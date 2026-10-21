'친일파 글씨 전시' 논란 유홍준 사의... "국중박 신뢰 무너져"

▲유홍준 국립중앙박물관장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한국문화예술교육진흥원에 대한 국정감사에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기