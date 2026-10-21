박형룡 "TK 패싱은 없어, 추경호 시장 만나자"

큰사진보기 ▲21일 오전 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에서 박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 오전 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에서 박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 추경호 대구시장에게 대구 발전울 위한 '여야정 협의체' 구성을 제안했다. 이재명 정부 출범 이후 지역에서 제기되는 'TK(대구경북) 패싱' 논란에 대해서는 정부가 의도적으로 홀대하는 일은 없다면서도 지역 정치권이 국책사업과 예산 확보를 위한 구체적인 발전 전략을 마련해야 한다고 강조했다.박 위원장은 21일 오전 대구아트파크에서 열린 대구경북 중견언론인 모임 '아시아포럼21' 초청 토론회에서 "추경호 대구시장과 지역 국회의원 등이 소속 정당과 이념을 내려놓고 대등한 파트너로 즉각 마주 앉아야 한다"고 주장했다.그는 "모든 사안에서 입장이 같을 수는 없다"면서도 "협의 가능한 사안부터 실행 계획을 세우고 역할을 나눠 추진 결과를 공유하자"며 정부와 당정 협의 채널을 활용해 국비 확보에 공동으로 나서야 한다고 말했다.TK 패싱과 관련 그는 "국가 예산과 국책사업은 정치적 보복의 수단도 아니고 정치적 시혜의 대상도 아니다"라며 "특정 지역을 의도적으로 배제하거나 홀대하는 일은 없다"고 말했다.박 위원장은 "1인당 GRDP(지역내총생산)는 34년째 꼴찌이고 최근 4년간 2만2000여 명에 이르는 청년 순유출이라는 냉혹한 성적표 앞에서 대구는 이념이나 정서적 호소가 아니라 먹고사는 문제에 대한 분명한 해법과 대구 산업의 판을 바꿀 큰 비전, 민생경제를 살릴 회복 대책으로 정부와 국회를 설득해야 한다"고 주장했다.그는 "정부가 5극 3특 국가균형성장 전략에서 첨단모빌리티·로봇·반도체·이차전지를 대경권 4대 성장엔진으로 선정했다"며 "대구경북이 국내 첫 로봇 분야 국가첨단전략산업 특화단지로 지정된 것도 정부 지원의 성과"라고 평가했다.이어 "정부가 집권했다고 해서, 표가 적게 나왔다고 홀대할 수 있겠느냐"며 "상식적으로 있을 수 없고 그래서도 안 된다"고 말했다. 그러면서 "윤석열 정부나 그 이전 정부에서 TK 발전을 위해 얼마나 많은 지원을 하고 산업을 육성했느냐고 봤을 때는 물음표"라고 덧붙였다.다만 박 위원장은 지역민들이 상대적 소외감을 느끼는 현실에 대해서는 공감을 표시했다. 그는 "당 지도부를 만날 때 지역의 여론을 전하고 있다"며 "TK 패싱론을 제기하는 것보다 지역의 산업적 강점을 살려 대규모 투자 계획을 마련하는 것이 중요하다"고 강조했다.TK 행정통합 추진 방식에 대해서는 필요성을 강조하면서도 정치권과 지방자치단체, 주민 사이의 충분한 협의가 있어야 한다는 입장을 나타냈다. 서둘러 추진할 경우 부작용이 나타날 수 있다는 우려이다.그는 "TK 행정통합 문제는 정치권에서도 완전한 합의가 이뤄지지 않은 것으로 알고 있다"며 "지자체나 주민들도 마찬가지이다. 보다 분명한 협의가 진행되지 않고 추진된다면 뒷감당도 쉽지 않을 것"이라고 말했다.