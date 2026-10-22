노란봉투법 8개월, 이제는 교섭을 말할 때

이재명 정부의 사회개혁을 위한 노동정책이 지난해 노란봉투법 제정 이후 미루어지고 있습니다. 대신, 메가 특구에서 차별적인 노동유연화 정책을 추진한다고 합니다. 장시간 차별적인 노동이 대한민국의 나아갈 방향이 될 수는 없습니다. 오히려 개혁적인 노동정책이 국민의 삶을 바꾸고 정부를 든든히 뒷받침 할 수 있습니다. 이에, 새로운 사회개혁을 위해 노동정책 과제가 왜 중요한지 들여다보고, 구체적인 방향을 제시하는 ‘새로운 사회개혁을 위한 노동정책 칼럼’을 6회에 걸쳐 기고합니다.

큰사진보기 ▲노란봉투법 국회 본회의 통과2025년 8월 24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이른바 '노란봉투법'이 시행된 지도 어느덧 8개월째에 접어들었다. 시행 전에는 우려가 넘쳐났다. 사용자 범위가 끝없이 넓어질 것이라고 했다. 하청노조의 교섭요구가 한꺼번에 밀려드는 '교섭 쓰나미'가 닥칠 것이라고도 했다. 기업의 경영상 결정까지 파업의 대상이 되고, 불법파업에 대해서는 사실상 손해배상책임을 물을 수 없게 되어, 결국 산업현장이 혼란에 빠질 것이라는 경고도 이어졌다.법이 시행된 뒤에도 우려는 잦아들지 않았다. 이번에는 노동위원회마다 사용자성에 관한 판단이 다르다고 한다. 누구와 무엇을 어디까지 교섭해야 하는지 알 수 없다고 하고, 경영상 결정에 대한 노동조합의 개입이 현실화되고 있다고도 한다.시행 전에는 아직 일어나지 않은 일을 걱정했고, 시행 후에는 새롭게 나타나는 분쟁 하나하나가 다시 법의 문제로 이야기되고 있는 셈이다. 물론 새로운 제도가 시행되는 과정에서 예상하지 못한 문제가 나타날 수 있고, 실제로 보완해야 할 부분도 있을 것이다. 그러나 우려가 거듭된다고 해서 그 우려가 곧 현실이 되는 것은 아니며, 새로운 분쟁이 발생한다고 해서 그것이 곧 제도의 실패를 의미하는 것도 아니다. 이제 필요한 것은 우려에 또 다른 우려를 보태는 일이 아니라, 이 법이 무엇을 바꾸기 위한 것이었는지, 그리고 그 변화가 실제 노사관계에서 어떻게 나타나고 있는지를 차분하게 살펴보는 일이다.우선 '노란봉투법'이라는 이름이 어디에서 시작되었는지부터 돌아볼 필요가 있다. 그 이름에 처음 담긴 것은 사용자 개념도, 원·하청 교섭도 아니었다. 쟁의행위에 참여한 노동자들에게 청구된 거액의 손해배상과 가압류, 그리고 그것이 노동3권의 행사를 사실상 가로막을 수 있다는 문제의식이었다.물론 위법한 쟁의행위로 손해가 발생하였다면 그에 따른 책임을 물을 수 있다는 원칙까지 부정하기는 어렵다. 그러나 집단적으로 이루어진 쟁의행위에 참여하였다는 이유만으로 개별 조합원에게 감당하기 어려운 손해배상책임을 지우고, 그 부담이 다시 노동조합 활동과 쟁의행위 자체를 억제하는 수단이 된다면 이야기는 달라진다. 책임을 묻는 일이 권리의 행사를 가로막는 일이 되어서는 안 되기 때문이다. 그래서 개정법은 손해배상책임을 없앤 것이 아니라, 개별 조합원의 지위와 역할, 참여 정도와 손해 발생에 대한 관여 정도 등을 고려하여 책임의 범위를 정하도록 하였다. 이를 두고 '불법파업 면죄부'라고 말하기도 한다. 그러나 책임을 면제하는 것과 책임을 합리적으로 배분하는 것은 엄연히 다른 일이다.그런데 손해배상책임의 범위를 조정하는 것만으로는 충분하지 않다. 손해배상은 결국 쟁의행위가 위법하다고 평가된 다음의 문제이기 때문이다. 그렇다면 한 걸음 더 앞서 물어야 한다. 현실에서 노사 간의 갈등은 이미 발생하고 있는데, 왜 그 갈등은 적법한 교섭과 쟁의의 대상이 되지 못했는가. 구조조정이나 사업조직의 변경으로 근로조건이 달라지고, 단체협약에서 약속한 사항이 지켜지지 않아 분쟁이 발생하더라도, 종래의 노동쟁의 개념으로는 이를 충분히 다루기 어려운 경우가 있었다. 개정법이 근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정과 일정한 단체협약 위반을 노동쟁의의 범위에 포함한 이유도 여기에 있다.