'친일파 글씨 전시' 논란 유홍준 사의... "국중박 신뢰 무너져"

유홍준 국립중앙박물관장이 21일 사의를 표명했다. 특별전 '우리들의 밥상'에서 자신의 소장품 '일반시국은(一飯是國恩)'이 애국지사의 글씨로 소개됐다가 친일반민족행위자 박중양의 작품으로 확인된 논란에 책임을 지겠다는 취지다. 지난해 7월 취임한 지 약 15개월 만이다. 임면권자인 이재명 대통령의 사표 수리 여부 판단이 남았다.
국중박은 21일 오전 10시 40분께 홈페이지에 유홍준 국중박관장의 사의 표명 소식과 함께 유 관장의 입장문을 게재했다.
"저의 개인적인 실수로 국중박 신뢰 한순간에 무너져"
입장문에서 유 관장은 "그동안 국민 여러분께서 국립중앙박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 우리 박물관 직원들이 쌓아 올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌다"면서 "그간의 모든 비판은 전적으로 저의 책임임을 다시 한 번 분명히 말씀드린다"라고 운을 뗐다.
유 관장은 "실추된 박물관의 명예를 바로 세우기 위해서는 제가 관장직에서 물러나는 것이 옳다는 결론에 이르렀다"고 설명했다.
그는 "이번 일로 인해 실망하고 상처받으신 국민 여러분과 애국지사 유족 분들, 그리고 박물관 직원 분들께 깊이 사죄드린다"면서 "박물관 연구직들이 오랜 시간 성심을 다해 준비한 '우리들의 밥상' 특별전의 의의가 이 일로 인해 퇴색되지 않기를 바라는 마음"이라고 덧붙였다.
유 관장은 취임 약 15개월 만에 사의를 표명했다. 비록 자신은 떠나지만 국중박을 향해 사랑과 성원을 보내 달라고 한 그는 "우리 문화유산의 가치를 지키는 영예로운 일을 할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 축복이자 영광이었다"면서 "박물관의 성장을 위해 밤낮으로 함께 일해 온 박물관 직원 여러분들의 노고를 잊지 않겠다"라고 썼다.
국중박 관장은 대통령이 임면하는 차관급 정무직으로, 실제 퇴임에는 대통령의 사표 수리가 필요하다.
논란은 국중박이 '일반시국은' 유묵을 독립운동가 박원근의 작품으로 소개하면서 시작됐다. 국중박은 친일반민족행위자 박중양이 '박원근'이라는 다른 이름을 사용했다는 제보를 받고 지난 8월 10일 작품을 철거했다. 이후 전문가 검증을 거쳐 9월 7일 박중양의 작품이라는 조사 결과를 발표했다.
전시품 검증 실패에 대한 비판이 이어지는 가운데, 지난 15일에는 국중박이 국회에 제출한 자료를 통해 해당 작품이 유 관장의 개인 소장품이라는 사실까지 드러나 논란이 커졌다.
유 관장은 지난 19일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서도 이번 논란에 사과했다. 작품을 감정받은 적이 있느냐는 질의에는 "나 자신이 서예사 전공자라서 확신했다"고 답했다. 국감 사과 이틀 만에 사의를 표명한 것이다.
유홍준 관장은 <나의 문화유산 답사기>로 대중적 인지도를 얻었으며 문화재청장, 영남대 박물관장, 한국학중앙연구원 이사장 등을 역임했다.
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