세종 교원단체, '성취기준 도달도 평가' 철회 촉구 한목소리

큰사진보기 ▲기초학력을 몇 개 교과의 점수로만 이해하면 아이의 삶은 보이지 않는다. ⓒ 뉴스피치 AI 제작 관련사진보기

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세종시교육청의 '성취기준 도달도 평가' 도입 계획 발표 이후 교육 현장에서 우려와 반발의 목소리가 커지고 있는 가운데, 세종지역 교직사회를 대표하는 4개 주요 교원단체들이 교육청의 방침이 획일적 평가와 사교육 부담을 키운다며 전면 철회를 촉구하고 나섰다.세종교사노동조합, 세종 새로운학교네트워크, 세종실천교육교사모임, 전국교직원노동조합 세종지부 등 세종 지역 4개 주요 교원단체 연합은 21일 공동 성명서를 내고 세종시교육청의 '초등 성취기준 도달도 평가' 추진 계획의 즉각적인 철회를 강력히 요구했다.앞서 세종시교육청은 강미애 교육감의 공약 이행을 이유로 올해 초등학교 5~6학년 국어·수학 과목을 시작으로, 내년에는 3~6학년 국어·수학·사회·과학 등 주요 전 과목으로 '성취기준 도달도 평가'를 확대 실시하겠다고 발표했다.이에 대해 교원단체들은 교육청의 '서열화 없는 평가'라는 주장을 전면 반박했다. 단체들은 "교육청은 서열화를 하지 않겠다고 하지만, 과거 일제식 평가의 폐해를 기억하는 현장의 우려는 여전하다"며 "평가가 정례화되면 시험 대비 사교육과 문제풀이 중심 수업이 늘고, 학생의 평가 부담과 학부모의 점수 경쟁도 커질 수 있다"고 경고했다.특히 "교육청이 동일한 평가체계를 반복적으로 운영하고 성취 수준을 단계화해 제공할 경우 학생·학급·학교 간 비교 압력이 생길 가능성도 배제하기 어렵다"며 "교육청은 '서열화하지 않겠다'는 선언에 그칠 것이 아니라, 평가 결과의 활용과 관리, 비교·경쟁을 막을 구체적인 대책부터 제시해야 한다"고 지적했다.또한 2025년 국가데이터처·교육부 조사 결과를 제시하며 "미래 교육 기조에 역행하고 사교육 의존을 키울 우려가 있는 정책"이라고 날을 세웠다. 단체들은 "세종의 사교육 참여율은 79.9%로 서울에 이어 전국 두 번째로 높다"면서 "이미 사교육 부담이 큰 상황에서 정례평가가 추가적인 시험 대비 수요를 자극하지 않을지 충분한 검토가 필요하며, 공교육이 또 다른 경쟁과 부담을 만들어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.학교 현장에 후속 책임을 전가하는 행정 방식에 대한 비판도 이어졌다. 교원단체들은 "학교에서는 이미 수행평가, 단원평가, 관찰과 피드백 등을 통해 학생의 성취 수준과 성장 과정을 지속적으로 확인하고 있다"며 "그렇다면 별도의 교육청 주도 평가가 왜 필요한지, 기존 평가와 무엇이 다른지부터 분명히 밝혀야 한다"고 강조했다.아울러 "평가를 늘린다고 학생의 학력이 저절로 향상되는 것도 아니다. 미도달 학생에 대한 맞춤형 지도와 전문 인력·예산 등 후속 지원이 함께 마련돼야 한다"며 "지원책 없이 평가만 추가한다면 그 부담과 책임은 결국 학교와 교사에게 돌아갈 수밖에 없다"고 질타했다.절차적 문제와 신뢰 훼손도 지적됐다. 단체들은 "교육청은 올해 진행된 세종교사노조·전교조세종지부와의 단체협약 실무교섭에서 '교육청 주관의 일제식 평가를 실시하지 않겠다'는 내용에 합의한 바 있으나, 강미애 교육감 당선 이후 해당 조항의 수정을 요구했고 협의가 진행 중인 상황에서 평가 실시 계획을 발표했다"며 "이는 신의성실의 원칙을 저버린 처사이자, 교사를 교육의 주체가 아닌 교육감 공약 이행의 대리인으로 취급하는 독선적 불통 행정의 극치"라고 강력히 규탄했다.아울러 시의회 심의 과정에서 관련 예산이 전액 삭감됐던 '글로벌 진로탐험대' 사업을 언급하며 "강미애 교육감은 취임 이후 '세종의 학력이 낮아 아이들이 세종을 떠나고 있다'며 학력 향상을 강조해 왔으나, 이번 평가 역시 교육청 주관 정례평가가 실제 학력 향상으로 이어진다는 충분한 근거와 현장 수용성을 먼저 확보해야 한다"고 밝혔다.교원단체들은 "세종교육은 지난 10여 년간 교육과정 재구성과 과정 중심 평가라는 교육적 자산을 쌓아왔다"며 "지금 필요한 것은 획일적인 시험의 확대가 아니라 학교의 자율성을 보장하고 학생 한 명 한 명의 배움을 지원하는 교육정책"이라고 정의했다.이어 "세종 교원단체 연합은 교육감 공약을 이유로 학교를 시험 준비 기관으로 만들고 교사의 수업권과 평가권을 위축시키는 정책을 좌시하지 않을 것"이라며 ▲성취기준 도달도 평가 계획 즉각 철회 ▲일방적 정책 추진 중단 및 실질적 현장 협의 착수 ▲근거 없는 세종 학력 비하 중단과 실효성 있는 지원책 마련 등을 촉구했다.한편, 단체들은 이번 성명을 통해 "교사의 교육적 자율성과 학생들의 행복한 배움을 지키기 위해 연대하여 끝까지 행동할 것"이라고 밝혀, 성취기준 도달도 평가를 둘러싼 논란은 당분간 지속될 전망이다.