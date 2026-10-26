회장님 SNS까지 걱정하는 주주들, 국민 돈 굴리는 '집사'는 뭐했나

투자의 시대, 남의 돈을 맡아 운용하는 기관은 고객과 투자자의 이익을 위해 책임을 다해야 합니다. 이를 규정한 ‘스튜어드십 코드’가 국내에 도입된 지 10년. <오마이뉴스>는 자산운용사 265곳의 지난 10년간 투자 활동 20여만 건을 전수 조사했습니다. 세계 최초 도입국인 영국도 직접 찾았습니다. 한국 운용사들의 침묵과 영국의 대답을 전합니다.



큰사진보기 ▲21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 광주·전남 시민단체 관계자들이 5·18 '탱크데이' 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아를 규탄하고 있다. 2026.5.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲신세계그룹 관련 국내 자산운용사의 스튜어드십 활동내역 ⓒ 김남근의원실자료를바탕으로이미지재구성 관련사진보기

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26 ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전북 전주에 있는 국민연금공단 기금운용본부 전경. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

정희진(가명)씨는 이마트 주식 100주를 갖고 있다. 처음 산 건 2021년 1월이다. 대형마트 1위에 스타벅스까지 거느린 회사였다. 오래 묻어두면 노후에 보탬이 되겠다 싶었다. 그 이후로 그는 한 주도 팔지 않았다.6년 전 17만 원대였던 이마트 주가는 지금 7만 원대다. 한때 20만 원을 훌쩍 넘었던 주가가 17만 원대로 떨어진 것을 보고, 증권사 지인 추천으로 투자했다. 그는 계좌를 열어볼 때마다 속이 쓰렸다. 쿠팡 같은 온라인 쇼핑에 밀린 탓이 크다는 건 정씨도 안다. 경쟁에서 진 거라면 할 말이 없다. 그런데 그를 더 답답하게 만든 건 따로 있었다.2022년 1월, 정용진 당시 신세계그룹 부회장이 SNS에 '멸공'이라는 표현을 잇달아 올렸다. 대통령 선거를 앞둔 정치인들이 이마트에서 멸치와 콩을 사는 이른바 '멸콩 장보기'로 거들었다. 불매를 외치는 쪽과 '응원 구매'를 하겠다는 쪽이 맞붙었다. 회사 장사를 걱정해야 할 주주가 왜 회장님 SNS까지 걱정해야 하나. 정씨는 그때 처음 '오너 리스크'라는 말을 실감했다.4년 뒤 같은 일이 또 벌어졌다. 이번엔 이마트 자회사 스타벅스코리아였다. 정씨는 생각한다. 100주 가진 개인 주주가 회사에 무슨 말을 할 수 있겠나. 그렇다면 수백만 주를 가진 국민연금과 자산운용사들은 그동안 무엇을 했나. 그가 매달 내는 국민연금 보험료도, 퇴직연금에 담긴 펀드 돈도 이마트 주식 어딘가에 들어가 있을 것이다.지난 5월 18일, 스타벅스코리아가 내건 판촉 행사 이름은 '탱크데이'였다. 5·18 민주화운동 기념일에 등장한 이 이름과 '책상에 탁'이라는 문구는 국가폭력의 비극을 조롱했다는 비판을 불렀다. 불매운동이 번졌다. 정용진 회장은 뒤늦게 대국민 사과에 나섰다.파장은 돈으로도 드러났다. 탱크데이 직후 일주일 사이 스타벅스 카드 결제액이 약 85억 원 줄었다. 운영사 SCK컴퍼니의 2분기 매출은 1년 전보다 6.1% 감소했다. 영업이익은 403억 원 흑자에서 184억 원 적자로 돌아섰다. 결제액은 6월을 바닥으로 다시 늘었다.하지만 소비자가 등을 돌리면 그 손실은 결국 주주 몫이 된다. 정씨 같은 주주들이다. 참여연대 등 시민사회단체가 물었다. 이마트에 국민의 노후자금을 넣은 국민연금, 고객 돈으로 신세계 계열사 주식을 산 운용사들은 그동안 무엇을 했느냐고. 오너 리스크를 미리 알아채고 막을 수는 없었느냐고.원래 그 일을 하라고 만든 게 스튜어드십 코드다. '스튜어드'는 남의 재산을 맡아 돌보는 집사다. 