던 나훈아가 위험한 업무에 투입됐다는 말을 듣고 심수봉은 이렇게 기도했다. "저분이 저렇게 죽으면 안 돼요. 저 사람 대신 제가 죽을게요." (<지금, 이 순간> tvN STORY 2024년 6월 7일)이렇듯 노래 <그때 그 사람>은 20대 초반 '젊은 태양'처럼 빛나던 심수봉의 순정을 담아서 탄생했다. 1979년에 그녀는 대학생이었다. 학생 가수 심수봉의 인기는 대단했다. 그가 부른 <그때 그 사람>은 "판이 달려서 도대체 사기가 힘들 정도"(<동아일보>, 1979년 8월 22일)였으니 말이다. 그렇게 잘나가고 노래 잘하는 대학생에게 심술궂은 역사의 일진광풍이 밀어닥친 게 1979년 10월 26일이었다.그날 그녀는 TBC 방송국에서 중요한 녹화를 앞두고 있었다. 그런데 나는 새도 전기구이로 만들어 떨어뜨린다는 중앙정보부 의전과장 박선호의 연락을 받는다. "오늘 행사가 있으니 참석해 주시오." 심수봉이 녹화를 이유로 거절했더니 10분도 지나지 않아 다시 전화가 왔다고 한다. "TBC 사장 통해서 아예 오늘 녹화 일정을 전부 취소해 버렸으니 그리 아십시오." 정보기관이 대통령의 '행사'를 위해 연예인을 호출하고, 그 일정을 위해 방송국 녹화를 전부 취소해 버리고, 안가에서 또 다른 젊은 여성과 함께 대통령의 좌우에 앉았던 나라가 대한민국이었다. 이미 대통령의 성정과 자제력은 파탄이 나 있었다.18년이라는 박정희 장기 집권하에서 대한민국은 분명히 환골탈태했다. 1961년의 대한민국과 1979년의 대한민국은 완연히 다른 나라였다. 그 변화를 일군 손과 발 가운데 어찌 박정희 대통령의 몫이 없겠는가. 그러나 그의 공(功)을 내세우고 싶은 사람들이라면 그의 과(過)가 얼마나 컸고, 그 바닥이 어디까지 내려앉았는지를 간과해서는 안 된다. 적어도 1979년 10월 26일 궁정동 안가에서 시바스 리갈을 들이키던 박정희는 정보기관을 동원해 젊은 여성들을 술자리에 불러들이던 권력자였다. 아울러 20세기에 채홍사(採紅使)가 날뛰고 "각하를 모신" 것을 빌미로 위세를 부리는 이들까지 나타났던 암울한 시대였다.그 암흑을 찢는 총성이 터져 나온 현장에서 <그때 그 사람>도 울려 퍼졌던 것이다. 대통령을 쏜 김재규는 심수봉에게도 총을 겨눴다. 다행히 총알이 없었는지 심수봉은 목숨을 건질 수 있었지만 그 공포가 오죽했을까.(<서울신문> 1993년 4월 9일) 본의 아니게 그 자리에 불려 왔다가 평생 못 잊을 역사적 참극의 목격자가 됐던 심수봉처럼 그녀의 노래 또한 운명이 바뀐다. 오래도록 짝사랑했던 나훈아의 추억을 담은 노래는 그 이후로 한국 사람들에게 박정희 대통령과 직통으로 연결됐다.박정희의 타락한 야만은 전두환의 살벌한 야만으로 이어졌다. 10·26 사태 후 검찰과 경찰과 군의 모든 수사기관을 틀어쥔 '합동수사본부장' 전두환은 처음에는 인심 좋은(?) 아저씨였다. "남자들은 다 도망갔는데, 용기를 내서 현장에 남아 있었다"며 영양제라도 사 먹으라고 용돈을 줬다니까 말이다. (<동아일보> 2006년 11월 2일) 그러나 전두환이 본격적으로 권좌에 올라선 뒤 심수봉은 상상 이상의 견제를 받게 된다.