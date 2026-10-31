"중대한 기회" 영국 자산운용사가 삼성·포스코 언급한 까닭

투자의 시대, 남의 돈을 맡아 운용하는 기관은 고객과 투자자의 이익을 위해 책임을 다해야 합니다. 이를 규정한 ‘스튜어드십 코드’가 국내에 도입된 지 10년. <오마이뉴스>는 자산운용사 265곳의 지난 10년간 투자 활동 20여만 건을 전수 조사했습니다. 세계 최초 도입국인 영국도 직접 찾았습니다. 한국 운용사들의 침묵과 영국의 대답을 전합니다.



큰사진보기 ▲영국 런던 세인트폴 대성당. ⓒ 이진민 관련사진보기

큰사진보기 ▲로스 테버슨(Ross Teverson) 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) EOS(Equity Ownership Services) 아시아·신흥시장 인게이지먼트 팀장이 9월 28일 영국 런던 세인트폴 대성당 인근 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 이진민 관련사진보기

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"우리가 한국에서 협력적 관여를 한 경험으로는 '포스코'가 있다. 유엔 책임투자원칙(UN PRI) '어드밴스 이니셔티브(기관투자자들이 협력해 인권과 사회적 문제에 조치를 취하는 것)' 일환이었다. 당시 포스코는 튀르키예 사업장의 인권·노동권 문제를 안고 있었다. 포스코는 협력적 관여에 매우 열려 있었고, 이사회와의 접촉을 잘 허용했다. 실제로 2025년엔 명확한 인권 정책과 고충 처리 절차를 만드는 등 변화가 이뤄졌다. '유엔 기업과 인권 이행원칙(UNGP)'에 한층 가까워진 거다.

이는 여러 투자자가 힘을 합치면 한 기업에 일대일로 관여할 때보다 (투자자들의) 목소리가 커진다는 걸 보여준 좋은 사례다. 동시에 기업도 열린 태도를 보였다. 한국에서 이번 코드 개정으로 협력적 관여의 근거가 마련된 건 매우 유익한 변화라고 본다. 우리도 다른 투자자들도 이를 환영하고 있다."

큰사진보기 ▲로스 테버슨(Ross Teverson) 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) EOS(Equity Ownership Services) 아시아·신흥시장 인게이지먼트 팀장이 9월 28일 영국 런던 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 이진민 관련사진보기

"최근 영국 코드는 활동만이 아니라 '성과(outcome)'에 더 초점을 두게 됐다."

"영국에선 기관투자자들의 기대가 달라지고 있다. 기업 관여 활동 목록이나 의결권 행사 내역을 나열하는 데서 나아가 그 관여로 실제 기업이 무엇을 바꿨는지에 주목하는 것이다. 한국에서도 스튜어드십(수탁자 책임)이 제대로 작동하려면 기관투자자들 사이에 하나의 '문화'가 자리 잡아야 한다. 스튜어드십을 그저 체크박스 채우기용으로 보지 않는 문화 말이다."

"기업 가치를 키우고 위험을 줄이는 일이라면, 장기적으로 주주에게 좋은 게 보통 채권자에게도 좋다. 주식 외 자산군까지 명시한 영국 스튜어드십 코드 개정은 이미 있던 흐름에 속도를 붙였을 뿐이다. 우리 고객들은 채권 관여가 주식과 어떻게 다른지, 보유한 국채에 어떻게 효과적으로 관여할 수 있는지 더 자주 묻는다. 국채의 경우 정책담당자를 상대로 국가 차원의 장기적 기회와 위험을 다루도록 공공정책 관여를 늘리는 게 한 방법이다."