국민연금 같은 연기금과 자산운용사가 가입자와 고객의 돈을 굴리는 만큼, 투자한 회사를 제대로 감시하고 주주권을 행사하라는 원칙이다.국내에선 2016년 12월 19일 도입돼 올해로 꼭 10년이 됐다. 주총에서 찬성, 반대표를 던지는 게 전부가 아니다. 경영진을 만나 따져 묻고, 자료와 개선책을 요구하고, 그래도 안 되면 주주제안으로 압박 수위를 높인다. 또 무엇을 했는지 돈 맡긴 사람들에게 알리는 것도 의무다.'멸공' 논란이 번진 2022년 1월 10일, 신세계 주가는 하루 만에 6.8% 떨어졌다. 총수의 말 한마디가 회사와 주주에게 위험이 될 수 있다는 경고는 이미 4년 전에 나와 있었다.그렇다면 당시 집사들은 신세계를 상대로 무엇을 했을까. 금융투자협회가 지난 8월 김남근 더불어민주당 의원실에 낸 회신을 보면 답이 나온다. 신세계 계열사 주식을 가진 운용사 33곳 가운데 '멸공'과 '탱크데이' 논란 때 회사에 문제를 제기한 곳은 한 곳도 확인되지 않았다.게다가 조사 대상 운용사 가운데 15곳은 영업비밀이라며 아예 자료를 내지 않았다. 나머지는 단발성 사안에는 바로 나서지 않는다거나, 펀드에서 차지하는 비중이 0.1% 안팎으로 미미하다는 이유를 댔다. 단 한 곳만 회사와 대화하는 대신 이마트 주식을 줄였다고 했다.비중이 작다고 모두가 뒤로 빠지면 회사에 쓴소리할 주주는 아무도 남지 않는다. 주식을 팔면 펀드는 위험을 피할 수 있다. 하지만 회사의 내부통제는 그대로다. 왜 나서지 않았는지조차 '영업비밀'이라면 돈을 맡긴 정씨 같은 사람은 무엇으로 운용사를 평가해야 할까.물론 주주활동이 아예 없었던 건 아니다. 국민연금은 2019년 신세계 원정희 사외이사 선임에 반대표를 던졌다. 안건은 그대로 통과됐다. 올해는 밸류파트너스자산운용이 이마트와 신세계푸드의 포괄적 주식교환 가격이 너무 낮다고 공개 비판했다. 회사는 자산가치만 놓고 비교하는 건 맞지 않다고 반박했다. 하지만 이런 활동을 오너 논란에 대한 대응으로 볼 수는 없다.이에 김성주 국민연금 이사장은 지난 6월 23일 "국민연금은 사회문제 해결사가 아니다"라고 했다. 투자한 회사에 손실이 예상될 때 관여한다는 것이다. 탱크데이는 사실관계를 확인하며 지켜보고 있고, 개별 기업 사안은 공개하지 않는다고 했다. 국민연금 관계자는 최근 <오마이뉴스>와 만나 "탱크데이와 같이 사회적 논란이 크고, 회사 실적 등에 영향을 미친 투자사에 대해선 내부 규정에 따라 적절하게 대처하고 있다"고 했다. 기초적인 문서 교환부터 회사와 비공개 대화 등을 진행했다는 것이다.국민연금 한 표의 무게는 2015년 7월을 떠올리면 실감이 난다. 삼성물산과 제일모직 합병안이 주총에 올랐을 때 국민연금은 삼성물산 지분 11.21%를 쥐고 있었다. 합병비율은 제일모직 1주당 삼성물산 약 0.35주. 이재용 당시 부회장이 최대 주주였던 제일모직을 높게, 삼성물산을 낮게 쳐줄수록 경영권 승계에 유리한 구조였다. 국민연금은 찬성했고 합병안은 통과됐다. 국민의 돈으로 산 의결권이 누구를 위해 쓰였느냐는 논란이 나라를 뒤흔들었다.법원은 국민연금 의사결정에 부당한 압력이 있었다고 봤다. 문형표 전 보건복지부 장관과 홍완선 전 기금운용본부장은 2022년 대법원에서 각각 징역 2년 6개월이 확정됐다. 이재용 삼성전자 회장의 부당합병·회계부정 사건은 별도로 진행돼 2025년 7월 무죄가 확정됐다. 두 사건은 쟁점도 결론도 달랐다.하지만 정작 이번 사건의 청구서는 대한민국 정부 앞으로 날아왔다. 삼성물산 주주였던 미국계 헤지펀드 엘리엇은 한국 정부가 합병에 부당하게 개입해 손해를 봤다며 투자자-국가 분쟁해결(ISDS)을 냈다.외국 투자자가 투자협정을 어긴 나라를 상대로 국제중재에서 배상을 받아내는 절차다. 2023년 중재판정부는 정부의 배상책임을 인정했다. 정부가 불복하자 영국 법원은 올해 2월 사건을 중재로 돌려보냈다. 하지만 9월 30일 환송중재에서도 정부는 졌다. 판정부는 원금 약 4849만 달러에 연 복리 5% 지연이자 등을 물어주라고 했다. 노후자금에 손을 댄 대가를 국민 세금으로 치르게 된 것이다.삼성 합병은 스튜어드십 코드가 들어오기 전 일이다. 하지만 국민연금이 2018년 7월 코드를 도입한 이유가 바로 여기에 있다. 정부나 재벌의 뜻이 아니라 가입자의 이익만 보고 표를 던지겠다는 약속이었다.