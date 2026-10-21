[영상]"용인 반도체 산단 벌목 중단하라"

▲“산단이 완공되도 전기는 없을 것” 20일 송전선로 경과지 주민들이 용인 반도체 국가산단 벌목 현장 찾아 조기공사 중단을 촉구했다. 방관식 관련영상보기

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용인반도체국가산단재검토와초고압송전탑건설반대전국행동(이하 전국행동)이 20일 용인 반도체 국가산업단지 예정지를 찾아 사전 벌목과 조기 공사 중단을 촉구했다. 이날 현장에는 송전선로 경과지 주민과 환경단체 관계자들이 참석했다.참가자들은 토지 수용 및 문화재 발굴 과정에서 진행 중인 벌목 현장과 창3리 매장유산 발굴 현장 등 제1공구 부지를 점검한 뒤 규탄 기자회견을 열었다.안재훈 전국행동 집행위원장은 "수도권 전력 수요 집중 때문에 송전망 건설과 환경적 부담을 지방에 떠넘기는 방식부터 시급히 재검토해야 한다"고 지적했다.법률적 문제점도 제기됐다. 허가 취소소송을 맡은 하승수 변호사(공익법률센터 농본)는 "기업이전단지 환경영향평가 재협의도 거치지 않고 산단 계획부터 승인한 절차적 하자가 심각하다"며 전정부에서 불법·졸속 추진된 사안에 대한 재조사를 요구했다.지역 대책위의 반발도 거셌다. 충남 예산·홍성 송전탑 대책위 김미선 집행위원은 "용인 산단 전력 공급을 위해 충남 14개 시군이 갈등을 겪고 있다"며 송전탑 건설 저지 의사를 밝혔다. 영암군대책위원회 정철 대표 역시 신해남-신장성 송전선로 공사에 맞서 농성을 예고했다.환경 파괴에 대한 우려도 이어졌다. 김현정 경기환경운동연합 사무처장은 "전체 부지의 30%에 달하는 산림과 나무 20만 그루가 사라지면 연간 최대 3500톤을 흡수하던 탄소흡수원이 소실된다"고 비판했다. 이어 "초기 전력용 3GW 규모 LNG 발전소에서만 연간 920만 톤의 온실가스가 배출되어 경기도의 탄소중립 목표에 역행한다"고 강조했다.전국행동은 기자회견을 마치며 정부와 LH를 향해 ▲벌목 및 조기 공사 즉각 중단 ▲추진 과정 및 검토자료 공개 ▲입지 타당성 재검증 ▲대통령의 사업 재검토 지시를 강력히 촉구했다.