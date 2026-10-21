"내가 책을 쓰다니..." 팔순 식당주인·칠순 미용사, 작가 됐다

큰사진보기 ▲<삶은 글을 통과해야 빛이 난다> 책 출판기념회. 2026.10.16. 진형중고등학교에서 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 평생 가위를 쥐고 치열하게 살아오셨는데, 처음 이 자서전 쓰기 프로그램에 발을 들여놓게 된 결정적인 계기는 무엇인가요?

최유라

큰사진보기 ▲최유라 작가최 작가는 인터뷰 당일 개인 사정이 있어 참석하지 못했다. ⓒ 김부규 관련사진보기

- 과거의 아픔과 상처를 다시 꺼내어 글로 기록하는 작업이 작가님 개인에게는 어떤 의미였나요?

이용순

큰사진보기 ▲이용순 작가 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 가난과 눈병, 시댁의 모진 핍박 등 가슴 아픈 기억들이 많음에도 불구하고, 이를 묻어두지 않고 활자로 빚어내 세상에 내놓아야겠다고 결심하신 이유는 무엇인가요?

유경자

큰사진보기 ▲유경자 작가 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 한글을 배우고 직접 쓴 글이 상을 받고 책으로 엮여 나오는 과정을 겪으시면서, 스스로를 대하는 자존감이나 '작가'라는 새로운 정체성은 삶에 어떤 활력을 주었나요?

정금옥

큰사진보기 ▲정금옥 작가 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 자서전이라는 거울을 통해 자신의 인생 1막을 온전히 복기하고 난 지금, 작가님이 바라보는 본인의 인생 2막은 이전과 비교해 어떻게 정의되고 있나요?

최순금

큰사진보기 ▲최순금 작가 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 남편에 대한 원망이나 시댁과의 갈등을 글을 통해 풀어낸 뒤, 실제 일상이나 주변 사람들을 바라보는 시선에는 어떤 변화가 있었나요?

유경자

- 과거에는 척박한 현실과 상처 때문에 돌아보지 못했던 주변의 소소한 일상이나 타인을 향한 마음가짐에 생긴 변화는 무엇인가요?

이용순

큰사진보기 ▲인터뷰 후 기념으로 단체 사진 촬영.왼쪽부터 정선용 교수(자서전 쓰기 프로그램 운영), 정금옥 작가, 최순금 작가, 이용순 작가, 유경자 작가 ⓒ 김부규 관련사진보기

큰사진보기 ▲다섯 할머니와 정선용 교수의 저서 <삶은 글을 통과해야 빛이 난다>정선용 교수의 ‘RETIRE 자서전 프로젝트’를 통해 참여한 다섯 할머니의 파란만장한 인생과 작가가 된 인생 2막 이야기를 눈물과 함께 쓴 책이다. ⓒ 김부규 관련사진보기

- 엄마의 손길이 아쉬웠던 시절을 견뎌내고 각자의 자리에서 훌륭하게 자라준 자식들에게, 비로소 전하고 싶었던 가장 진심 어린 고백이나 미안함은 무엇인가요?

최유라

- 인생의 황혼녘에 비로소 배움과 글쓰기의 즐거움을 발견한 후, 나이가 들었다는 이유로 새로운 도전이나 성장을 망설이는 주변의 노년 세대에게 해주고 싶은 조언은 무엇인가요?

최순금

- 벼랑 끝 같은 삶의 고통 속에서도 결코 희망을 놓지 않고 버텨온 선배로서, 지금 이 순간 각자의 자리에서 치열하게 인생의 시련을 건너고 있는 독자들에게 전하고 싶은 인생의 철학은 무엇인가요?

정금옥

큰사진보기 ▲작가 소개 ⓒ 김부규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그, 브런치 등에도 실립니다. 현재까지 총 80화의 인터뷰를 진행했습니다. 이전 인터뷰 기사가 궁금하시면 책 <퇴직 후 나는 다른 일을 한다>(https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000202999879)을 참고하시기 바랍니다.

