계정 막는 것으로 충분할까... 호주 청소년 SNS 금지법의 현실

큰사진보기 ▲호주정부가 16세 미만 SNS 금지법 위반 혐의로 페이스북 등 5개 플랫폼 제소를 추진한다 ⓒ Pixabay 관련사진보기

AD

호주 정부가 16세 미만의 소셜미디어(SNS) 이용을 제한하는 법을 제대로 이행하지 않았다는 혐의로 글로벌 디지털 플랫폼 5곳을 상대로 법적 조치에 나설 전망이다. 법 시행 이후에도 미성년자들이 기존 계정을 유지하거나 새 계정을 만드는 사례가 이어지면서, 플랫폼의 연령 확인 절차와 법 준수 여부가 법정에서 다뤄질 가능성이 커졌다.블룸버그 통신은 20일(현지시간) 애니카 웰스 호주 통신부 장관이 시드니에서 진행한 인터뷰에서 이같이 밝혔다고 보도했다. 대상은 페이스북과 인스타그램, 틱톡, 스냅챗, 유튜브 등 5개 플랫폼이다.웰스 장관은 이들 기업에 대한 제소 가능성을 묻는 말에 "내가 결정할 사안은 아니지만 법적 조치가 있을 것으로 예상한다"는 취지로 답했다. 실제 제소를 결정하는 곳은 독립 규제기관인 e안전위원회(eSafety Commissioner)로 법적 대응에 필요한 증거를 수집하고 있는 것으로 알려졌다.호주는 지난해 12월 10일부터 16세 미만 청소년이 주요 소셜미디어 플랫폼에 계정을 보유하지 못하도록 하는 법을 시행했다. 유해한 온라인 콘텐츠와 사이버 괴롭힘 등 각종 위험으로부터 청소년을 보호하기 위한 조치다.법은 플랫폼 기업에 미성년자의 계정 보유를 막기 위한 합리적인 조치를 취하도록 요구한다. 이용자가 입력한 생년월일만 확인하는 데 그치지 않고, 실제로 연령 제한이 작동하도록 필요한 조치를 마련해야 한다는 의미다. 하지만 법 시행 이후에도 미성년자들의 소셜미디어 이용은 완전히 차단되지 않았다.호주의 온라인 안전 규제기관인 e안전위원회는 올해 3월부터 이들 5개 플랫폼의 법 준수 여부를 조사해 왔고, 지난 7월 공개된 조사 관련 보고서에서도 미성년자들이 기존 계정을 계속 사용하거나 새 계정을 만드는 사례가 확인됐다.연령 확인 절차가 충분히 효과적으로 작동하지 않는다는 점도 문제로 지적됐다. 계정이 얼마나 삭제됐는지만으로 법의 실효성을 판단하기는 어렵다. 미성년자의 접근을 실제로 얼마나 차단했는지, 연령 확인 절차가 제대로 작동하는지, 제한 조치를 피한 계정에 어떤 대응을 했는지 살펴봐야 한다.이번 사안에서 중요한 것은 법을 누가 지켜야 하고, 그 책임을 어떻게 물을 것인가 하는 점이다. 청소년에게 SNS 이용을 제한하는 규칙을 적용하는 것과 플랫폼 기업이 그 규칙을 제대로 지키도록 하는 것은 다르다. 법을 만들어도 기업이 실효성 있는 연령 확인 절차를 마련하지 않거나 제한 조치를 충분히 이행하지 않는다면 법의 목적을 달성하기 어렵다.호주 정부가 법적 대응을 검토하는 것도 플랫폼의 책임을 따져보기 위해서다. 미성년자가 계정을 만들었다는 사실만으로 청소년이나 부모에게 책임을 돌리는 것이 아니라, 플랫폼이 법에서 요구하는 조치를 실제로 취했는지를 확인하겠다는 것이다.호주 정부는 규제기관의 조사 권한도 강화했다. e안전위원회가 관련 기업에 자료 제출을 요구하고 현직 및 전직 직원 등을 조사할 수 있도록 권한을 확대했다. 기업의 설명에만 의존하지 않고 법 준수 여부를 판단할 증거를 확보하겠다는 취지다. 법 위반이 인정될 경우 기업에는 최대 1억 920만 호주달러(1016억 원)의 벌금이 부과될 수 있다. 