중수청장 국무회의 참석 논란에 이 대통령 반박

[기사보강: 21일 낮 12시 10분]
이재명 대통령이 중대범죄수사청장을 비롯한 수사기관장의 국무회의 참석 논란에 "수사권한기관을 특별취급하는 잘못된 인식과 관행을 바로 잡는 것도 비정상의 정상화"라고 21일 밝혔다.
김지용 중수청장이 지난 20일 국무회의에 참석한 것을 두고 '수사·기소 업무 담당 외청의 독립성을 침해할 우려가 있다'는 지적이 나온 데 대한 반박이다.
참고로 <조선일보>는 이날 "대통령 발언 받아적는 중수청장"이란 제목의 기사로 '수사 독립성이 훼손될 것'이란 역대 검찰총장 등 법조계 등의 의견을 보도했고, <중앙일보>는 "대통령이 수사 지휘하는 시대"란 제목의 기사로 다른 나라의 경우를 소개하면서 "중국은 한국의 경찰청장에 해당하는 공안부장이 직접 국무원 상무회의에 참석한다"라고 지적했다.
이에 대해 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "산림청장, 소방청장, 해양경찰청장 등 모든 청장이 다 (국무회의에) 참석해서 논의한다"라며 "중수청도, 공소청도 대통령, 국무총리, 장관의 지휘를 받는 청장의 하나일 뿐"이라고 했다.
또 "장관들에게 구체적 인허가 지시도 하지 않는 것처럼 구체적 사건수사 지휘는 하지 않을테니 걱정 않으셔도 됩니다"라고 적었다.
AI 답변까지 인용한 대통령 "검사가 대통령에게 충성할 필요 없다"
이 대통령은 '중수청장 등의 충성을 바라고 국무회의에 참석시키는 것이 아니다'는 뜻도 밝혔다.
이 대통령은 "착각하지 마시라. 국무회의에 중수청장 공소청장 참석시킨다고 해서 검사란 것들이 당신에게 복종하지도 충성하지도 않는다"라는 다른 엑스 이용자의 글에 "의견 감사하다. 그런데 검사는 대통령에게 충성할 필요도 없고, 또 그렇게 만들 필요도 없으며 그래서도 안 된다"라고 했다.
이어 "업무의 독립성만큼 민주적 통제도 중요하고 국정 방향을 공유하는 것도 필요하다"라며 "수사기관을 특수기관 취급하며 특별 대우하는 건 과거의 잘못된 관행이다. 행정 권한의 악용이나 남용을 막는 것이 그 어떤 일보다 중요하다"라고 강조했다.
이 대통령은 또한 "검사나 수사관들의 정치화를 막고 다시는 국가기관들이 사익의 도구로 전락하지 않도록 최선을 다할 것"이라며 "반칙과 특권 없는 공정하고 투명한 나라, 모두가 희망을 나누며 함께 사는 세상을 만드는 데 힘을 모아 주시기 바란다"고 적었다.
이 대통령은 이보다 앞서 다른 엑스 글을 통해선 구글의 AI 서비스인 '제미나이'에 중수청장·공소청장 국무회의 배석 불가론에 대한 질문을 던져 얻은 답변을 소개하기도 했다.
이 대통령은 해당 글에서 "정부조직법 제11조 부정하는 공소청장·중수청장의 국무회의 배석 불가론은 위헌적 억지"라며 "대통령의 지휘·감독을 받는 기관의 장이라면, 헌법상 최고 정책심의기구인 국무회의에 공식 배석하여 국정 전반을 조율하고 소관 사무를 투명하게 논의하는 것이 헌법적 책임 정치에 부합한다"고 밝혔다.
아울러 "이를 막겠다는 것은 법률이 보장한 대통령의 행정감독권을 무력화하고, 수사·기소 기구를 민주적 통제 밖의 '밀실 속 치외법권 성역'으로 두겠다는 위험한 발상"이라고 했다. 이 대통령이 지난 13일 국무회의 당시 중수청·공소청 출범 이후 부각된 수사·기소 독립성 훼손 논란을 반박하며 들었던 근거와 거의 같은 내용이다(관련기사 : '중수청·공소청이 왜 국무회의에?' 대통령, 답하다 https://omn.kr/2k3oq
).
한편, 수사·기소 업무를 담당하던 외청장의 국무회의 참석은 지난 1월부터 시작됐다. 이 대통령이 지난해 12월 특별한 사정이 없다면 모든 부·처·청이 참석할 것을 주문한 데 따른 결과였다. 이후 검찰총장 및 경찰청장 직무대행이 국무회의에 참석해 왔다.