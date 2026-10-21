노동생산성이라는 숫자, 그리고 책임의 전가

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우리는 매일 아침 일터로 향합니다. 그곳에 쏟는 체력과 가족과 맞바꾼 시간은 과연 정당한 대가를 받고 있을까요. 하루의 노동이 끝난 뒤 몸에 남는 피로와 생활을 이어가야 한다는 절박함은 분명한 현실입니다. 그러나 그 현실이 '시간당 노동생산성'이라는 수치로 설명되는 순간, 전혀 다른 이야기가 시작되곤 합니다.한국의 노동생산성이 선진국에 못 미친다는 진단이 노동자는 더 치열하게, 더 오래 일해야 한다는 요구로 이어질 때가 있습니다. 우리는 그 앞에서 묻게 됩니다. "우리가 정말 덜 성실하게 일하는 걸까?" 하지만 생산성의 격차가 곧 노동자의 노력 부족을 뜻하는지, 그 격차를 노동시간으로 메워야 하는지는 따로 물어야 합니다. 먼저 살펴야 할 것은 그 숫자가 무엇을 측정하며, 누구의 책임을 어디까지 설명할 수 있는가 하는 문제입니다.시간당 노동생산성은 일정한 노동시간 동안 얼마나 많은 부가가치를 만들어 냈는지를 나타냅니다. 노동자 개인의 부지런함이나 인내심을 직접 측정하는 성적표가 아닙니다. 그 안에는 노동자의 숙련과 노력뿐 아니라 기업이 제공한 장비와 기술, 경영과 업무 조직, 산업 구조와 사회적 인프라의 영향이 함께 담겨 있습니다.삽을 쥐고 땅을 파는 사람과 굴착기를 운전하는 사람을 떠올려 봅시다. 같은 시간에 만들어내는 결과에는 큰 차이가 있을 것입니다. 그렇다고 삽을 쥔 사람이 덜 성실했다고 말할 수는 없습니다. 굴착기가 만들어낸 차이를 노동자 개인의 노력 차이로 읽는 순간, 우리는 생산 조건의 차이를 사람에 대한 평가로 바꾸게 됩니다.반도체 산업을 생각해 보아도 마찬가지입니다. 첨단 설비와 축적된 기술, 노동자의 숙련에 시장의 수요까지 더해지면 같은 노동시간이 만들어내는 부가가치는 달라질 수 있습니다. 호황기에 성과가 커졌다고 노동자가 갑자기 더 성실해졌다고 할 수 없듯, 불황기에 성과가 줄었다고 덜 성실해졌다고 할 수도 없습니다. 국가 전체의 생산성 격차 역시 서로 다른 산업과 생산 조건을 살피지 않은 채 노동자 개인의 성실성 차이로 읽어서는 안 됩니다.이것은 생산성 통계가 무의미하다는 이야기가 아닙니다. 오히려 그 숫자를 제대로 읽자는 이야기입니다. 생산성이 낮다면 기술과 설비가 충분한지, 불필요한 업무와 비효율적인 관리가 시간을 소모시키는지, 노동자의 숙련을 높일 기회가 있는지 함께 물어야 합니다. 노동자에게 개선할 몫이 있을 수 있듯, 기업의 투자와 경영, 정부의 정책에도 점검할 몫이 있습니다. 원인을 살피기도 전에 어느 한쪽의 책임을 확정하거나 지워서는 안 됩니다.그런데 이 복합적인 숫자를 노동자의 성실성 성적표로 바꾸고, 낮은 점수를 이유로 더 오래 일하라고 요구한다면 어떨까요. 문제는 통계의 존재가 아니라, 통계만으로 확인할 수 없는 책임까지 노동자에게 떠넘기는 데 있습니다.생산성의 원인을 살피는 일과 노동시간을 늘릴 것인지 결정하는 일은 연결되어 있지만, 같은 질문은 아닙니다. 노동시간을 늘려 총생산을 확대할 수는 있습니다. 기업이 노동시간 연장을 요구하는 데에는 더 많은 생산과 이익을 얻으려는 경제적 논리가 있습니다. 이를 무조건 비합리적인 선택이나 경영자의 무능으로만 설명할 필요는 없습니다. 사용자는 자신의 이익을 위해 충분히 이성적으로 판단할 수 있습니다.그러나 기업에 이익이 되는 선택이라는 사실이 곧 노동자가 감당해야 할 정당한 의무를 뜻하지는 않습니다. 더 많은 생산과 이익을 위한 요구라면 그 목적을 밝히고, 추가 노동의 보상과 부담을 놓고 논의해야 합니다. 