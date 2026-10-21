[단독] 혈세 3억 쓴 장윤기 특수단 '용두사미 수사'

▲<오마이뉴스>의 국가수사본부 '장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단'의 예산 내용 정보공개 청구 건에 대해 경찰은 재판 관련 정보 등이 포함돼 있다는 이유로 비공개 결정을 내렸다. 이후 이의신청을 제기하자 인용 결정 후 청구한 지 한 달여만에 정보를 공개했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기