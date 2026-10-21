'생가지 재현'으로 가닥 잡힌 문양목 선양사업, 남은 과제는

큰사진보기 ▲광복80주년을 맞아 고국을 떠난 지 120년 만에 고국의 품에서 영면한 문양목 지사문 지사는 광복 80주년을 맞은 지난해 고국을 떠난 지 120년, 조국의 독립을 꿈꾸며 통한의 세월을 살다 고국을 그리며 눈을 감은 지 85년 만에 조국의 땅에서 영원한 안식을 되찾았다. 사진 앞쪽에 아이를 안고 있는 이가 지난해 함께 유해봉환된 이찬성 여사. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲밑그림 완성된 문양목 지사 선양사업지난 16일 태안군청 중회의실에서 우운 문양목선생 선양사업 기본구상 용역 최종보고회가 진행되고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문완호 구술증인자가 그린 문양목 지사 생가 모습문완호 종친은 문 지사의 초가삼간의 기억을 스케치로 구체적으로 그려냈다. ⓒ 다온건축사사무소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲최종용역보고회에서 제시된 조감도용역사가 최종보고회에서 제시한 ‘우운 문양목 선생 생가터’ 단지 조감도. ⓒ 다온건축사사무소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남도지정 문화유산자료로 지정된 문양목 생가터사진은 지난 2012년 1월 태안신문의 지면으로, 당시에는 문양목 생가터라는 간판 하나만 설치하고 문화재라는 표식만 해 놨다. ⓒ 태안신문DB 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군을 대표하는 미주 항일 독립운동가 우운(又雲) 문양목(文讓穆, 1869~1940) 지사. 문 지사는 광복 80주년을 맞은 지난해 고국을 떠난 지 120년, 조국의 독립을 꿈꾸며 통한의 세월을 살다 고국을 그리며 눈을 감은 지 85년 만에 조국의 땅에서 영원한 안식을 되찾았다. 본부인인 김해 김씨와 미국 스톡턴의 파크뷰 공동묘지에서 문 지사 옆에 함께 잠들어있던 이찬성(1888년 2월 24일~1953년 12월 14일) 여사와 함께였다.이와 함께 태안군은 문 지사의 숭고한 애국애족정신과 그의 발자취를 기리기 위해 유해봉환 시기에 발맞춰 선양사업을 위한 밑그림을 완성했다. 그리고, 문 지사의 업적을 기려왔던 (사)우운문양목선생기념회와 함께 선양사업을 본궤도에 올리기 위해 국비 확보를 위한 총력전에 나서고 있다.태안군과 (사)우운문양목선생기념사업회는 지난 16일 군청 중회의실에서 유윤수 부군수 등 군 관계자를 비롯해 태안군의회 임해환 의원, (사)우운문양목선생기념사업회 노진용 이사장과 손충환 사무국장, 문득호 재정국장, 임병윤 운영위원 등 회원 및 유족 대표로 문 지사의 직계 종증손인 문제빈(몽대, 75세) 씨, 용역사인 다온건축사 사무소 등 19명이 참석한 가운데 '우운 문양목 선생 선양사업 기본구상 용역 최종보고회'를 개최했다.이번 용역은 태안군과 (사)우운문양목선생기념사업회가 손을 맞잡고 추진해 온 사업으로, 남면 몽산리 일원에 들어설 문양목 선생 기념시설의 체계적인 공간 배치, 생가 재현 방안, 사업비 산출, 향후 시설 관리 및 보훈문화 확산 활용 전략을 총망라해 점검하고자 마련됐다.기본구상 수립 과정에서의 민·관 협력은 모범 사례로 평가받으며 주목받고 있다. (사)우운문양목선생기념사업회는 용역 착수 단계부터 각종 자문회의와 보고회에 주도적으로 참여해 현장의 목소리를 가감 없이 전달했다. 