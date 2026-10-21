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정치

26.10.21 10:50최종 업데이트 26.10.21 10:50

민주당 "추미애·부승찬에 경고, 당사자 성찰 촉구"

'소방 재정 빨대' 논란 뒤 8일 만의 결정... "재정 제도 개선, 안전 문제 노력할 것"

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김민석 더불어민주당 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
김민석 더불어민주당 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

더불어민주당이 21일 소방 재정 관련 설화를 빚은 추미애 경기도지사와 부승찬 의원에게 경고 처분을 내리기로 했다.

조계원 대변인은 이날 공개 최고위원회의 후 기자들과 만나 "비공개 최고위에서 추미애 지사와 부승찬 의원에 대해 경고하기로 의견을 모았다. 당사자들에게 무거운 성찰과 함께 재발방지를 촉구하는 의미"라고 했다.

이어 "민주당은 소방공무원과 국민 여러분께 다시 한 번 죄송하다는 말씀을 드린다. 소방공무원 재정 관련 제도 개선과 소방관들 안전 문제, 처우 개선 노력에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

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추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 소방 재정 관련 질의에 "소방이 가장 크고 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 논란을 빚었다. 특히 경기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위의 빈소를 조문한 자리에서 해당 발언과 관련해 "사과를 바라시니깐"이라며 사과를 해 또 다른 논란을 불렀다. 부 의원 또한 19일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 관련해 "이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐"라고 했다가 사과한 바 있다.

한편 민주당은 지난 17일 '고 김진석 소방위 순직에 대한 당대표 애도말씀'을 공지하며 "당 소속 도지사의 발언으로 상처를 받으신 소방관 여러분과 국민 여러분께도 당을 대신해서 깊은 사과의 말씀을 드린다. 당사자에게도 깊은 자성어린 사과를 요청했다"고 한 바 있다.

부 의원 구설 관련해서도 대표가 엄중 경고하고 윤리심판원 직권조사를 명령한 바 있다. 다만 별도의 추가조사는 없을 것이라는 게 당 입장이다. 조 대변인은 관련 질의에 "윤리감찰단에서도 '경고' 의견을 보내왔다"며 "(모든 게) 경고로 정리됐다고 보면 될 것 같다"고 답변했다.


#민주당#추미애#부승찬#소방재정빨대#구설경고

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유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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