각자의 자리에서 가족을 위해 헌신하며 살아온 다섯 할머니가 노년에 진형중고등학교에서 못다 한 배움의 꿈을 이뤘다. 자서전 쓰기를 통해 인생 2막을 작가로 열며 자신의 삶을 새롭게 돌아보고 책까지 펴냈다.지난 9월 학교에서 다섯 할머니를 만나 인터뷰하고, 10월 중순 출판기념회에서 눈물짓는 모습을 보며 다시금 깨달았다. 삶은 글을 통해 다시 살아난다는 것을.: "30년 넘게 미용사로 살아왔어요. 스물 아홉이라는 늦은 나이에 부끄러움을 무릅쓰고 찾아간 미용 학원에 악착같이 매달려 자격증을 땄어요. 가위가 없었다면 작가로서의 오늘도 없었을 거예요. 제 손에 쥔 가위는 세상의 모진 풍파에 맞서 가족과 저를 지켜낸 생명줄이었어요. 배움에 대한 열망이 있었음에도 그냥 미용사로만 살아오다가 서울 종로 진형중고등학교에 입학 후 새롭게 배움의 길로 접어들고서 저의 파란만장한 삶에 대해 한번 되짚어보고 싶었어요. 마침 자서전 쓰기 프로그램을 발견하고 참여했어요. 여기 계신 분들이 적극적으로 권유해주셔서 시작하게 됐어요. 올해 4월 16주간의 책 쓰기 과정은 제 마음의 치유였고, 저를 다시 돌아보는 기회가 됐어요.": "어린 시절 가세가 기울며 찾아온 지독한 가난은 어린 소녀였던 제 가슴에 깊은 서러움과 돈에 대한 집착을 갖게 만들었어요. 가난에 짓눌리지 않기 위해 끊임없이 몸을 움직여 일했고, 오직 돈만이 자신을 지켜줄 유일한 울타리라고 믿으며 달려온 세월이었어요. 다도(茶道)를 공부하고 학생과 일반인을 대상으로 다도와 예절을 가르치면서 뼈저리게 느낀 게 중고등학교, 대학교 정규과정 공부를 못 했다는 거였어요. 공부를 꼭 해야겠다는 생각에 60이 넘은 나이에 새로운 배움에 도전했어요. 그리고 자서전을 쓰는 과정은 과거의 허물을 벗고 새로운 나를 소생시키는 작업이었어요. 5명이 함께하면서 글을 쓰는 과정이 제 인생에 두 번 다시 오지 않을 즐거움과 재미를 온몸으로 느끼게 했어요.": "성실한 남편을 만나 연고도 없던 중국 광둥성 선전(深圳)으로 건너가 한식당 '예지원'을 차렸어요. 대성공을 거두었던, 화려한 호시절을 뒤로하고 코로나19 때문에 급히 귀국했어요. 얼마 후 평생 저만 바라봐 주던 남편이 암으로 세상을 떠나고 말았죠. 가난과 시댁의 모진 핍박보다 더한 절망의 자리에 주저앉는 대신 늦깎이 학생이 되어 진형중고등학교의 문을 두드렸고, 그곳에서 배움의 길로 접어들었어요. 학교에서 열린 백일장에서 가슴 밑바닥에 가라앉아 있던 남편에 대한 그리움과 슬픔이 걷잡을 수 없이 터져 나왔고, 생각지도 않았는데 반에서 '대상'을 받았어요. 그 일은 제 안에 응어리져 있던 감정이 글로 바뀌는 경이로운 첫 경험이었어요. 우연치 않게 어떤 분이 저한테 글을 쓰라고 열쇠를 쥐어준 것 같은 느낌이었어요.": "처음에는 책 쓰려고 생각도 안 했는데 옆에 동생이 '언니 한번 가봐요'라고 하길래 용기를 내서 갔거든요. 