심수봉은 무려 4년 동안 방송 출연을 하지 못했을 뿐 아니라, 정신병원에 감금 당한 적도 있다고 증언했다. "한 달 가까이 정신병원에서 지냈고 아무리 정신병자가 아니라고 말해도 그들은 나를 가두고 약물 주사를 놨다."(<동아일보> 2012년 2월 14일) 더하여 "10·26 이후 나를 만났다는 이유로 내가 아끼던 사람이 어디론가 끌려가서 고문을 심하게 당했다. 그분이 고문 당하며 고통스러워하는 소리를 나는 바로 옆방에서 들어야만 했다"(위 기사)니 그저 노래 잘하고 음악에 재능이 있을 뿐이었던 20대 여성에게 드리워진 '야만의 세월'은 얼마나 끔찍했을까.그로부터 수십 년 뒤인 2026년 전북 진안에서 열린 트로트 축제에서 심수봉은 큰 실수를 저지른다. 자신의 앞 순서에 출연한 17세 가수 김다현의 무대 뒤에 등장한 그녀는 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨 같다"면서 다시는 자기 앞에 그 가수를 내보내지 말라는 식의 극언을 퍼부은 것이다.관련 기사를 보고 많은 사람이 분노했다. 원로 가수가 되어서 새까만 후배 가수에게 어찌 그런 망발을 할 수 있는가 나무랐다. 나 역시 그중의 하나였다. 하지만 그녀에게도 사연이 있었다. 어려서부터 그녀에게는 고질병이 있었다고 한다. 어릴 적 큰 소리로 놀라게 하는 장난을 당한 뒤 선택적 소음 과민 증후군을 얻어 큰 소리가 나면 쓰러질 정도라 늘 귀마개를 하고 다녔다는 것이다.(<머니투데이> 2026년 6월 21일)그런 사람에게 1979년 10월 26일 눈앞에서 터진 총소리의 충격이란 어땠을지 짐작조차 만만치 않다. 하필 김다현의 후렴구가 "빵빵하게 살아보세 빵빠라 빵빵빵"이었다. 물론 속사정은 본인만 알 일이고, 그렇다고 후배에게 한 말이 정당성을 얻지는 못할 것이다. 심수봉도 다음 날 잘못을 인정하고 사과했다. 다만 그 장면 하나로 심수봉을 재단하기에는 그녀가 지나온 세월이 너무 험했다는데 생각이 미친다.그녀의 <그때 그 사람>은 아주 오랫동안 '외로운 병실에서 기타를 쳐 주던' 나훈아와는 아주 거리가 먼, '어느 날 궁정동에서 세상에서 제일 믿던 재규에게 총 맞고 머리를 떨구던' 대통령과 등치됐다. 6공화국이 들어선 뒤 전두환이 백담사로 쫓겨 가던 날 우리는 술자리에서 또 이 노래를 바꿔 불렀다. "5공하면 생각나는 그 XX 언제나 정의사회 좋아했지... 어느 날 연희동에서 쫓겨났지. 세상에서 제일 믿던 태우에게... 지금은 백담사에서 무얼 할까" 부르면서 마냥 낄낄거렸다.그로부터 또 36년 뒤, 윤석열의 탄핵이 결정되던 날 축배를 들던 술자리에서 옆의 늙수그레한 아저씨 아주머니들이 또 한 번 가사를 바꿔 부르며 즐거워하는 걸 들었다. "계엄하면 생각나는 그 XX 언제나 김건희만 좋아했지..."10월 26일이 다가오면서 새삼 그 노래를 떠올린다. 그 노래의 얄궂은 운명을 생각한다. 다만 앞으로는 이 노래 속 '그 사람'이 그냥 나훈아로 남기를. 다른 못된 사람들로 대입되지 않고, 20대 심수봉이 순수하게 짝사랑하던 넉넉한 선배의 추억으로만 남게 되기를 바란다.