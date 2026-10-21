이 대통령 "언론접촉·현장방문·SNS 모두 늘릴 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 19일 청와대 춘추관에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령이 21일 "국정생중계도, 언론접촉도, 현장방문도, SNS도 모두 늘릴 것"이라고 밝혔다.앞서 SNS 소통이나 국무회의 생중계를 계속 이어가겠다는 의지를 밝힌 이 대통령이 기자들과 더 자주 만나 균형을 잡아야 한다는 취지의 <동아일보> 사설에 공감을 표하면서 한 답변이다.<동아일보>는 "비판적 여론을 반영한 질문에도 최대한 성의껏 답하는 열린 모습을 보일 필요가 있다. 그래야 임기 내내 국정에 긴장의 고삐를 죌 수 있고, 대통령의 판단이 민심과 동떨어지는 것을 막을 수 있다"고 지적했다.이에 대해 이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 "국민과 현장은 물고기가 헤엄치는 물과 같다. 좋은 지적이고 전적으로 공감한다"며 모든 방식의 소통 행보를 늘리겠다는 입장을 밝혔다.이 대통령은 지난 19일 청와대 출입기자단과의 깜짝 간담회 때도 비슷한 취지의 입장을 밝힌 바 있다.이 대통령은 당시 SNS 소통 관련 질문을 받고 "트위터가 좋은 것만은 아니다. 너무 감성이 없고 날카롭다. 활자체라 한계가 있다. 가급적 직접 얼굴을 보고 소통하는 방식을 연구 중"이라고 했다. 특히 "앞으로 여러분(기자)과 소통도 더 많이 늘릴 생각이고 소통 채널도 좀 더 늘리려 한다"고 했다.한편, 이 대통령은 전날 밤에도 엑스를 통해 더 열심히 SNS 소통을 하겠다고 밝힌 바 있다.SNS 팔로워 규모와 온라인 활동으로 주목 받는 세계 정치 지도자 10명을 소개하며 "대통령님 더 분발하셔야 될 듯 하다"고 한 엑스 이용자의 글에 대한 답변이었다. 해당 이용자가 게시한 자료에는 나렌드라 모디 인도 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령, 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령 등이 사례로 제시돼 있었다.이에 이 대통령은 "많은 국가지도자들이 SNS를 하는 것은 알았지만 이 정도인 줄은 몰랐다"며 "더 열심히 직접 국민과 소통해야겠다"고 적었다.