끝내 완성되지 못한 강헌과 신해철의 꿈

큰사진보기 ▲메인 프로듀서에 신해철, 공동 프로듀서에 강헌,두이름이 나란히 적혀 있다 ⓒ 최호림(개인소장) 관련사진보기

AD

"나는 결코 그의 명복을 빌지 않을 것이다. 내가 기억하고 있는 한 그는 여전히 나와 같이 살아갈 것이므로, 우리가 그를 호명하고 그의 음악이 가진 감동을 나누는 한 그는 여전히 살아 숨 쉴 것이므로."

큰사진보기 ▲음악평론가 강헌이 집필한 <신해철> 속 그의 친필 사인과 이름 ⓒ 최호림(개인소장) 관련사진보기

한국문화예술교육진흥원 이사장인 강헌 대중음악평론가가 20일 별세했다. 향년 64세.강헌이라는 이름을 처음 깊이 각인하게 된 건 2004년 발매된 박노해 시인의 시집 <노동의 새벽> 20주년 헌정 음반을 통해서다. 앨범 북클릿을 펼치면 활자들 사이로 쏟아지듯 등장하는 그의 글에는 그야말로 아나키즘적인 요소가 가득했다.1970년대의 청년문화를 일본 식민지 문화와 미국 사대주의에서 벗어나 한국적 근대가 눈뜬 시기로 해석했던 그였다. 그 자양분을 흡수한 1980년대 문화는 광주와 함께 극적으로 문을 연 몸부림이자 뜨거운 연대기였다. 그는 그 중심에 박노해의 <노동의 새벽>이 있었다고 짚어내며, 이 시집이 "지식인의 머리에서 맴돌고 있었던 예술을 민중의 품으로 해방시켰다"고 서술했다.그의 글을 읽으며 한 권의 시집이 시대의 언어를 바꾸고, 예술의 주인이 누구인지 되묻는 사건이 될 수 있다는 사실을 실감했다.<노동의 새벽> 20주년 헌정 음반은 강헌과 신해철의 끈끈한 인연을 보여주는 작품이기도 하다. 애초 강헌이 프로듀서로 진행하던 프로젝트였지만, 그가 병환으로 어려움을 겪으면서 신해철이 메인 프로듀서를 맡았다. 강헌 역시 공동 프로듀서로 참여해 앨범을 완성했다. 1994년부터 이어져 온 두 사람의 인연은 그렇게 한국 대중음악사에 굵직한 궤적을 남겼다. 하지만 두 사람이 함께할 수 있었던 시간은 허망하게 끝났다.2018년, 자신이 집필한 책 <신해철>의 출판기념 강연장에서 강헌은 2014년 10월을 떠올리며 "내가 그의 장례식에 조문을 갈 줄은 상상도 못 했다"고 말했다.그러면서 지금으로부터 12년 전, 자신이 병원에 입원해 있던 시절의 이야기도 꺼냈다. 당시 문병을 오겠다던 신해철에게 그는 퇴원한 뒤 집에서 만나자고 했다. 그러나 그 약속은 끝내 지켜지지 못했다. 며칠 뒤 포털 사이트를 뒤덮은 '신해철 위독'이라는 기사, 그리고 이어진 그의 황망한 죽음의 소식을 접해야만 했다.그렇게 퇴원하면 집에서 만나자던 약속은 끝내 이뤄지지 못했고, 두 사람의 다음 만남은 영영 작별의 자리가 되고 말았다. 개인적으로 강연장에서 돌아와 집에서 다시 펼쳐본 책의 말미에 그가 남긴 글은 그래서 더욱 먹먹해졌다.죽음을 받아들이면서도 그를 떠나보내지 않겠다는 마음이 역설적으로 다가온다. 강헌에게 신해철은 과거의 기억 속에 머무는 사람이 아닌 그의 음악을 듣는 동안 언제든 다시 만날 수 있는, 여전히 현재를 함께 살아가는 벗이었다.이 책과 더불어, 그 서글픔과 애도의 흔적이 담긴 또 하나의 작품이 바로 강헌과 서자영이 함께 쓴 <신해철 Jukebox Musical The Hero 특별판>이다.책의 서문에는 신해철이 세상을 떠나기 1년 전 겨울, 해철의 작업실에서 불쑥 제안했던 이 주크박스 뮤지컬의 시작이 담겨 있다. 두 사람은 뻔하고 익숙한 청춘과 사랑 이야기를 만들 생각이 없었다. 대신 신해철의 노래가 품고 있던 문제의식과 현실을 향한 질문, 나아가 그가 애호했던 SF 장르의 분위기까지 담아낼 수 있는 플롯과 캐릭터를 구상했다.그러나 강헌은 신예 작가 서자영과 함께 뮤지컬의 트리트먼트를 간신히 마무리했을 뿐, 작품을 무대에 올리지는 못했다. '블랙리스트'로 상징되는 박근혜 정부 시절, 신해철의 이름을 내건 프로젝트로 투자를 이끌어내는 일은 쉽지 않았다. 그래서 이 얇은 특별판은 단순 대본집으로만 읽히지 않는다. 완성되지 못한 작품을 통해서라도 서로의 꿈을 이어가려 했던 두 사람의 흔적이자, 시대와 타협하지 않으려 했던 예술가들의 조용한 저항의 기록처럼 다가온다.개인적으로 이 책이 더욱 뜻깊은 것은 특별판 말미에 실린 후원자 명단 가운데 필자의 이름도 있어서다. 그러고 보니 강헌 선생과 전혀 인연이 없는 건 아니다. 그와 함께 MBC의 신해철 10주기 추모 다큐멘터리에 출연한 적이 있다. 화면을 통해 신해철의 음악과 삶을 되짚었던 그 시간이 지금도 생생하다.그로부터 불과 2년이 흘러 강헌 선생이 갑작스럽게 세상을 떠났다는 비보를 접했다. 우연히도 5일만 있으면 어느덧 신해철의 12주기를 맞는 시기다. 신해철의 음악을 통해 강헌이라는 이름을 다시 떠올리고, 두 사람이 함께 꾸었던 꿈을 담은 책에서 내 이름까지 발견하고 나니 마음이 걷잡을 수 없이 무거워진다.가만히 생각해 보면, 우리 삶은 때로 예고 없이 멈춰 서기도 한다. 그러나 두 사람이 남긴 작품과 음악은 남겨진 이들의 기억 속에서 계속 살아갈 것이다. 강헌 선생이 책의 말미에 남긴 다짐처럼, 우리가 그들의 이름을 부르고 작품에 담긴 감동을 나누는 한 그들은 여전히 우리 곁에 살아 있을 테니 말이다.