삼성 합병이 '누구 뜻대로 표를 던졌나'의 문제라면, 런던베이글뮤지엄 사건은 '알고도 눈감았나'의 문제다. 여기엔 일하다 다친 노동자에게 보상하라고 모아둔 산재보험기금도 얽혀 있다.2025년 5월 사모펀드 운용사 JKL파트너스는 고용노동부 산하 산재보험기금 위탁운용사로 뽑혀 600억 원을 받았다. 주간운용사는 삼성자산운용이었다. <오마이뉴스>가 김남근 의원실을 통해 받은 자료를 분석한 결과, 산재기금 출자금이 들어간 JKL제13호 펀드가 런던베이글뮤지엄 운영사 LBM을 인수하는 데 쓰였다. JKL파트너스는 국내에서 스튜어드십 코드에 가장 먼저 가입한 회사다.돈은 이렇게 흘렀다. 산재기금이 운용사에 돈을 맡기고, 운용사는 여러 투자자의 돈을 한 펀드에 모아 기업을 산다. 어디에 투자할지 정하지 않고 돈부터 모으는 '블라인드 펀드'다. 600억 원이 모두 베이글 회사로 간 건 아니다. 하지만 노동자를 지키라고 만든 돈이 노동 문제가 불거진 회사 인수에 들어간 건 사실이다.JKL이 LBM 인수계약을 맺은 건 2025년 7월 1일이다. 보름 뒤인 16일, 20대 직원이 회사 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 유족은 과로를 의심했다. 이 회사를 사려는 투자자는 노동환경을 알고 있었을까. 지난해 3월 JKL 자체적인 조사에서는 인사와 노동환경 관련해 문제점을 발견하지 못한 것으로 돼 있다.하지만 한 달 뒤에 외부 법무법인의 법률실사 결과는 사뭇 달랐다. LBM의 재해율은 3.83%로 같은 업종, 비슷한 규모 회사 평균(0.5%)의 약 7.7배였다. 또 3일 이상 휴업이 필요한 산업재해가 다수 발생했음에도 산업재해조사표를 내지 않은 사실도 드러났다. ESG 검토에서도 사회 분야 대응체계가 허술하다는 평가가 나왔다.그래도 투자는 그대로 진행됐다. JKL쪽은 김남근 의원실에 보낸 답변에서 "개인 오너 중심의 경영구조와 중소기업 성장 초기단계에 발생한 이슈였다"면서 "체계적인 ESG관리활동을 통해 질적으로 개선할 수 있다고 판단했다"고 설명했다. 또 사고 당시엔 경영권을 넘겨받기 전이라 근태 자료를 보거나 직원을 조사할 권한이 없었고, 그 뒤 경영진 교체 등 개선 조치를 했다고 했다.고용노동부는 올해 2월 연장근로 한도 위반 등을 적발하고 밀린 임금 5억 6400만 원을 지급하라고 시정지시를 내렸다. 인천점의 경우 개점 직전 주에는 숨진 직원 말고도 동료 6명이 주 70시간 넘게 일한 것으로 드러났다. 노동부는 이후 위탁운용사를 뽑을 때 ESG 이행 수준을 따지도록 평가기준을 바꿨다고 밝혔다. 삼성자산운용도 JKL에 경위를 묻고 개선 상황을 서면으로 보고받았다고 했다.삼성과 신세계 등의 사례를 보면 자본시장의 감시가 어디서 끊어졌는지 알 수 있다. 삼성 합병은 정치 압력 앞에서, 신세계는 오너 리스크 앞에서, 런던베이글뮤지엄은 투자 전 노동 위험 점검에서 끊겼다. 김남근 의원은 "내년부터 새롭게 개정된 스튜어드십 코드가 시행되지만 제도를 바꾸는 것과 실제로 지키게 만드는 것은 별개"라고 강조했다. 그는 이어 "향후 국민연금 등 연기금에서 위탁 운용사 선정 과정에서 코드를 제대로 이행했는지 따져서 자금을 배분해야 한다"고 덧붙였다.내년 1월부터 개정된 스튜어드십 코드가 시행된다. 개정 코드는 자산확대, ESG와 지속가능성 요소 반영, 기관투자자 간 협력적 관여, 이행 점검 명문화 등이 담겼다. 이전보다 분명 개선된 내용이다. 하지만 새로운 보고서의 내용보다, 투자자의 요구에 기업이 얼마나 바뀔 것인지는 지켜봐야 한다. 노종화 변호사는 "아직 갈 길이 멀지만, 스튜어드십 코드를 적극적으로 지키는 게 중장기적으로 수익률을 높여준다는 신뢰와 경험을 시장에 꾸준히 쌓아가는 게 중요하다"고 했다.소비자는 커피를 안 사면 그만이다. 노동자는 위험한 일터를 신고할 수 있다. 정씨 같은 개인 주주는 속앓이 하거나 주식을 파는 것 말고는 할 수 있는 게 별로 없다. 수백조 원의 돈과 의결권을 쥔 기관투자자만 할 수 있는 일이 있다. 스튜어드십 코드 10년, 이제 물어야 할 건 '가입했느냐'가 아니다. 국민의 돈으로 무엇을 막았고, 무엇을 바꾸었느냐가 더 중요하게 됐다.