그 작은 한 발짝이 올해 팔십 나이에 이렇게 소중한 책을 쓰게 될 줄이야 꿈에도 몰랐어요. 평생 가슴속에 품고 살았던 배움에 대한 한을 풀기 위해 다시 학교에 갔어요. 밤늦게까지 복습하고 새벽 4시에 일어나 예습하며 공부했어요. 문학 소녀였던 제가 80이 다 되어 식당에서 쪽파를 다듬으며 쓴 시(詩) <쪽파>가 상을 받았어요. 또 어려운 공부를 견뎌 내며 시(詩) <매화>를 썼어요. 평생 식당 주방의 불 앞에서 음식으로 사람을 위로했던 제가 이제는 저의 삶을 글로 다듬어 한 권의 책으로 완성했습니다. 배움이 부족하다고 자신을 탓하지 마세요. 인생은 결코 늦지 않았어요.": "1994년 경기 남양주시 소재 현대자동차 부품 협력업체에서 일했어요. 30년 근속하고 퇴직했어요. 자식들이 30년 근속 감사패를 기념으로 만들어줬어요. 치열했던 30년 직장 생활은 나에게 경제적 자립뿐만 아니라 내 삶을 당당하게 지탱하는 건강과 자부심을 선물했습니다. 나이가 들어 다시 가방을 메고 학교에 들어갔습니다. 지난 6월, 학교에서 강원도 일대로 수학여행을 떠났어요. 중학교 시절 수학여행을 가보지 못한 아픈 기억이 있었어요. 이번 여행은 메마르고 지친 제 삶에 행복을 가득 충전해 주었습니다. 인생의 2막, 학교라는 따뜻한 울타리 속에서 스승님을 만나고 소중한 친구들을 얻었습니다. 60대 제 삶에 찾아온 이번 여정은, 마치 10대 소녀 시절로 되돌아가 눈부신 감격으로 가득했던 여행이었어요.": "남편은 제사 문제로 시어머니와 종교적 갈등을 겪는 제 마음을 전혀 헤아려주지 않았어요. 기독교에서 불교로 개종하라는 시어머니의 강요도 저는 받아들일 수 없었어요. 어느 날 독서와 글쓰기를 하다가 '그 날선 말 뒤에 그의 외로움이 묻어있다'라는 문장을 본 적이 있었어요. '그렇구나, 내가 외로워서 그랬구나.' 눈물이 하염없이 흐르더라고요. 이제는 남편을 용서하기보다는 지나간 일로 잊기로 했어요. 잊히고 사라질 뻔했던 제 기억과 가슴에 묻어두었던 이야기를 글로 표현하고 나니, 그것이 비로소 제 인생의 한 페이지가 되고 한 권의 책이 되어 세상에 나오게 되었어요. 책을 쓰기 전의 저는 스스로를 참 보잘것없고 작은 존재라고만 생각했어요. 하지만 글 속에서 제 삶을 다시 돌아보고 마주하는 동안, 유경자라는 사람이 참 존귀한 존재였다는 사실을 알게 되었어요.": "글을 쓰면서 제 마음의 결이 눈에 띄게 부드러워졌어요. 옛날의 저는 차갑고 냉랭한 사람이었어요. 외출했다 돌아오면 집 마당 한구석 나뭇가지 더미 사이에 살던 길고양이들이 어린 새끼들까지 데리고 나와 제 차 주변으로 마구 달려들었어요. 고양이를 너무나 싫어했던 저는 모질게 쫓아버렸어요. 밥 한 번 주지 않고 차갑게 외면했던 그때의 모습이 책을 쓰며 제 삶을 돌아보는 동안 자꾸만 떠올라 눈물이 났습니다. 뒤늦은 후회와 미안함이 밀려왔어요. 