강신철, 중국대사에 "한반도 긴장 고조, 중국 이익에도 부합 안 해"

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 20일 국방부를 방문한 다이빙 주한중국대사와 만나 대화하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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강신철 국방부 장관이 다이빙 주한 중국대사를 만나 한반도 긴장 고조가 중국의 이익에도 부합하지 않는다며 한반도 평화와 안정을 위한 중국 정부의 건설적인 역할을 요청했다. 중국 군용기의 한국방공식별구역(KADIZ) 진입과 서해상 활동에 대해서도 한국 정부의 입장을 전달했다.21일 국방부에 따르면, 강 장관은 전날(20일) 오후 서울 용산구 국방부 청사에서 다이빙 대사를 접견하고 한중 국방교류협력과 한반도 정세 등에 관해 의견을 교환했다.강 장관은 이 자리에서 최근 한반도 정세와 관련해 긴장이 높아지는 상황은 중국에도 도움이 되지 않는다는 점을 강조하면서 한반도 평화와 안정을 위한 중국의 건설적인 역할을 당부했다.강 장관의 발언은 북한의 군사분계선(MDL) 일대 '국경선 요새화' 작업과 지뢰 폭발 사건 등으로 남북 간 긴장이 높아지는 상황에서 나왔다. 북한에 상당한 영향력을 가진 중국이 한반도 정세의 안정에 기여할 필요가 있다는 메시지를 전달한 것으로 풀이된다.강 장관은 또 한국방공식별구역(KADIZ)과 서해상에서 이뤄지는 중국 측 활동에 대한 한국의 입장을 설명하고, 양국 군사당국 사이의 긴밀한 소통이 중요하다고 강조했다.중국과 러시아 군용기는 사전 통보 없이 한국방공식별구역에 진입하는 일이 반복되고 있다. 방공식별구역은 영공과 달리 국가의 주권이 미치는 공역은 아니지만, 군용 항공기의 접근을 조기에 식별하고 우발적인 군사 충돌을 방지하기 위해 설정한 구역이다.서해에서도 중국 측의 활동을 둘러싸고 양국 간 해양안보 현안이 이어지고 있다. 이번 면담에서 강 장관은 이러한 문제들에 관한 한국의 우려와 입장을 전달한 것으로 보인다.다만 국방부는 중국 측 활동에 대한 구체적인 설명 내용이나 별도의 시정 요구가 있었는지는 공개하지 않았다.다이빙 대사는 강 장관의 설명에 공감을 표시하면서 양국이 외교·안보 분야에서 대화와 소통을 활성화해 나가기를 바란다는 입장을 밝혔다.이날 양 측은 한중 국방교류협력 확대 방안도 논의했다.강 장관은 1992년 수교 이후 한중관계가 지속적으로 발전해 온 점을 평가하고, 선린우호와 신뢰에 기반한 국방교류협력을 추진하기 위해 중국 측이 적극적으로 지원해 달라고 당부했다.다이빙 대사는 강 장관의 취임을 축하하면서 최근 양국 정상이 짧은 기간 안에 상호 방문하는 등 한중관계가 발전하고 있는 만큼 국방 분야에서도 교류와 협력이 더욱 활성화되기를 기대한다고 밝혔다.강 장관은 양국관계 발전을 위해 다이빙 대사가 지속적으로 협력해 줄 것도 당부했다.지난달 취임한 강 장관은 앞서 주한 미국대사와 일본대사도 잇따라 접견했다.