다만 이는 법정 최고액이며, 실제 위반 여부와 제재는 법적 판단에 따라 결정된다.그렇다면 법 시행 이후 호주 가정과 학교에서는 어떤 변화가 나타나고 있을까. 호주에서 중학교 1학년에 해당하는 7학년에 재학 중인 아들을 키우는 내게도 이 문제는 남의 이야기가 아니다. 법이 시행됐다고 모든 아이가 SNS를 끊은 것은 아니다. 여전히 제한을 피해 계정을 이용하는 아이들도 있지만, 아들이 학교에서 보고 듣는 분위기는 조금씩 달라지고 있다고 한다.가장 눈에 띄는 것은 아이들의 대화 주제다. 얼마 전까지만 해도 아이들은 SNS에 올라온 사진이나 짧은 영상, 또래들의 이야기를 자주 화제로 삼았다. 그런데 요즘 아들이 전해주는 교실 풍경은 조금 다르다. 전날 저녁에 본 TV 프로그램이나 읽고 있는 책의 주인공 이야기를 나누는 일이 늘었다고 한다. 예전 우리 학창 시절에 친구들과 나누던 대화가 떠오르는 순간이다.우리 집에서도 변화를 만들어보려고 했다. SNS를 줄이라고 말하는 데서 그치지 않고, 아들과 마주 앉아 이야기를 나누거나 함께 책을 읽는 시간을 늘렸고, 나 역시 몇 안 되던 SNS 계정을 삭제했다. 아이에게만 사용을 줄이라고 말하기보다 나부터 달라져야겠다는 생각에서였다.물론 한 가정에서 느낀 변화만으로 법의 효과를 판단할 수는 없다. 아이들마다 생활환경이 다르고, SNS를 이용하는 방식도 다르다. 그러나 적어도 우리 집에서만큼은 SNS를 덜 사용하는 시간을 무엇으로 채울지 함께 고민하게 됐다.호주의 16세 미만 SNS 이용 제한은 청소년 보호를 위해 정부가 플랫폼에 직접 의무를 부과한 정책이다. 법 시행 이후에도 미성년자의 계정 이용이 이어지자 조사 권한을 강화하고 법적 대응까지 준비하고 있다는 점에서, 이번 사안은 정책의 실효성을 가늠할 중요한 계기가 될 수 있다.다만 계정 이용을 제한한다고 해서 청소년이 온라인에서 마주하는 모든 위험이 사라지는 것은 아니다. 연령 확인 과정에서 개인정보를 어떻게 보호할 것인지, 나이를 잘못 판별해 이용자를 차단하는 문제는 없는지, 제한 대상이 아닌 다른 서비스로 이용이 옮겨갈 경우에는 어떻게 대응할 것인지도 살펴야 한다.SNS는 청소년에게 위험을 안기는 공간이기도 하지만 친구와 소통하고 정보를 얻는 통로이기도 하다. 온라인에서 발생하는 위험을 줄이는 일과 청소년의 일상적인 소통을 어디까지 제한할 것인지는 함께 고민해야 한다.이번 제소 추진은 법을 만들었다는 사실만으로 정책의 성공을 말할 수 없다는 점을 보여준다. 플랫폼이 법에서 요구하는 조치를 제대로 이행했는지 확인하고, 의무를 지키지 않은 기업에 책임을 묻는 과정이 뒤따라야 한다. 동시에 아이들이 SNS를 덜 사용하게 된 자리에 무엇이 들어서는지도 중요하다.우리 집에서는 그 자리를 대화와 책 읽기로 조금씩 채워가고 있다. 법이 모든 문제를 해결해 주지는 않겠지만, 아이들이 화면 밖에서도 친구와 이야기하고 가족과 시간을 보낼 수 있는 환경을 만드는 일은 가정에서도 시작할 수 있다.호주 정부가 어떤 증거를 바탕으로 법적 대응에 나설지, 플랫폼 기업들은 어떤 입장을 내놓을지 앞으로 지켜볼 일이다. 이번 사안은 청소년의 SNS 이용을 제한하는 문제를 넘어, 거대한 플랫폼 기업이 각국의 법과 사회적 책임을 어디까지 이행해야 하는지를 묻고 있다.