이를 노동자의 생산성이 낮기 때문에 어쩔 수 없이 해야 하는 일처럼 설명해서는 안 됩니다.여기에는 서로 다른 두 질문이 있습니다. "더 오래 일하면 생산량을 늘릴 수 있는가"와 "왜 한 시간에 만들어내는 부가가치가 노동생산성이 높은 그들보다 낮은가"입니다. 앞의 질문에 그렇다고 답할 수 있어도, 뒤의 질문에 대한 답까지 저절로 나오지는 않습니다. 노동시간을 늘려 총생산을 확보하는 선택과 기술·투자·조직 개선으로 시간당 생산성을 높이는 과제는 구분해야 합니다. 두 가지를 병행할 수는 있지만, 하나가 다른 하나의 필요성을 없애지는 않습니다.이 구분이 사라지면, 생산 조건을 함께 살펴야 할 문제가 노동자의 부족함을 메우는 문제로 바뀝니다. 기업의 추가 생산과 이익을 위한 요구가 낮은 생산성 때문에 감수해야 할 의무로, 나아가 국가 경쟁력을 위한 희생으로 설명되는 순간입니다. 그것은 생산성에 관한 설명을 넘어 책임전가의 문제가 됩니다.그렇다고 추가 노동의 문제를 기업의 요구만으로 설명할 수는 없습니다. 당장 생활비와 대출 이자 때문에 "더 일하게 해달라"고 말하는 이웃들의 처지도 외면할 수 없습니다. 그 선택을 무지나 순응으로 깎아내리는 것은 또 다른 오만입니다. 지금 필요한 돈이 부족한 사람에게 추가 노동은 추상적인 논쟁이 아니라 이번 달을 버티는 방법입니다.하지만 그 절박함을 이해하는 것과, 그 절박함에 의존하는 노동 구조를 당연하게 받아들이는 것은 다릅니다. 정해진 노동시간의 임금으로 생활을 이어가기 어려워 연장근로가 생계를 위해 피하기 어려운 선택이 된다면, 우리는 노동시간뿐 아니라 임금과 생활비, 이익의 배분도 함께 물어야 합니다. "노동자가 원한다"는 말만으로 그 선택을 만들어낸 조건까지 설명할 수는 없습니다.논의의 중심에는 결국 사람이 있어야 합니다. 기업의 계산에서 추가 노동은 생산량과 비용의 문제일 수 있습니다. 그러나 노동자에게 그 시간은 자신의 몸과 회복, 가족과 생활의 일부입니다. 이익을 얻기 위한 경제적 논리가 존재한다고 해서, 그 밖의 가치가 사라지는 것은 아닙니다.그러므로 생산성을 높이자는 말에 반대할 이유는 없습니다. 노동시간을 둘러싼 모든 요구를 악의로 단정할 필요도 없습니다. 다만 누가 무엇을 개선해야 하는지, 추가 노동으로 생기는 이익은 어떻게 나누는지, 그 부담은 누가 지는지 분명히 해야 합니다. 이는 어느 한쪽의 사정만으로 결론을 내릴 일이 아니라, 그 결정에 영향을 받는 사람들이 참여해 함께 논의할 문제입니다. 노동자의 노력만 묻고 투자와 경영의 책임은 묻지 않는 생산성 논의라면, 그것은 균형 잡힌 진단이 아닙니다.숫자를 의심한다는 것은 현실을 부정한다는 뜻이 아닙니다. 숫자가 보여주는 것과 보여주지 않는 것을 구분하고, 그 숫자에서 어떤 결론을 끌어내는지 따져보는 일입니다. 우리에게 지금 가장 시급한 것은 단순히 노동시간을 몇 시간 조정하느냐의 통계적 타협이 아닙니다. 세상이 들이미는 프레임을 그대로 믿고 자책하기를 멈추고, 구조의 이면을 응시하는 '비판적 사고'의 회복입니다. 비판적 사고가 마비된 사회는 지배층의 책임 전가에 끊임없이 휘둘리며, 결국 누군가의 희생 위에 세워진 기형적 시스템을 묵인하게 됩니다.우리가 거부해야 할 것은 노동생산성이라는 통계 지표 자체가 아닙니다. 여러 조건이 함께 작용한 결과를 노동자 개인의 탓으로 돌리고, 그 개선의 부담을 노동자의 시간과 몸으로만 메우려는 일방적인 설명입니다. 일터의 성과를 함께 만들어낸다면, 누가 무엇을 개선해야 하는지와 그 성과를 어떻게 나눌지도 함께 논의되어야 합니다. 당연하다고 믿어온 숫자에 의문을 던지는 날카로운 시선들이 모일 때, 비로소 우리는 시스템의 부품이 아닌 존엄한 인간으로서 우리 삶의 진짜 권리를 찾을 수 있을 것입니다.