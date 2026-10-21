빨대 대신 국화꽃 한 송이... 소방관들의 절제된 분노

큰사진보기 ▲유튜브 채널 '소방관 삼촌'의 '빨대' 영상. 컵에 담긴 빨대를 빼고 국화를 꽂고 '故 김진석 소방위님의 명복을 빕니다'라는 추모 글이 자막으로 나왔다. ⓒ 유튜브 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연도별 지방 소방 예산 편성 현황 (자료출처: 국회입법조사처) ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 열린 '추미애 경기도지사 빨대 망언 규탄 및 故 김진석 소방위 순직사고 진상규명 촉구' 기자회견 ⓒ 전국공무원노조 소방본부 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

지난 20일 '소방홍보' 유튜브 채널 <소방관 삼촌>에 '빨대'라는 제목의 짧은 영상이 올라와, 많은 시민들의 마음을 먹먹하게 하고 있습니다.영상 속에는 물이 담긴 유리컵에 꽂혀 있던 빨대를 빼내고, 그 자리에 하얀 국화꽃 한 송이를 꽂아 넣는 장면이 담겼습니다. 이는 최근 추미애 경기도지사가 소방 예산을 두고 '재정 빨대'라고 지칭한 것을 우회적으로 비판함과 동시에, 열악한 환경 속에서 순직하는 동료들을 추모하는 현장 소방관들의 슬픔과 분노가 고스란히 담긴 상징적인 모습입니다.해당 영상을 본 시민들은 소방관들의 아픔에 공감하며, 막말 논란을 빚은 정치권과 척박한 소방 현실을 향해 강한 분노와 위로를 쏟아냈습니다.댓글 창에는 "사실 돌이켜보면 정작 빨대 꼽고 있는 건 늘 정치인들인데 말이지", "정치인들의 저급한 단어에 기 죽지 마시길. 안전이 최우선입니다"라며 소방관들을 폄하한 발언을 꼬집는 반응이 줄을 이었습니다. 추미애 지사의 "사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드리겠습니다"라는 발언을 두고도, "그 사람은 자기 집에 불이 나면 염치없게 119에 전화를 할까? 물론 할 것이라고 생각한다"라는 날 선 비판이 제기됐습니다.무거운 침묵 속 국화꽃 헌화라는 영상의 연출을 두고서도 "이렇게 짧고 굵게, 품격있게 분노를 표현할 수 있다는 게 놀라우면서도 슬프다", "이게 풍자이자 죽은 자에 대한 예의이다"라며 절제된 메시지에 깊이 공감했습니다.무엇보다 "수고하셨습니다. 그동안 국민 지켜주셔서 감사했습니다", "같은 제복 입고 같은 일을 하다가 먼저 가신 임들이시여", "국민들이 평소에 더 고마워하고 존경했어야 XXX들이 감히 설치지 못했을텐데... 미안합니다 고맙습니다"라며 묵묵히 헌신하다 순직한 고(故) 김진석 소방위를 향한 애도의 물결이 이어졌습니다.소방공무원이 국가직으로 전환된 지 5년이 지났지만, 여전히 예산의 대부분을 지방자치단체에 의존해야 하는 기형적인 구조가 이러한 비극과 갈등의 근본 원인이라는 지적이 제기되고 있습니다.국회입법조사처가 올해 1월에 발간한 보고서 <(이슈와 논점) 소방공무원 국가직 전환의 취지는 달성되고 있는가>에 따르면, 현재의 소방체계는 여전히 '반쪽짜리 국가직'에 머물러 있습니다.보고서는 "소방공무원의 국가직 전환으로 인력 충원 및 예산 확보 차원에서 긍정적인 효과가 있었으나, 여전히 소방예산 중 지방비의 비중이 높고 지역 간 격차 해소 측면에서는 부족한 부분이 있다"라고 지적했습니다.실제로 전체 소방예산 중 국비가 차지하는 비중은 2025년 기준 10.7%에 불과합니다. 특히 인건비의 경우, 소방안전교부세로 지원되는 금액은 전체 인건비(6조 3632억 원)의 약 8.6% 수준에 그쳐 나머지 막대한 비용을 지자체가 떠안고 있는 실정입니다.예산이 지자체 재정 자립도에 좌우되다 보니 소방관들의 처우와 시민들이 받는 안전 서비스의 지역 격차도 심각합니다. 보고서에 따르면 2025년 기준 소방관 1인당 위탁교육비는 부산이 4만 1000원인 반면 충북은 42만 8000원으로 무려 10배나 차이가 납니다. 피복비 역시 부산과 제주가 25만 원으로 최저인 데 반해 울산은 70만 원으로 3배 가까운 차이를 보이고 있습니다.더 큰 문제는 대형 산불이나 수해 등 국가적 재난 상황이 발생하면 전국의 소방관들이 국가의 명령에 따라 동원되면서도, 정작 이들을 뒷받침할 예산과 법적 지위는 여전히 '지방사무'에 머물러 있다는 점입니다.현행 지방자치법상 소방사무는 광역자치단체의 자치사무로 규정되어 있습니다. 이로 인해 중앙정부(기획재정부)는 소방이 지방사무라는 이유로 재정 부담을 지자체에 미루고, 지자체는 인건비 등 재정 압박을 이유로 소방 장비 현대화나 현장 인력 충원에 난색을 보이는 악순환이 반복되고 있습니다.국가적 재난에 국가의 이름으로 동원되는 소방관들이라면, 신분뿐만 아니라 그에 걸맞은 예산과 인력 충원 역시 국가가 온전히 책임지는 것이 마땅합니다. 특히 화염을 막을 장갑 한 켤레조차 사비로 사야 한다는 소식을 전해 들은 국민들의 안타까운 마음이 모아져 시행된 소방직의 국가직 전환이라는 취지와도 맞지 않습니다.이에 대해 국회입법조사처는 보고서를 통해 "국가의 책임을 실질화하기 위해서는 인건비를 국비로 지원하는 체계를 강화할 필요가 있다"라며 "담배분 개별소비세에 전적으로 의존하는 현행 소방안전교부세 구조를 넘어, 화재보험금에 대한 부담금 부과나 소방발전기금 설치 등 새로운 소방재원 확보 방안을 모색해야 한다"라고 제언했습니다.컵에서 뽑혀 나간 것은 단순한 '빨대'가 아니라, 국가를 믿고 불길 속으로 뛰어드는 소방관들의 자존심일지도 모릅니다. 소모적인 막말 논란을 멈추고, 껍데기뿐인 국가직을 넘어 소방 인력과 예산에 국가의 온전한 책임을 다하기 위한 법적·제도적 수술이 시급한 시점입니다.