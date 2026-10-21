아내는 여전히 줄 이어폰을 쓴다

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"요즘 무선 이어폰 좋은 거 정말 많아. 충전 케이스에서 꺼내기만 하면 바로 연결되고, 선도 없어서 얼마나 편한데. 내가 하나 사줄까? 매번 줄 푸는 거 안 귀찮아?"

"아니야. 난 진짜 이게 좋아. 끈이 단단하게 연결되어 있어야 진짜로 음악이랑 내가 연결된 기분이 들거든. 그리고 이 이어폰을 귀에 꽂으면 옛날 생각이 나서 참 좋아."

"그때는 신승훈 노래를 정말 좋아했거든. '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐' 같은 애절한 발라드가 나오는데, 걸음이 빨라지면 음악이 멈추니까 좋아하는 노래가 나올 때는 CDP를 두 손으로 소중하게 받쳐 들고 천천히 걸었어. 조금이라도 음악이 끊길까 봐 조심하면서 들었던 그때가 이 줄 이어폰을 만지면 생각나."

큰사진보기 ▲아내에 이어폰 사진무선의 시대에도 여전히 줄 이어폰으로 음악을 듣는 아내의 스마트폰. 뒷면의 사슴 스티커는 아이가 붙여준 소중한 흔적이다. ⓒ 본인촬영 관련사진보기

