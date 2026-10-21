'빨대 뽑고 국화꽃'... 영상으로 순직 동료 추모한 소방관

큰사진보기 ▲나경진 소방교가 운영하는 유튜브 채널 소방관삼촌에 올라온 영상 캡쳐. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

진천소방서 소속 현직 소방관이 공개한 추모 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언으로 소방관들의 반발이 이어지는 가운데, 경기 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위를 추모하는 영상이다.영상은 진천소방서 나경진 소방교가 개인적으로 운영하는 유튜브 채널 '소방관 삼촌'에 지난 20일 공개됐다. '빨대'라는 제목의 1분 8초 분량 영상에는 물이 담긴 유리컵에 노란색 빨대가 꽂혀 있는 장면으로 시작한다.잠시 뒤 근조 리본을 단 소방관이 흰 국화꽃 한 송이를 들고 등장한다. 그는 컵에 꽂힌 빨대를 뽑아낸 뒤 그 자리에 국화꽃을 꽂는다. 별다른 대사 없이 화면 밖으로 사라지는 장면에 이어 '고(故) 김진석 소방위님의 명복을 빕니다'라는 문구가 나타난다.나 소방교는 영상 설명란에 부천 공장 화재 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키다 순직한 김 소방위의 명복을 빌고, 함께 화재 현장에서 활동한 동료 소방관들의 빠른 회복을 기원하는 글을 남겼다.영상은 최근 논란이 된 추 지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 연상시킨다는 점에서 관심을 모았다. 빨대를 뽑고 그 자리에 국화꽃을 꽂는 장면만으로 순직 소방관에 대한 추모와 소방관들의 상처를 표현했다는 반응이 나온다. 공개 하루 만에 조회수 20만 회를 넘겼고, 좋아요 8300여 개와 댓글도 잇따랐다.누리꾼들은 "그동안 국민을 지켜주셔서 감사하다", "짧고 굵게 품격 있게 분노를 표현할 수 있다는 게 놀라우면서도 슬프다", "이게 풍자이자 죽은 자에 대한 예의" 등의 댓글을 남겼다.나 소방교는 소방 안전 정보를 시민들에게 쉽고 재미있게 전달하기 위해 2021년 개인 유튜브 채널 '소방관 삼촌'을 개설했다. 주변 소방 관계자들이 영상에 출연하기도 하지만, 소방기관의 공식 채널이 아닌 나 소방교 개인이 운영하는 채널이다.그는 육군 중위로 전역한 뒤 2019년 11월 구조 분야 경력경쟁채용으로 소방공무원에 입직했다. 첫 근무지인 청주서부소방서 구조대에서 현장 업무를 수행하며 안전불감증으로 인한 사고가 반복되는 현실을 접했고, 이를 계기로 안전교육 영상 제작에 관심을 갖게 됐다. 독학으로 영상편집을 익히고 동료들과 영상 제작 활동을 시작한 뒤 개인 채널 운영으로 영역을 넓혔다.2021년에는 직장 동료와 함께 제작한 '소방관 삼촌이 들려주는 심폐소생술 이야기'로 119 응급처치 영상 공모전에서 한국소방안전원장상을 받았다. 2023년 제10회 충북소방안전강사 경진대회에서도 '터지면 큰일 나는 농기계 사고'를 주제로 최우수상을 수상했다. 이후 충북안전체험관 안전체험교관으로 근무했으며, 2026년 1월 진천소방서로 전보됐다.이번 영상은 평소 재치 있는 패러디와 유머를 활용해 안전 정보를 전달하던 채널의 분위기와 달리, 아무 말 없이 빨대를 국화꽃으로 바꾸는 장면만 담아 무게감을 더했다. 현직 소방관이자 안전교육 콘텐츠 제작자로 활동해 온 나 소방교가 동료의 순직 앞에서 전한 추모의 메시지에 온라인 이용자들의 공감이 이어지고 있다.