미국 현지와 국내를 아우르는 선생의 귀중한 유품 및 사료 수집, 생가터 복원을 위한 3인의 구술 녹취 채록 등 사업의 역사적 고증과 진정성을 확보하는 데 중추적인 역할을 담당했다.특히, 문 지사의 생가지 인근인 몽산리 일대에서 80년 이상 거주하고 마을원로 등을 대상으로 과거 마을의 모습을 기억할 수 있는 고령의 주민과 생가 또는 생가터의 옛 모습을 직접 본 경험이 있고 문 지사 및 독립운동에 관한 이야기를 알고 있으면서 옛 사진, 문서, 족보, 지도 등의 자료를 보유한 주민을 대상으로 문완호(92), 문제건(90), 문경모(92)씨 등 3인의 문씨 종친을 선정했고 구체적인 구술채록을 통해 생가터의 위치와 생가지의 모습을 그려냈다.구술채록 3인 중 문완호 종친의 경우에는 문 지사의 생가에 대해 '한옥 초가삼간 집'의 담장과 방, 부엌, 지붕의 모습 등을 구체적으로 표현하는 한편 가제품으로 절구통, 맷돌 나무지게, 질그릇, 멍석 등을 자필확인서로 구체화했다. 특히, 초가삼간의 기억을 스케치로 그려내며 이해를 돕기도 했다.이날 최종보고회에서는 중간보고회 이후 추진된 성과들이 집중 보고됐다. 행정재산 관리관 변경 및 군유재산 무상사용허가 심의 완료, 대전현충원 애국지사묘역 묘비 공적 새김 작업 등 제도적 기반 조성이 착실히 진행됐음이 확인됐다.아울러 생가터 원형 복원을 위한 부지 협의의 현실적 한계를 극복하고, 충남도 문화유산위원회와의 긴밀한 공감대 속에 기 지정된 군유지 생가터에 전통 건축 양식과 구술채록을 기반으로 생가를 실증적으로 '재현'하는 방안을 확정 지었다.이와 함께 행사 시 최대 65대 규모의 차량을 수용할 수 있는 주차 동선 계획 등 방문객 편의 증진을 위한 공간 구상도 함께 제시됐다.(사)우운문양목선생기념사업회는 이달 말 기본구상 용역이 준공되는 대로 사업계획서를 최종 정비해 오는 11월 충남서부보훈지청을 거쳐 국가보훈부에 현충시설 지원사업 국비를 정식 신청한다는 계획이다.이어 2027년 국·도비 확보에 총력을 기울인 뒤 2028년 설계공모를 거쳐 2029년 착공, 2030년 12월 준공을 목표로 사업을 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.(사)우운문양목선생기념사업회 노진용 이사장은 "태안군과 한마음으로 뜻을 모은 덕분에 문양목 선생의 위대한 독립정신을 되살릴 튼튼한 주춧돌을 놓을 수 있었다"며 "앞으로도 국비 확보는 물론 유품 전시와 선양 콘텐츠 개발 등 전 과정에 기념사업회가 주도적으로 앞장서 선생의 숭고한 나라사랑 정신이 후대에 온전히 계승되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.태안군 관계자는 "우운 문양목 선생은 낯선 미국 땅에서 동포 사회를 결집하고 항일 독립투쟁의 불씨를 지핀 태안의 독보적인 정신적 지주이자 자랑"이라며 "기념사업회와 긴밀한 협력을 지속해 국가보훈부 국비 확보에 만전을 기하고, 단순한 전시공간을 넘어 군민과 국민 모두가 호국보훈의 참뜻을 되새기는 서해안 대표 역사·문화 명소로 조성해 내겠다"고 말했다.용역사인 다온건축사 사무소 조희정 대표는 최종보고회를 마무리하면서 "우운 문양목 선양사업의 성공적인 추진을 위해서는 기념사업회의 강한 추진 의지와 지속적인 운영 역량이 무엇보다 중요하다"면서 "사업기획 단계부터 행정 협의, 국비확보, 사업시행, 준공 이후 운영에 이르기까지 기념사업회가 중심적인 역할을 수행함으로써 사업의 연속성과 공공성이 확보되어야 가능한 사업"이라며 기념사업회 중요성을 강조했다.덧붙여 "우운 문양목선생 선양사업 기본구상 용역을 추진하면서 충남문화유산위원회와 문화유산과와 협의하는 과정에서 기존 생가터에 생가 재현에 대한 공감대가 형성되었으므로 이런 기류가 끊이지 않도록 바로 사업을 착수하여야 한다"면서 "생가 재현은 충남문화유산위원회 심의받아야 하고, 현상변경허가를 함께 진행해야 하므로 생가 재현은 문화재를 관리하는 문화예술과에서 추진해야 한다"고 향후 운영 방향에 대해서도 조언했다.