큰사진보기 ▲로스 테버슨(Ross Teverson) 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) EOS(Equity Ownership Services) 아시아·신흥시장 인게이지먼트 팀장이 9월 28일 영국 런던 세인트폴 대성당 인근 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 이진민 관련사진보기

"우리의 요구로 삼성그룹엔 투자자와 이사 간 정례 회의가 자리 잡았고, 지배구조 개혁과 지속가능성 과제를 논의하는 체계적인 자리가 마련됐다. 2023년 아시아기업지배구조협회(ACGA)를 통해 삼성전자 이사회 의장을 만나면서 이사회 구성과 실효성 논의를 시작했다. 초기 개선은 인정하되, 이사회가 사업 이해도를 키우고 역량을 강화하는 과정에서 독립성과 다양성을 더 높이라고 권했다.

2024년엔 이사들의 역량, 지배주주의 역할, 이사회가 경영진을 제대로 견제할 수 있는지에 초점을 맞췄다. 독립이사들의 경험 부족을 우려했고, 이재용 회장의 영향력을 더 명확히 설명하라고 요구했다. 2025년엔 전략, 자본 배분, 조직문화 혁신으로 논의가 넓어졌다. 반도체 사업 회복세와 보상 체계 일부 개선은 진전으로 평가했지만, 독립이사들이 실제 경영 경험을 더 갖춰야 한다는 권고는 이어가고 있다."

"한국은 빠르게 바뀌고 있다. 이런 변화는 매우 중대한 기회다. 기관투자자들은 (그 돈의 주인인) 연금 가입자들을 위해서라도 이 기회를 적극적으로 살려야 한다. 주주총회 안건은 더 꼼꼼히 따져봐야 한다. 기업이 정확히 무엇을 제안하는지, 무엇이 소수 주주에게 최선인지 파악해야 한다. 많은 변화가 일어나는 만큼, 투자자들이 제 몫을 하는 게 중요하다."

큰사진보기 ▲로스 테버슨(Ross Teverson) 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) EOS(Equity Ownership Services) 아시아·신흥시장 인게이지먼트 팀장이 9월 28일 영국 런던 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 이진민 관련사진보기