이를 두고 '파업의 범위를 넓혔다'고 말할 수도 있을 것이다. 그러나 그것만으로는 변화의 의미를 충분히 설명하기 어렵다. 이미 존재하는 갈등을 법의 바깥에 남겨 두는 것이 아니라, 교섭과 조정, 그리고 필요한 경우 쟁의라는 노동법의 절차 안에서 해결할 수 있도록 한 것이기도 하기 때문이다.그러나 쟁의할 수 있는 길을 여는 것보다 더 중요한 것은 쟁의하지 않고도 해결할 수 있는 길을 여는 일이다. 쟁의행위는 많은 경우 교섭을 통하여 갈등을 해결하지 못할 때 발생한다. 그런데 정작 근로조건을 결정할 권한이 없는 상대방과만 교섭해야 한다면, 아무리 교섭을 거듭해도 해결에 이르기 어렵다.특히 원·하청 관계에서는 하청사용자가 근로계약의 당사자이면서도 임금이나 작업방식, 안전, 인력운용 등 여러 사항을 독자적으로 결정하지 못하는 경우가 있다. 그렇다면 그 사항을 실제로 결정할 수 있는 자와 교섭할 수 있도록 하는 것이 오히려 분쟁을 줄이고 해결의 길을 넓히는 방법일 수 있다. 노동쟁의의 범위를 넓힌 것과 실질적인 교섭권을 보장한 것은 서로 떨어진 문제가 아니다. 교섭할 수 있어야 쟁의를 피할 수도 있고, 교섭으로 해결되지 않을 때 비로소 쟁의도 본래의 의미를 가질 수 있기 때문이다.이러한 점에서 개정법이 '사용자 범위를 확대하였다'는 말도 조금 더 신중하게 살펴볼 필요가 있다. 근로계약을 직접 체결하지 않았더라도 근로조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있다면, 그 범위에서는 노동조합법상 사용자로 보아야 한다는 주장은 갑자기 등장한 것이 아니다. 이미 판례와 노동위원회 결정, 학설을 통하여 오랫동안 논의되고 발전해 온 사용자 개념을 개정법이 법률에 보다 분명하게 명시한 것이다. 그렇다고 원청이면 누구나 사용자가 되는 것은 아니다. 개정법은 근로조건을 '실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위'에 있는 경우에, 그것도 '그 범위에 있어서는' 사용자로 본다고 정하고 있다. 원청이라는 이유만으로 모든 하청노동자의 모든 근로조건에 대하여 사용자가 되는 것은 아니라는 뜻이다. 결국 중요한 것은 계약의 형식이나 사용자의 명칭이 아니라, 문제 되는 근로조건을 누가 실제로 결정할 수 있는가이다.그러나 법이 바뀌었다고 해서 노사관계가 저절로 달라지는 것은 아니다. 교섭의 길이 열렸다고 해서 갈등이 저절로 해결되는 것도 아니다. 오히려 이제부터가 중요하다. 사용자도 개정법을 새로운 위험으로만 받아들여 처음부터 교섭을 피하거나 사용자성을 부정하는 데 지나치게 많은 힘을 쏟을 필요는 없다. 자신이 실질적으로 결정할 수 있는 사항이라면 교섭의 장에서 해결하는 것이 오히려 분쟁이 쟁의행위로 이어지는 것을 막는 합리적인 방법일 수 있다.노동조합도 마찬가지이다. 법이 바뀌었다고 해서 모든 사항을 원청에 요구할 수 있게 된 것은 아니다. 상대방이 실제로 무엇을 결정할 수 있는지, 누구와 어떤 사항을 교섭해야 문제를 해결할 수 있는지를 살펴야 한다. 사용자에게는 교섭을 피하지 않는 태도가, 노동조합에는 교섭의 상대방과 의제를 합리적으로 판단하는 태도가 필요한 것이다. 법이 마련한 교섭의 가능성을 실제 갈등의 해결로 이어 가는 일은 결국 노사 모두에게 달려 있다.결국 노란봉투법의 성과는 파업이 얼마나 늘거나 줄었는지, 원청을 상대로 한 교섭요구가 얼마나 많아졌는지만으로 평가할 수는 없다. 중요한 것은 지금까지 교섭의 바깥에 머물러 있던 갈등이 얼마나 교섭의 장으로 들어왔는지, 그 갈등이 얼마나 교섭을 통하여 해결되고 있는지이다. 그렇게 해결할 수 있는 문제가 늘어난다면 불필요한 쟁의와 손해배상 분쟁도 줄어들 수 있을 것이다. 손해배상책임을 합리적으로 조정하고, 현실의 노사분쟁을 노동쟁의의 범위 안으로 포섭하며, 근로조건을 실제로 결정할 수 있는 자와 교섭할 수 있도록 한 것은 서로 다른 변화가 아니다. 모두 노사갈등을 집단적 자치를 통하여 해결할 수 있도록 하려는 하나의 방향을 향하고 있다. 갈등이 사라지는 것이 아니라 갈등을 해결하는 방식이 달라지는 것, 노란봉투법의 성과는 바로 그 변화에서 찾아야 할 것이다.