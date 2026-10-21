이 대통령 "경찰, 뼈를 깎는 노력에 나서야 한다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 81주년 경찰의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"현장에서 달라진 모습을 보여주고, 국민이 변화를 체감할 수 있도록, 뼈를 깎는 노력에 나서야 한다. 무엇이 부족했는지 냉정하게 돌아보고, 잘못된 관행과 제도는 과감하게 바로잡는 개혁에 적극 나서주길 바란다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 81주년 경찰의 날 기념식에서 묵념을 하고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"경찰은 권한을 키우는 데 그치는 것이 아니라, 그 권한이 오로지 국민의 생명과 기본권을 지키는 데 제대로 쓰여질 수 있도록 노력해주길 바란다. 오늘을 계기로 새롭게 각오를 다지고, 신속한 행동과 뚜렷한 결과로 국민의 기대에 걸맞은 믿음직한 국민의 경찰로 거듭나주길 바란다. 국민이 언제나 믿고 찾을 수 있는 듬직한 경찰, 국민에게 사랑받고 존경받는 든든한 경찰, 제복 입은 시민으로서 국민을 지키는 민주 경찰이 되도록 혼신을 다해주시길 당부드린다."

이재명 대통령이 형사사법체계 개편에 따라 권한은 커졌지만, 최근 여러 사건에 미흡한 대처로 질타받은 경찰에게 "신뢰가 흔들리고, 국민의 불안이 커진 현실을 무겁게 받아들여야 한다"라고 21일 지적했다. 또 "국민이 변화를 체감할 수 있도록 뼈를 깎는 노력에 나서야 한다"라고 당부했다.이 대통령은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 경찰의 날 기념식에서 "두려움에 처한 국민에게는 든든한 보호자가 되고, 억울함에 처한 국민에게는 따뜻한 해결사가 되며 신속하고 공정한 법 집행으로 정의를 실현하고 국민의 생명과 인권을 지키는 것이 경찰의 사명"이라고 강조했다. 이어 "맡은 임무를 성실하게 다해 온 여러분의 노고를 잘 알고 있다"라면서도 "소수의 일탈과 부족한 대응이 전체 조직의 신뢰와 평판을 깎아내릴 수 있다는 사실을 늘 경계해야 한다"라고 했다.이 대통령은 "최근 벌어진 잇따른 관계성 범죄와 불특정 다수를 대상으로 한 이상동기범죄로 경찰에 대한 신뢰가 흔들리고 국민의 불안이 커진 현실을 무겁게 받아들여야 한다"라며 "70여 년간 유지돼 온 우리 형사사법체계가 전면 개편되면서 경찰의 권한이 어느 때보다 막중해진 만큼 경찰의 책임도 더 커졌다는 사실을 명심해야 한다"라고 말했다. 특히 "국민의 신뢰는 말로 회복할 수 없다"라고 거듭 말했다.이 대통령은 "먼저 국민의 생명과 평온한 일상을 지키는 데 경찰의 모든 역량을 집중해주길 바란다. 범죄가 발생한 뒤 대응하는 것만으로는 국민을 충분히 지킬 수 없다"라며 "특히 스토킹 등 관계성 범죄나 불특정 다수 국민에 대한 무차별 범죄에 대해서는 사후 대응에서 사전 예방으로 대전환해야 한다"라고 제시했다. 제주 경찰의 대응이 문제됐던 실종 사건 같은 경우 골든타임을 놓치지 말고, 재난 현장에서도 관계기관이 긴밀히 협력해야 한다고 했다.이 대통령은 또 "반칙과 특권을 바로잡고 공정한 사회를 만드는 데 경찰이 앞장서주길 바란다"라며 "힘이 있다고 법을 피해갈 수 없고, 약하다고 부당한 대우를 받아서도 안 된다"라고 말했다. 그는 "국민의 재산과 정당한 기회를 빼앗는 범죄에는 단호하게 대응하고 어떠한 외부의 압력이나 이해관계에도 흔들리지 말아야 한다"라며 "전세사기와 투자사기, 국가보조금 부정수급 등 성실하게 살아온 국민의 기회를 빼앗고 공동체의 신뢰를 무너뜨리는 범죄는 엄정하게 수사해야 한다"고 했다.이 대통령은 "커진 수사 권한에 걸맞은 민주적 통제와 책임성을 확립해주길 바란다"라고도 주문했다. 그는 "수사 권한은 국민으로부터 위임받은, 국민의 것"이라며 "법과 원칙에 따라 공정하게 이뤄져야 하고 권한 행사에 대한 책임도 분명히 해야 한다"라고 말했다. 이어 "외부의 부당한 간섭은 막되, 수사 과정과 결과는 엄격하게 점검해야 한다"라며 국가경찰위원회의 실질적 역할 강화 등 수사를 점검할 장치를 갖추고, 범죄자 피해 보호를 가장 중요한 원칙으로 세워야 한다고 했다.이 대통령은 "특히 여성과 장애인, 아동 등 범죄에 취약한 '안전 약자'의 목소리가 소외되지 않게 해야 한다"라며 "수사심의위원회 안에 사회적 약자 소위원회 설치 등 국민께 드린 약속을 충실히 이행해 주길 바란다"라고 말했다. 또 "공소청·중수청 등 관계기관과 긴밀히 협력해 보완수사권 부재로 인한 공백이나 국민들의 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치도 빈틈없이 취해주길 바란다"라며 "국민들의 우려가 현실이 되지 않게 하는 것은 현장에 계신 여러분의 역할과 책임"이라고 했다.이 대통령은 나아가 "잘못이 드러났을 때는 솔직하게 인정하고 개선해야 한다"라며 "국민의 비판을 피하거나 외면하지 말고, 부족한 점을 바로바로 채우고 고쳐나갈 때 경찰에 대한 믿음도 더욱 커질 것"이라고 했다. 갈수록 첨단기술을 악용한 범죄들이 늘어나는 추세에 발맞춰 AI(인공지능)를 활용한 차세대 시스템을 구축, 치안의 질을 대폭 향상해야 한다고도 덧붙였다.김종철 경찰청장 직무대행은 "최근 연이은 강력 범죄로 국민의 불안이 크다는 사실을 경찰은 무겁게 받아들이고 있다"라며 "경찰이 존재하는 이유는 분명하다. 국민의 소중한 생명과 안전을 지키는 것이다. 일터와 가정, 늦은 밤 귀갓길까지 국민의 일상 곳곳을 더욱 세심하게 챙기겠다"라고 약속했다. 또 "대한민국 경찰은 다시 한번 중요한 시험대에 서있다"라며 "권한보다 책임의 무게를 먼저 새기며 더욱 낮은 자세로 국민을 섬기겠다. 경찰 개혁을 흔들림없이 추진해나가겠다"라고 했다.