영국 런던 금융 중심지 '시티 오브 런던(City of London)' 스카이라인 위로 우뚝 솟은 회색 돔은 세계에서 두 번째로 큰 돔, 세인트 폴 대성당의 일부였다. 땅에서 꼭대기 십자가까지 높이만 111m, 발걸음을 옮겨야 하는 곳은 대성당 건너편 칩사이드 거리인데도, 귀와 눈은 정각마다 종소리가 울리는 잿빛 대성당을 향하고 있었다.이 대성당 돔을 통창 너머로 품고 있는 건너편 건물 6층에서 로스 테버슨(Ross Teverson)씨가 <오마이뉴스> 취재진을 웃으며 반겼다. 그는 글로벌 자산운용사 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) 산하 조직 EOS(Equity Ownership Services)에서 아시아·신흥시장 인게이지먼트(경영 관여) 팀장을 맡고 있다. EOS는 전 세계 13개국 70곳 넘는 기관투자자(자산운용사·연기금 등) 고객을 대신해 기업 관여 등 스튜어드십 코드 자문 서비스를 제공한다. 450~500곳 기업에 직접 관여하고, 3000개 넘는 주주총회에서 의결권을 행사한다.현재 한국 기관투자자 고객은 없지만 EOS는 한국을 정기적으로 방문해 자본시장 활동에 참여하고 있다. 테버슨 팀장은 지난해 11월 한국을 찾아 기업·정책담당자를 만나고 아시아기업지배구조협회(ACGA) 포럼 발표에 나섰다. 그의 동료도 최근 9월 한국에서 비슷한 일을 했다. 영향력 있고 성공한 대기업이 많은 한국이 자신들에겐 "매우 중요한 시장"이라는 게 테버슨 팀장의 설명이다.한국은 올해 스튜어드십 코드 도입 10년 만에 첫 개정에 나섰다(2027년 1월 1일 시행). 기관투자가 간 협력적 관여 활동의 근거를 마련하고, 코드 적용 자산을 기존 상장주식에서 채권·부동산 등으로 확대하는 게 이번 개정의 핵심이다. 이 두 가지 방향을 영국은 각각 2012년(1차 개정)과 2019년(2차 개정) 이미 자국 코드에 포함시켰다. <오마이뉴스>가 한국형 스튜어드십 코드의 미래를 짚기 위해 영국을 방문한 이유가 여기에 있다.지난 9월 28일(현지시각) 세인트 폴 대성당 인근 EOS 사무실에서 <오마이뉴스>와 만난 테버슨 팀장은 한국의 코드 개정을 환영하며 자신들의 협력적 관여 경험을 언급했다. 그가 사례로 든 건 한국 기업 '포스코'였다. 한 기관투자자가 한 기업에 일대일로 관여하는 것보다, 여러 투자자가 함께 관여했을 때 그 결과가 더 긍정적이었음을 보여주는 사례였다.테버슨 팀장과의 1시간가량 인터뷰에선 이 외에도 삼성 등 한국 시장을 둘러싼 다양한 이야기가 오갔다. 영국 스튜어드십 코드가 변화해 온 과정에 대한 설명도 이어졌다. 그가 전한 영국의 선례는 스튜어드십 코드가 한국에 연착륙하기 위해 곱씹을 만한 대목이기도 했다.영국에선 스튜어드십 코드를 제정한 2010년부터 지금까지 총 세 차례 개정이 이뤄졌다. 2012년 1차 개정은 자산운용사·자산소유자의 스튜어드십 책임을 명확히 했고, 2019년 2차 개정은 기존 상장주식에서 채권·사모펀드 등으로 자산군을 넓혔다. 2025년 3차 개정은 스튜어드십을 'ESG(환경·사회·지배구조) 성과'에서 '장기적이고 지속 가능한 가치 창출'로 재정의하고 보고 체계를 간소화했다.이러한 흐름이 가져온 영국의 변화를 묻자, 테버슨 팀장은 기업 관여를 바라보는 기관투자자들의 관점이 바뀌었다고 짚었다. 이들이 단순히 관여 활동을 했다는 데 그치지 않고, 해당 활동이 가져오는 결과에 주목하고 있다는 게 그의 설명이다. 이것은 막 스튜어드십 코드 개정 첫발을 디딘 한국에 참고가 되는 변화이기도 했다.그렇다면 투자 대상 기업에겐 실제 어떤 변화가 있었을까. 테버슨 팀장은 "어느 순간 기업이 갑자기 번뜩 깨닫고 확 달라진 적은 없었다"면서도 "지배구조든 환경·사회 문제든 기업이 기관투자자의 우려에 대응해야 한다는 걸 시간이 지나며 더 인식하게 되는 과정을 봐 왔다"고 전했다. 활동보다 성과에 더 무게를 두면서 시장 참여자 모두가 스튜어드십 가치를 분명히 체감하게 됐다는 설명이었다.테버슨 팀장은 코드 적용 자산군이 넓어진 점에 대해서도 이야기했다. 한국은 올해 첫 개정으로 이러한 내용이 담겼지만, 영국은 2019년 개정에 이미 포함된 내용이었다. 다만 EOS는 2019년 개정 전부터 이미 주식과 채권 양쪽에 모두 관여하며 쌓아온 내부 경험이 있었다. 그는 "길게 보면 주주와 채권자의 이해관계가 대부분 일치한다"며 이렇게 말했다.한편 EOS는 포스코 말고도 '삼성'에 관여해 온 경험이 있다고 밝혔다. 정확히는 독립이사(사외이사) 관여다. 테버슨 팀장은 "가족이 지배하는 재벌 그룹일수록 독립이사 관여가 특히 중요하다"며 최근 몇 년간 자신들의 관여 내용을 자세히 설명했다(향후 관여 계획은 "비공개"로 남겨뒀다).최근 한국에선 스튜어드십 코드 말고도 상법 개정으로 이사 충실의무 대상이 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대되고, 자산총액 2조 원 이상 상장사의 집중투표제가 시행되는 등 자본시장 선진화가 이뤄지고 있다. 이러한 상황에서 테버슨 팀장은 마지막으로 한국 기관투자자들에게 하고 싶은 말이 있다며 말을 맺었다.