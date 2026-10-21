부캉이와 작별할 시간... 3차 구조 작전 나선다

큰사진보기 ▲지난 2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 그러나 두 번에 걸친 노력은 부캉이가 그물을 다시 넘어오면서 실패했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

해양수산부와 부산시 등이 북항 친수공원 인공수로에 들어온 3m 크기의 암컷 흑상어 부캉이를 바다로 내보내는 세 번째 구조 작전에 나선다. 먹이활동이 계속 확인되지 않고 있고, 최근 상처까지 늘어난 데다 수온 저하까지 예상되면서다. 앞서 전문가들은 수로가 부캉이의 장기 거주에 적합하지 않은 환경이라고 지적해 왔다.21일 부산시에 따르면, 시와 해수부·국립해양생물자원관·국립수산과학원을 비롯한 부산시설공단·부산항만공사 등 관계기관은 '부캉이 3차 외해 유도 작업'을 결정하고 이날 대형 그물과 잠수사를 투입한다.전날 대책 회의에 참석한 국립수과원과 자원관 등은 부캉이의 건강 악화가 우려된다고 판단했다. 먹이인 난류성 어류를 따라 수로 안에 나타난 지 34일째이지만, 그 누구도 부캉이의 사냥 흔적을 발견하지 못했다.이런 상황에서 일부 극성 관람객들이 쏜 휴대용 랜턴의 강한 불빛에 놀라 방향을 틀면서 상처를 입었고, 주둥이 위에 이어 가슴지느러미 등에 하나둘씩 생채기가 늘고 있다. 다만 체형 자체가 달라진 건 아니어서 건강에 큰 영향은 없는 것으로 파악됐다. 이 때문에 부캉이가 스스로 수로를 빠져나가길 기대해 왔다.그러나 수로 안 온도는 당장 부닥친 문제다. 지난 14일 MBC <뉴스투데이>에 출연한 김상화 강원대 수의학과 샤크랩 교수는 "부캉이가 머물 수 있을 시간은 이제 수온 변화에 달렸다"라고 말했다. 흑상어는 18도에서 26도 사이의 수온에서 주로 서식한다. 앞서 기상청은 22일부터 기온이 크게 내려갈 거라고 예보했다.다행히 수로 밖으로 밀어낼 조건은 나쁘지 않다. 크루즈선 운항 일정이 비어 있는 데다 비도 그칠 것으로 전망된다. 수중음파탐지기와 수중드론 등으로 수로 안을 조사한 관계기관은 오전에 장비 설치가 마무리되면 본격적으로 부캉이를 바다로 보낼 예정이다.핵심 장비는 큰 그물과 '폰툰(pontoon·부유 구조물)'이다. 전문 잠수사까지 여러 명 투입돼 폰툰에 연결된 그물을 움직이며 부캉이의 이동을 유도한다. 지난번처럼 다시 수로로 넘어오지 않도록 차단에도 만전을 기한다. 안전 차원에서 보도교와 주요 구역의 관람객 통제도 이루어진다. 이날 전재수 부산시장은 "부캉이가 안전하게 바다로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 협조를 당부했다.국내 보호종은 아니지만 국제자연보전연맹 적색목록 EN(위기) 등급에 올라가 있는 부캉이는 지난달 18일 북항 수로 안에서 처음 목격됐다. 신기한 장면을 '직관'하려는 방문객이 160만 명을 넘어서고, 이재명 대통령까지 방문하자 부산 북항의 명물로 자리매김했다.하지만 지난달 1차와 2차 등 두 차례의 구조 작업이 불발로 끝나 지난 12일 국회 농림축산해양수산위원회 국정감사에서 구조 매뉴얼이 도마 위에 오르기도 했다. 여야 의원들은 부캉이의 등장을 단순한 흥밋거리로만 봐선 안 된다는 의견을 제시하며 추가 구조 노력에 힘을 실었다.