모두가 귀에서 선을 없애버린 세상이다. 출퇴근길 버스나 지하철을 타면 콩나물이나 조약돌을 닮은 무선 이어폰을 귀에 꽂은 사람들이 가득하다. 선이 없다는 건 분명 혁명에 가까운 편리함이다. 외투 단추나 가방끈에 줄이 걸려 이어폰이 귀에서 툭 빠질 일도 없고, 주머니 속에서 제멋대로 꼬인 줄을 짜증스레 풀어낼 필요도 없으니 말이다.기술의 발전은 인간을 선으로부터 해방시켰고, 세상은 그것을 '신문물'이라 부르며 찬사를 보냈다. 나 역시 일찌감치 무선 이어폰의 편리함에 매료되어 줄 이어폰을 서랍 깊숙한 곳에 넣어둔 지 오래였다.하지만 우리 집 안방 침대 머리맡에는 여전히 꼬불꼬불한 검은색 선 하나가 똬리를 틀고 있다. 바로 아내의 줄 이어폰이다.아내는 최신형 스마트폰을 쓰면서도 굳이 C타입 변환 단자까지 챙겨가며 줄 이어폰을 연결해 쓴다. 외출할 때면 가방 안에서 다른 물건들과 엉킨 이어폰 줄을 한참 동안 실타래 풀듯 정리한다. 그런 아내의 모습이 솔직히 조금 미련해 보이기도 했고, 한편으로는 마음이 쓰이기도 했다.어느 날 저녁, 또다시 꼬인 검은 줄을 손가락으로 조심조심 풀어내는 아내에게 슬쩍 물었다. 아내는 스마트폰을 내려다보더니 배시시 웃으며 나직하게 말했다.아내는 무선 이어폰의 편리함으로는 대신할 수 없는 감각을 이야기하고 있었다. 그 말을 듣자 아내의 기억은 자연스럽게 수십 년 전으로 거슬러 올라갔다.아내는 학창 시절 마이마이 카세트테이프를 거쳐 처음으로 갖게 된 CD플레이어(CDP)의 추억을 꺼내놓았다. 당시 청소년들에게 소형 CDP는 손꼽히는 보물이었다. 하지만 지금의 스마트폰처럼 편리하지는 않았다. 길을 걸으며 음악을 듣다가 조금만 거칠게 움직여도 CD가 튀면서 음악이 툭툭 끊기곤 했다.아내의 이야기를 듣는 동안 내 머릿속에도 잊고 지냈던 기억이 되살아났다. 우리의 연애 시절이었다.가끔 대전에서 서울로 여행을 갈 때면 KTX 열차에 몸을 싣곤 했다. 일상에서 벗어나는 작은 여행이었다. 창밖으로 빠르게 지나가는 풍경을 바라보며 보내던 그 시간은 일 분 일 초가 설레고 애틋했다. 우리는 하나의 줄 이어폰을 한 쪽씩 나누어 꽂았다.무선 이어폰이었다면 각자 자기 자리에 편하게 기대어 앉아 음악을 들었을 것이다. 하지만 그때 우리에게는 하나의 선으로 연결된 이어폰 하나뿐이었다. 줄의 길이는 정해져 있었기에 서로의 귀에서 이어폰이 툭 빠지지 않도록 조심해야 했다. 줄이 팽팽해지지 않게 하려고 어깨를 가까이 붙이고 고개를 조금씩 기울였다.서울에 도착할 때까지 우리는 같은 노래를 들었다. 한 쪽씩 나누어 낀 이어폰 사이로 음악이 흘렀고, 서로의 어깨가 맞닿은 자리에는 체온이 전해졌다. 지금 생각하면 불편하기 짝이 없는 방식이었지만, 그때는 그 불편함마저 좋았다. 이어폰 하나를 나눠 듣기 위해 서로에게 조금 더 가까이 다가가야 했으니까.그 짧은 선 하나가 우리를 가까이 묶어주었던 셈이다. 이어폰을 통해 흐르던 멜로디와 함께 서로의 숨소리와 온기까지 나누었던 시절이었다.아내의 이어폰 선을 바라보며 옛 추억에 잠겨 있을 때쯤, 문득 아내의 스마트폰 뒷면에 붙은 작은 사슴 스티커가 눈에 들어왔다. 얼마 전 아이가 고사리 같은 손으로 엄마의 스마트폰에 꾹꾹 눌러 붙여준 것이었다.아내는 그 스티커를 가만히 쓰다듬곤 했다.스티커를 바라보는 아내의 손길을 보며, 나는 아내가 줄 이어폰을 좋아하는 이유를 조금은 알 것 같았다.아내에게 줄 이어폰은 단순히 음악을 듣는 도구가 아니었다. 학창 시절 좋아하던 노래를 들으며 조심조심 걸었던 기억이 담겨 있고, 나와 함께 기차를 타고 서울로 향하던 연애 시절의 추억도 깃들어 있었다. 여기에 아이가 붙여준 작은 스티커까지 더해졌다. 오래된 추억과 지금의 일상이 한 대의 스마트폰 안에서 나란히 이어지고 있었다.생각해 보면 아내는 자신의 취향을 쉽게 바꾸지 않는 사람이다. 더 편리한 것이 나왔다고 해서 익숙한 것을 서둘러 버리지 않는다. 줄을 풀어야 하는 수고를 감수하면서도 자신이 좋아하는 것을 그대로 사용한다. 내가 새 무선 이어폰을 사주겠다고 했을 때도 아내는 굳이 바꾸려 하지 않았다.그동안 나는 아내의 선택을 불편함을 감수하는 일쯤으로 생각했다. 조금만 더 편리한 것을 쓰면 좋을 텐데, 왜 굳이 저렇게 줄을 풀고 있을까 싶었다. 하지만 이제는 안다. 내게는 번거로운 선 하나가 아내에게는 버리고 싶지 않은 기억을 이어주는 물건일 수도 있다는 것을.세상은 하루가 다르게 변한다. 어제의 최신 기술이 오늘은 구식이 되고, 사람들은 더 빠르고 편리한 것을 찾아 움직인다. 나 역시 그런 변화에 익숙해져 있었다. 불편한 것은 바꾸고, 오래된 것은 새것으로 교체하는 일이 당연하다고 생각했다.하지만 모든 것을 편리함의 기준으로만 바라볼 수는 없을 것이다. 어떤 물건은 오래 사용했다는 이유만으로 소중해지고, 어떤 불편함은 그 안에 담긴 기억 때문에 기꺼이 감수하게 된다. 다른 사람에게는 쓸모없는 낡은 물건이 누군가에게는 지나온 시간을 고스란히 간직한 보물이 되기도 한다.오늘 밤도 아내는 침대에 누워 귀에 이어폰을 꽂을 것이다. 검은 줄을 따라 학창 시절 좋아하던 노래가 흐르고, 우리가 기차를 타고 서울로 향하던 날의 설렘이 되살아날지도 모른다. 스마트폰 뒷면의 사슴 스티커는 아이의 작은 손길을 그대로 간직한 채 그 자리에 붙어 있을 것이다.내일 아침에도 아내의 가방 속 이어폰 줄은 잔뜩 꼬여 있을지 모른다. 예전 같으면 얼른 풀어주거나 무선 이어폰으로 바꾸라고 한마디 했을 것이다. 이제는 그 모습을 조금 다르게 바라볼 것 같다.아내가 손가락으로 꼬인 줄을 하나씩 풀어내는 동안, 그 안에 담긴 시간도 함께 풀려나오고 있을 테니까.세상에는 선이 없어져서 편리해지는 일도 있지만, 선이 남아 있어서 더 따뜻하게 기억되는 순간도 있다. 아내의 줄 이어폰을 보며 알게 되었다.어떤 연결은 편리함보다 오래 남고, 어떤 온기는 선이 있어야 비로소 기억난다는 것을.