부자들이 아끼지 않고 사는 사치품은?

큰사진보기 ▲<목욕탕에서 만난 천만장자>는 부자들의 세계를 소설형식으로 쓴 자기계발서이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"자신이 과거에 써 놓은 일기나 메모, 요약 정리한 글들을 다시 볼 때면 반갑고 놀랍기도 하고, 반성도 하면서 생각과 태도가 변한다네. 서양 속담에 이런 말이 있지, '일기를 지난 5년간 써 온 사람은 무언가를 이루려는 사람이고, 일기를 지난 10년간 써 온 사람은 이미 무언가를 이루어 놓은 사람이다'라고 말이야."(108쪽)

"이 세상에는 나와 같은 생각, 나와 같은 꿈을 품고 사는 사람들보다, 나와 다른 생각, 나와 다른 꿈을 품고 사는 사람들이 더 많다는 사실을 받아들여야 하네, 이 세상 모두에게는 각자의 길이 있네. 그러니 자네도 남들과 비교하지 말고 자신만의 방법으로 자신의 길을 찾아내고, 자신의 꿈을 실현하면서 행복한 삶을 살아야 하네."(316쪽)

자기계발서를 즐기지만 부자에는 관심이 없었다. 은퇴 이후 분수껏 사는 것도 벅차 부자 욕심은 꿈도 꾸지 않았다. 그런데도 나도 모르게 도서관 서가의 <목욕탕에서 만난 천만장자>를 집었다. 내심 천만장자가 부러웠던 모양이다. 먼저 시선이 간 것은 '목욕탕'이다. 천만장자 같은 부자들이 가는 목욕탕은 대체 어떤 곳인지 궁금했다. 나중에 알았지만 그 부자는 매주 토요일 오후 3시 우리가 흔히 가는 대중목욕탕을 이용하고 있었다.책은 30대 중간의 주인공 선우 민철이 천만장자로 소문난 할아버지가 다니는 목욕탕을 찾아가는 것으로 시작한다. 할아버지로부터 전수받은 부자 비법을 알려주는 소설이다. 실제 사연에 픽션을 가미해 팩션(faction)이라 할 수 있다.천만장자가 민철에게 알려주는 부자들의 특징은 다음 10가지다.▲45세 이전에 부자가 됐다. ▲자신의 힘으로 부자가 됐다. ▲신용카드를 쓰지 않는다. ▲부자들은 공부를 못했다. ▲부자들 옆에 '머니 멘토'가 있다. ▲부자들은 엄청난 독서광이다. ▲부자들은 사치를 부리지 않는다. ▲남들이 보지 못한 기회를 잡았다. ▲부동산으로 부자가 되었다. ▲부자가 되는 꿈을 포기하지 않았다.부자들의 공통점들은 얼핏 평범한 것들로 보인다. 문제는 실천력, 천만장자는 민철에게 이중 몇 개만이라도 지기 것으로 습관을 만들면 부자 되는 길이 열릴 것이라 주장했다. 그는 부자가 되지 못하는 이유를 '게으름'과 '두려움'이라고 했다. 이 두 가지는 서로 얽혀있으며, 부자가 되려면 현실과 타협하지 않고 용감하게 꾸준히 도전하라고 강조했다.70대인 가난한 소시민으로서는 부자들의 10가지 특징이 멀게만 느껴진다. 그런데 한 두 가지는 도전하고 싶다. 일례로 신용카드를 쓰지 않는 것은 지금 시도하고 있다. 천만장자는 신용카드를 당겨 쓰는 빚이며 심지어 중독성 마약으로 규정하고 '현금 제일주의'를 강조하고 있다. 카드를 정 써야 한다면 지출 범위 내 쓸 수 있는 체크카드를 권했다.사치를 부리지 않는다는 점도 본받고 싶다. 부자들이 사치를 부릴 것이라는 편견이 있지만 그들은 돈 벌기 어렵지만 유지하는 것이 더 어렵다는 사실을 잘 알고 있다. 실제 사치와는 거리가 멀고 근검절약하며 '왕소금'이라는 평을 듣는 부자가 많다고 한다. 심지어 부자들은 장 보는 시간도 줄인다고 한다. 하지만 한 가지 예외가 있는데 신발 사치이다. 신발은 최고급을 산다는 것이다. 오래 편하게 신을 수 있고 수선도 손쉽게 가능하다는 이점을 든다. 구둣주걱도 반드시 챙기는 물건이다. 뒤축이 헤지는 것을 방지하려는 것이다.이 밖에 나는 부자들의 돈 버는 방법보다 부자들의 습관에 더 주목했다. 그중 하나가 천만장자가 민철에게 기록의 중요성을 강조하는 부분이다. 비록 부자는 아닐지라도 오랫동안 일상의 기록을 정리해 온 입장에서 공감했다.'하고 싶은 일을 하면서 돈 벌기' 챕터에서 부자가 민철에게 하는 조언도 인상 깊었다. '돈의 철학'을 이야기하지만 실은 '삶의 철학'을 강조하는 내용이다.마지막으로 목욕탕에서 천만장자가 처음 만난 민철에게 해 준 부자와 가난한 사람 구별법도 기억에 오래 남았다. 목욕하는 다섯 명을 유심히 살피면 그중 부자 될 사람을 발견할 수 있다는 것이다. 부자는 목욕탕의 수건과 치약, 물을 사용하는 태도에서도 나타난다는 것이다. 부자들은 자기 것이 아니더라도 아껴 쓰는 철칙이 몸에 배어 있다는 것이다.부자가 되는 법은 한마디로 '발상의 전환'에 있다. 부자들은 자신이 아는 것의 노예이기를 거부하고 사고방식과 생활습관을 고치려고 부단히 노력하는 사람들이다. 구체적으로 부자들은 돈이 없어도 돈을 벌 수 있다는 생각을 가지고, 돈을 좇는 것이 아니라 돈이 될 창의적인 아이디어, 기술, 열정 등의 가치를 중시하고 있다. 민철의 멘토 천만장자가 부를 이룬 핵심 비결이다.앞으로 천만장자는 고사하고 부자가 될 가능성이 제로지만 나는 책을 통해 부자들의 생각과 태도를 이해하는 것만으로도 부자가 된 기분이다. 무엇보다 이 책의 미덕은 부자의 기준은 돈의 크기로만 결정되지 않는다는 사실을 일깨우고 있다. 비록 가진 재산은 적어도 '안분지족의 삶'도 얼마든지 부자가 될 수 있고 행복할 수 있다는 것이다.