이어 "위에 머리만 같이 합친다고 몸이 합져지지 않는다"며 "중요한 과제별로 협약을 추진한다든가 지방자치법상 특별지자체를 구성할 수 있도록 돼 있는 만큼 대구경북연합을 구성할 수도 있다"고 신중론을 보였다.그러면서 로봇특화단지 지정 과정에서 대구와 경북이 각각 사업을 신청한 사례를 언급하며 산업 분야의 협력을 통해 행정통합의 필요성을 시민들이 먼저 체감할 수 있도록 해야 한다고 주장했다.그는 "대구와 포항, 구미가 연결돼 시너지가 발생하고 있다는 것을 시도민들이 느끼고 '통합하면 진짜 괜찮겠다'는 생각이 들도록 해야 한다"며 "협약과 연합의 단계를 거치면서 통합으로 가는 것이 실사구시적이라고 생각한다"고 말했다.대구경북신공항 건설에 대해서는 명확한 재원 조달 방안을 제시하기 어렵다는 현실적인 한계를 인정했다.박 위원장은 "신공항 건설에 20조 원 이상 나오는데 어느 정부가 이것을 손쉽게 국비로 하겠다고 장담할 수 있겠느냐"며 "집권당으로서 책임감은 많이 느끼지만 범시도민적인 지혜를 모으는 과정이 필요하다"고 밝혔다.그는 "김부겸 전 총리가 대구시장 후보 당시 1조 원을 마중물로 마련하겠다고 제안한 것이 가장 진전된 방안"이라며 "전반적인 토론을 통해 새로운 해법을 찾을 필요가 있다"고 강조했다.민주당 지도부가 검토하고 있는 조희대 대법원장 탄핵에 대해 박 위원장은 "개인적으로는 탄핵 사유가 충분하다"면서도 "잔여 임기가 8개월 남았기 때문에 굳이 탄핵까지 가지 않았으면 좋겠다"고 말했다.박 위원장은 조 대법원장의 탄핵 사유로 김건희에 대한 재판은 지연시키고 반면에 이재명 대통령은 9일 만에 신속하게 파기환송한 사실을 들었다. 또 국회에서 증인선서를 거부한 문제도 거론했다.그는 "아무리 대법원장이라지만 국회에서 선서를 안 한다는 건 비겁한 짓이라고 생각한다"며 "다만 잔여 임기가 8개월 남았는데 탄핵시켜서 뭐 하겠느냐는 생각이 든다. 굳이 탄핵까지 가지 않았으면 좋겠다는 게 개인적인 바람"이라고 말했다.민주당은 최근 조 대법원장 탄핵 논의를 공식화했고 조국혁신당은 탄핵소추안을 공개하며 민주당을 압박하고 있다. 다만 민주당은 국정감사 이후 당내 의견을 수렴해 추진 여부를 결정하겠다는 입장이다.박 위원장은 12.3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장에 대해서는 중형 선고 가능성을 언급했다.그는 "구형이 워낙 크게 떨어진 상황이라서 1심 선고도 아마 상당한 형이 선고되지 않을까 생각한다"며 "형량이 얼마나 될지는 알 수 없지만 아마 보궐선거로 갈 상황이 되지 않을까"라고 전망했다.추 시장은 내란중요임무종사 혐의로 지난달 30일 결심공판에서 내란특검이 징역 20년을 구형했다. 추 시장의 1심 선고는 오는 11월 18일 나온다. 다만 1심에서 중형이 선고되더라도 곧바로 시장직을 상실하거나 보궐선거 실시가 확정되는 것은 아니다.박 위원장은 "국민의힘 내부에서 이미 차기 대구시장 후보군이 거론되고 있다"며 "그건 국민의힘 안에서 더 잘 알 것"이라고 했다. 그러면서 "보궐선거가 있게 된다면 민주당에서도 당장 후보를 어떻게 해야 하느냐는 문제가 있다"며 "제일 유력하고 힘 있는 후보는 그래도 김부겸 전 총리"라고 말했다.박 위원장은 김 전 총리가 대구시장 보궐선거 출마가 아니더라도 2028년 4월 열리는 총선에는 출마해야 한다고 공개적으로 요청했다. 그는 "향후 총선에서 김 전 총리가 역할을 해야 한다는 생각에는 변함이 없다"며 대구에서 민주당의 책임감과 경쟁력을 보여줄 수 있는 인물이라고 평가했다.