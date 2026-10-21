농지은행 임대수탁, 종이서류 없애고 경영체 변경도 '한 번에'

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 8일 세종시 정부세종청사에서 농지 전수조사 후속 조치와 제도 개혁 방향에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 6월 11일 경기도 화성시 팔탄면을 찾아 농지 전수조사 추진 상황을 점검하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

큰사진보기 ▲농지은행 임대수탁 제도 개편 ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

농지은행에 농지를 맡기는 절차가 간소화된다. 종이 서류를 별도로 제출하지 않고 서명 한 번으로 임대수탁을 신청할 수 있으며, 농업경영체 등록 정보 변경도 농지은행에서 한꺼번에 처리할 수 있게 된다.농림축산식품부와 한국농어촌공사는 21일 농지은행 농지임대수탁 제도를 개편해 시행한다고 밝혔다. 농지 임대 절차에 필요한 서류와 방문 절차를 줄여 농업인의 불편을 덜겠다는 취지다.이번 개편은 농지조사 과정에서 확인된 현장의 불편 사항을 반영한 것이다. 특히 농지은행 이용자 10명 중 4명 이상이 60대 이상인 만큼, 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 고령 농업인의 신청 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.기존에는 농지은행에 농지 임대수탁을 신청하려면 휴대전화 본인인증을 거쳐 공공마이데이터로 7종의 서류를 제출해야 했다. 등기부등본도 별도로 발급받아 제출해야 했다.앞으로는 신청 과정에서 서명 한 번으로 7종의 서류를 제출할 수 있다. 휴대전화 본인인증 절차도 필요 없으며, 등기부등본은 농지은행 직원이 직접 열람한다. 이에 따라 이용자가 종이 서류를 따로 준비해 제출할 필요가 없어진다.신청서 작성에 걸리는 시간도 줄어든다. 제출한 정보가 신청서에 자동으로 입력되도록 시스템을 개선했기 때문이다.이에 따라 서류 제출부터 계약서 작성까지 걸리는 시간은 평균 9분 30초대에서 4분대로 절반 이상 단축된다. 농업인이 창구에서 기다리는 시간도 줄어들 것으로 기대된다.농지 임대수탁 계약 이후 농업경영체 등록 정보를 변경하는 절차도 간소화된다. 기존에는 계약을 마친 뒤 농업경영체 등록 정보를 변경하려면 국립농산물품질관리원 지원·사무소를 직접 방문하거나 전화로 신청해야 했다.하지만 이날부터는 농지은행에 임대수탁을 신청할 때 농업경영체 등록 변경 신청도 함께 할 수 있다. 농지 임대 신청과 등록 정보 변경을 한 곳에서 처리할 수 있어 별도로 국립농산물품질관리원을 방문하거나 전화할 필요가 없다. 다만 농업경영체 신규 등록은 기존과 같이 국립농산물품질관리원을 방문해 신청해야 한다.고령 농업인의 이용 편의도 높아질 전망이다. 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 농업인은 신분증만 가지고 농지은행 지사를 방문해 신청할 수 있다.윤원습 농식품부 농업정책관은 "이번 개편은 농지조사 과정에서 들은 '임대수탁 이용이 불편하다'는 현장의 의견을 반영해, 서류는 줄이고 절차는 한 곳으로 모은 것"이라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 농지 임대차 제도가 더 편리하게 활용되도록 꾸준히 노력하겠다"고 밝혔다.이정문 한국농어촌공사 농지관리이사도 "국민 눈높이에 맞춰 농지은행 임대수탁 제도를 개선한 결과"라며 "앞으로도 현장과 먼저 소통하며 신뢰받는 농지은행 서비스를 제공하겠다"고 덧붙였다.