한편, 이날 (사)우운문양목선생기념사업회와 유족이 참석한 용역 최종보고회에서는 문양목 지사의 생가지에 대한 '복원'이 아닌 '재현'으로 추진하는 이유가 제시됐다. 참고로 '태안 문양목생가터'(남면 몽산리 268-2 일원)는 지난 2009년 12월 21일 충남도지정 문화유산자료로 지정됐다.가장 먼저 발언에 나선 고종남 태안문화원장은 "충남도에서 생가터를 문화유산으로 지정했는데 지정한 근거는 무엇인지 확인해 봤나? 궁궐을 지었던 곳이라면 주춧돌이라도 나오겠지만 생가터를 문화유산으로 지정한 근거를 행정기관에서 분명하게 따져야 할 것"이면서 "복원이 아니고 재현인데 문화재보호구역 내에서 가능한가"라고 물었다. 덧붙여 "기념사업회는 자생력 있는 단체가 아니고 회비를 걷어서 운영하고 있는데, 용역비를 일부 부담해야 한다면 얼마를 부담해야 하는지 얘기가 되어야 한다"고도 했다.기념사업회 임병윤 운영위원은 "모금운동한 기금을 거의 소진했는데 자부담 1억 원 정도 확보해야 한다고 하는데, 다시 모금할 수 있는 상황도 아니고, 애로사항이 있다. 검토해 달라"면서 "현재의 농지를 사전에 주차장 용지로 확보해 놓는 게 좋지 않겠나. 다 조성하고 난 뒤에는 더 비싸게 주고 사야 해서 부담이 커진다"고 조언했다.이에 대해 먼저 용역사 측은 지난 2013년의 '태안 문양목선생 생가지 정비 기본계획 최종보고서(연구기관-충청남도역사문화연구원)'서를 근거로 '복원'이 아닌 '재현' 방안을 검토해야 하는 필요성에 대해 피력했다.용역사는 "당시 충남문화재위원이었던 진상철 교수의 자문의견서에 '생가터를 복원하는 작업이 우선되어야 함. 생가터 발굴시 유구가 나오면 그 자리에 복원하되 유구가 나오지 않을 경우 지정구역 안에 생가를 복원할 것'이라는 내용을 확인했고, 2013년 정비기본계획 대로 몽산리 284(현재 지적 284-1, 2, 3으로 분번)번지의 발굴 관련 협의 진척이 없으므로, 기존 문화재보호구역으로 지정된 위치(몽산리 268-2, 5, 7)를 기준으로 상징적인 의미로 생가 재현 사업을 추진하는 방안을 검토할 필요가 있다"면서 "생가를 복원하기는 어려운 상황"이라고 생가 재현과 관련한 의견을 제시했다.용역사에 이어 "생가터를 이미 문화재로 지정해 놓고 복원을 못 하게 하는 건 충남도가 모순"이라고 전제한 손필성 태안군청 복지기획팀장은 "주춧돌 등이 나오지 않아서 복원이 아닌 재현이라는 용어를 써야 한다는 의견으로, 2022년도에 문화예술과에서 생가 재현 신청했다가 구술증언 오류, 1947년 항공사진에서 집터가 확인되지 않은 점 등 근거가 부족해 문화재위원들이 지적하고 기각했다"면서 "구술증언을 보완하고 재현하는 방향으로 문화재위원을 설득한다면 재현이 가능할 것으로 보인다"고 내다봤다.유윤수 태안부군수는 최종보고회를 마무리하면서 용역사에 "재현 사례들이 얼마나 있나"를 물은 뒤 "복원을 재현으로 추진하려면 참고할 만한 자료가 필요하다. 뒷받침해 줄 수 있는 합리적인 다른 사례들이 필요하다"고 요청했다. 덧붙여 "용역사에서 재현으로 진행하겠다는 의도이고, 이 최종보고회 자료를 바탕으로 기념사업회와 함께 문화유산청에 국비 신청을 위한 사업계획서를 작성해서 국비를 확보할 수 있도록 전방위적으로 노력해주기 바란다"고 당부했다.한편, 우운 문양목 선생은 태안군 남면 몽산리 출신으로 1905년 하와이로 이주한 뒤 공립협회 창립, 대한인국민회 북미총회 총회장 역임, 대동보국회 중앙회장 등을 지내며 미주 한인사회의 독립운동을 실질적으로 이끈 거목이다. 1908년 친일 외교고문 스티븐스 저격 사건 당시 재판 후원회를 결성해 변호를 주도하는 등 평생을 조국 광복에 헌신했으며, 정부는 선생의 공훈을 기려 1995년 건국훈장 독립장을 추서했다.