글을 쓴다는 것은 이처럼 나 아닌 다른 생명에 관심을 기울이고, 그 생명이 얼마나 소중한 존재인지를 가슴으로 느껴가는 과정이었어요. 이기적인 삶을 살던 한 인간이 비로소 타인을 배려하고 다른 생명을 품을 수 있는 사람으로 변해가고 있음을 느꼈습니다.": "저는 고향 시골이 싫었어요. 어떻게든 시골을 벗어나 서울로 가고 싶었던 처녀 시절, 결혼은 그 갈망의 탈출구였어요. 시댁 둘째 형님이 주선해 주신 서울 남자와 연을 맺었어요. 그렇게 꿈에 그리던 상경을 했으나 삶은 제 뜻대로 흘러가지 않았어요. 연이어 낳은 두 남매를 돌볼 힘조차 없던 나날, 시골 아버지께 얘들을 맡기고 미리 따놓은 미용사 자격증을 활용, 1년만 도와 달라던 친구의 부탁에 가위를 잡았습니다. 손님을 맞이하는 동안, 저는 비로소 살아있음을 느꼈습니다. 그렇게 시작한 일이 어느덧 30년이 흘렀어요. 저는 아직도 두 아이에게 미안한 마음이 큽니다. 엄마의 손길이 필요했던 시절에 충분한 사랑과 정을 주지 못했거든요. 그 어려움에도 잘 자라 준 두 아이가 고마웠어요. 두 아이를 볼 수 있게 삶의 끈을 놓지 않게 해 준 미용사라는 일에도 깊은 감사를 느낍니다. 가위 하나로 시작된 미용사의 삶이 저를 지탱해 주었고, 가족을 지키게 했으며, 지금의 저를 작가의 자리까지 데려왔던 거예요.": "도전하는 게 중요한 것 같아요. 책을 읽고 글도 쓰면서 한 발자국 한 발자국 전진해야지 내 삶을 찾을 수 있어요. 첫발을 내딛기가 힘들었지만, 힘들었던 순간마다 저 자신이 성장하는 것을 느꼈어요. 글도 마찬가지예요. 내가 글을 써서 책을 만들 수 있을까 의구심을 가졌지만 책이 나온다고 하니까 '내가 이제 작가가 되는구나! 그래도 책 한 권 썼다'라며 가슴이 벅차올랐어요. 단풍이 든 나이지만 뭔가 새로운 삶이 시작되고 있다는 느낌이에요. 그리고 볼거리, 읽을거리, 먹을거리가 많은 도서관에 꼭 한번 가보세요.": "저는 시인이 되고 싶었어요. 하지만 삶은 저를 식당으로 이끌었어요. 어린 시절의 가난 때문이었어요. 그렇다고 시인의 꿈을 완전히 내려놓은 것은 아니었어요. 이제라도 못다 이룬 꿈을 다시 품고, 제 마음속에 오래 살아 있던 시를 써보고 싶습니다. 제 마음속에는 늘 시의 문장이 살아 있었습니다. 배우지 못했다는 한은 깊었지만, 글을 향한 마음만큼은 놓지 않았어요. 저는 못다한 공부를 다시 이어가며 제 삶의 이야기를 한 줄 한 줄 글로 옮기고 있습니다. 저는 식당을 하면서도 음식으로 시를 써왔습니다. 재료를 고르고 다듬어 정성껏 음식을 완성하는 과정은 한 편의 시를 빚어내는 일과 닮아 있었어요. 밥 한 그릇에도 마음을 담았고, 음식 한 접시에도 제 삶의 온기를 담았어요. 식당을 하며 밥상을 차렸듯, 이제는 제 삶의 이야기를 한 편 한 편 정성껏 차려 내고 싶습니다. 독자 여러분! 내가 머무는 삶의 터전에서 현실에 머물지 않고, 매일 새로운 가치와 긍정의 변화를 일구어내는 사람이 되려고 노력하십시오."