유치원 갈 때마다 울었던 딸의 진짜 이유

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큰사진보기 ▲틀림이 아니라 다름유치원 앞에서 울던 딸은 키우기 힘든 아이, 성격 좋았던 아들은 키우기 수월한 아이라는 고정관념을 가졌던 지난 날을 돌아보는 그림입니다. ⓒ 류지연 관련사진보기

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"너는 유치원 갈 때마다 울어서 엄마를 참 많이 힘들게 했어."

"엄마~ 나는 엄마가 너무 좋은데, 엄마랑 더 있고 싶고 더 놀고 싶은데 자꾸 유치원에 보내니까 속상해서 울 수밖에 없었어."

우리 큰딸아이는 유치원 갈 때마다 떼를 쓰며 우는 아이였다. 반면 둘째 아들은 "어머~ 영후(가명) 어머님이세요? 우리 아이가 영후 이야기를 많이 해서요"라는 말을 심심치 않게 들을 정도로 성격 좋고 활발한 아이였다.나는 아이들이 어렸을 적 매를 때린 적이 있었음을 고백한다. 그렇게 나에게 맞을 때도 두 아이의 반응은 완전히 달랐다. 둘째 아이는 손으로 싹싹 빌며 "엄마 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요"라고 말하며 요란을 떨어서 혼내는 상황에서도 속으로 웃음이 나는 경우가 있었다. 그때는 그 순간 아이가 얼마나 두려웠을지는 헤아리지 못했던 것 같다.반면 첫아이는 꼿꼿하게 서서는 나를 쳐다보며 말 한마디 없이 맞고 있었고, 그런 모습에 나는 더 화가 나는 상황이 되기도 했었다. 그러면서 나는 아이들이 성인이 될 때까지도 그런 고정관념을 가지고 아이를 키웠던 것 같다. 첫아이는 답답하고 고집 세고 고지식해서 나를 힘들게 하는 아이, 둘째는 성격 좋고 활달하고 그래서 키우기 수월한 아이. 그 고정관념이 지금 나에게는 너무나 돌이키고 싶은, 그야말로 한으로 남는다. 아이들의 성향을 옳고 그름으로 판단한 꼴이 아닌가. 그저 다른 성향이고 성향마다 살아가기에 유리한 면도, 또 때로는 불편한 면도 있을 뿐임을 좀 더 일찍 알았더라면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 남는다.내게 이런 성향의 다름을 일깨워 준 계기는 도형심리상담사 공부이다. 도형심리는 동그라미, 세모, 네모, 에스를 여섯 번 그린 그림을 바탕으로 사람의 성향을 상징적으로 해석하는 방법이다. 처음에는 '그게 말이 될까?'라는 의문으로 공부를 시작했는데 지금은 일로 하기 위해 준비할 정도로 푹 빠져들었다.나는 도형심리를 배우고 너무나 다른 성향들의 특징을 접하면서 그런 생각이 들었었다. 우리 아이들이 어렸을 때 아이들의 성향을 알 수 있었으면 조금은 다른 방향으로 아이들을 키울 수 있었을까 하는 생각.이해하기 쉽도록 나와 딸과 아들의 성향을 통해 이야기해 보려 한다. 우리 아들은 검사 결과 동그라미 성향으로 해석되었다. 동그라미 성향은 사람을 좋아하고 다정하며 다른 사람의 마음을 잘 헤아리는 장점이 있고, 보여지는 모습에도 신경을 많이 쓴다는 특징이 있는 반면 상처도 쉽게 받고 끈기가 부족할 수도 있다고 한다.나의 딸은 검사를 해보진 않았지만, 내가 공부한 도형의 특징 중에서는 네모 성향과 닮은 부분이 많다고 느꼈다. 네모 성향은 성실하고 책임감이 강하며 맡은 일을 꾸준히 해내는 장점이 있는 반면 변화에 조심스럽고 자기 생각이나 감정을 표현하는 데 서툴며 행동이 느린 특성이 있을 수 있어 상황에 따라 답답하게 느껴질 수도 있다는 것을 알게 되었다.나는 세모 성향으로 해석되었다. 그것도 평범하지 않은 역동적인 세모 성향이다. 세모 성향은 목표가 분명하고 생각하면 행동으로 옮기는 추진력과 결단력이 강하다. 생각도 행동하면서 하는 성격이다보니 남의 마음을 헤아리거나 이해하는 데 어려움이 있을 수 있다고 한다.물론 도형만으로 사람의 성격을 단정할 수는 없다. 다만 나에게는 서로 다른 모습을 이해하는 하나의 계기가 되었다. 나와 아이들의 각기 다른 성향을 돌아보면서 나의 앞뒤 안가리는 급한 성격이 세심하고 차분하고 민감한 우리 딸아이에게 얼마나 부담이 되었을까 돌아보게 되었다.자기표현을 잘하지 않던 딸이 성인이 되고 더 이상 참을 수 없다고 느끼면서 나에게 말로 답답함을 전하기 시작했고, 그때부터 한 3년 정도 우리는 많은 대화를 나누었었다. 처음엔 서로를 이해하지 못해 답답한 마음으로 대화가 이어졌고, 나의 말이 딸아이에게 또 다른 상처로 남을까 봐 조심스럽게 대화를 이어갔었다. 그 불편했던 시간을 지나 요즘 나는 딸아이와의 대화가 참 즐거운 시간이 되었다.얼마 전 딸아이에게 말했다.그러자 큰아이는 이렇게 대답했다.아이의 그 순수한 마음을 내가 더 일찍 알았더라면…