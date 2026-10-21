세종시-교육청, 2027년 무상급식 합의

큰사진보기 ▲21일 열린 정례브리핑에서 조상호 세종시장이 기자들의 질의애 답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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세종특별자치시와 세종시교육청이 난항을 겪던 2027년 학교 무상급식 식품비 지원 방안에 최종 합의했다. 지난 10월 14일 교육행정실무협의회에서 타결된 지원 방안을 세종시교육청이 21일 보도자료를 통해 공식 발표함에 따라, 재정난 속에서도 학생들에게 차질 없는 급식을 지속해서 제공하게 됐다.앞서 양 기관은 세수 감소 등으로 세종시의 재정난이 심화하는 가운데서도, 올해 하반기 무상급식 식품비를 차질 없이 지원하며 협력 물꼬를 텄다. 이후 양 기관장의 상호 조율과 실무진 간 끊임없는 협의가 이어졌고, 마침내 2027년 지원 방안 타결이라는 결실로 이어졌다.이번 합의에 따라 2027년 예상 급식 식품비 총 509억 원 가운데 세종시가 80억 원, 세종시교육청이 429억 원을 각각 분담한다. 세종시는 이에 더해 지역 농업인의 안정적 판로 확보와 질 좋은 식재료 공급을 위해 20억 원 규모의 세종산 식재료를 별도로 추가 지원할 방침이다.특히 그동안 무상급식 공동지원 대상에서 제외됐던 유치원까지 지원 대상에 새롭게 포함됐다. 양 기관은 급식 지원 범위가 확대됨에 따라 질 좋은 급식이 제공될 수 있도록 지원 체계를 지속해서 점검해 나갈 계획이다.지역 재정 여건이 악화된 상황에서 타결된 이번 합의 뒤에는 양 기관장의 치열한 조율과 결단이 있었다.조상호 세종시장은 21일 열린 기자회견에서 "현재 시의 재정 여건상 기존과 같은 방식의 비법정 전출금 지원은 불가능한 상황이었다"며 "시로서는 비용을 줄일 수밖에 없어 송구하고 아쉬운 마음이 크다"고 속내를 털어놨다.그러면서도 조 시장은 공을 세종시교육청으로 돌렸다. 조 시장은 "강미애 교육감과 교육청이 세종시의 어려운 사정을 이해하고 대승적으로 요청을 수용해 줬다"며 "심심한 감사의 말씀을 전하며, 향후 시 재정 여건이 나아지면 필요한 조정을 함께 해나가기로 약속했다"고 밝혔다.세종시와 교육청은 이번 합의를 기점으로 학생들의 건강한 성장과 학부모 부담 완화라는 공동의 목표를 위해 긴밀한 협력체계를 이어갈 방침이다.조 시장은 "비록 시의 지원 규모는 조정됐지만, 우리 아이들이 받는 급식 지원 정책 자체는 흔들림 없이 그대로 유지된다"며 "학부모와 시민들은 걱정하지 않아도 된다"고 강조했다.