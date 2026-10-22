"더 늦기 전에" 37년 만에 친모 찾는 입양 딸

큰사진보기 ▲캐나다 입양인 키라 스티븐슨(37·한국명 김선애)씨가 지난 20일 충남 논산시 내동의 한 카페에서 인터뷰하고 있다. 키라씨는 37년 전 자신을 낳아준 어머니가 어떤 모습으로 살아왔을지 궁금하다며, 이번 한국 방문이 가족과 다시 이어지는 계기가 되기를 바란다고 말했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"엄마도 음악을 좋아하실까요? 저처럼 강아지를 좋아하실까요? 엄마를 만나면 그런 작은 것부터 물어보고 싶어요."

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"친어머니를 알게 된다면 저 자신에 대해서도 조금 더 알 수 있을 것 같아요. 양부모님이 나이 드시는 모습을 보면서 친부모님도 늙어가고 계시겠다는 생각이 들었어요. 더 늦기 전에 찾고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲캐나다 입양인 키라 스티븐슨(한국명 김선애)씨의 성장 모습. 왼쪽은 유아기, 오른쪽은 아동기 때 사진이다. 키라씨는 캐나다 양부모의 따뜻한 사랑과 보살핌 속에서 행복한 어린 시절을 보냈다고 회상했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"학교생활은 정말 즐거웠어요. 작은 학교에서 저와 여동생이 거의 유일한 아시아계 아이들이었지만 주변 사람들이 잘 도와줬습니다."

"친어머니를 찾는 일이 양부모님이나 여동생과의 관계를 바꿔놓을까 봐 두려웠어요."

큰사진보기 ▲캐나다 입양인 키라 스티븐슨(왼쪽·한국명 김선애)씨가 지난 20일 충남 논산시 내동의 한 카페에서 친구 글레나 얼랜슨씨와 다정하게 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 낯선 한국에서 서로에게 힘이 되어주며 키라씨의 생애 첫 고국 방문을 함께하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"글레나가 저도 모르게 준비했어요. 모두 소중한 편지라 여행 내내 가지고 다니고 있습니다."

큰사진보기 ▲캐나다 입양인 키라 스티븐슨씨의 여동생이 언니의 첫 한국 방문을 응원하며 만든 사진첩. 사진 속 한복을 입은 키라씨와 중국 전통의상을 입은 여동생 뒤로 두 사람을 키운 캐나다 양부모가 보인다. 왼쪽에는 동생이 쓴 편지가 붙어 있으며, 사진첩 표지에는 한글로 ‘대한민국’이라고 적혀 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"키라가 자신이 할 수 있는 일을 충분히 해봤다는 마음을 가졌으면 좋겠어요. 그다음에 어떤 결과가 나올지는 우리가 결정할 수 없는 일이잖아요. 이번 여행을 통해 한국과 더 가까워지고, 언젠가 다시 오고 싶어졌으면 좋겠습니다."

"서울과 달리 산이 많고 푸른 풍경이 아름다워요. 도시보다 조용하고 모든 것이 천천히 움직이는 것처럼 느껴졌어요."

큰사진보기 ▲캐나다 입양인 키라 스티븐슨(37·한국명 김선애)씨가 지난 20일 충남 논산시 내동의 한 카페에서 친어머니와 한국에 대한 그리움을 이야기하고 있다. 키라씨는 자신을 낳아준 어머니가 어떤 모습일지, 자신의 뿌리인 한국은 어떤 곳일지 어린 시절부터 궁금했다고 말했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"저는 음악을 좋아하는데 양부모님은 음악적인 재능이 별로 없으세요. 친어머니도 음악을 좋아하실까요? 저처럼 강아지를 좋아하실까요? 제 안에 있는 어떤 모습이 어머니에게서 왔는지 궁금해요."

"엄마가 어떤 분인지 알고 싶어요. 그리고 엄마를 통해 저 자신도 조금 더 알고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 20일 저녁 충남 논산시 내동의 한 카페에서 만난 캐나다 입양인 키라 스티븐슨(Kira Stevenson·37)씨가 친어머니를 떠올리며 한 말이다.키라씨는 1989년 5월 12일 대전에서 태어났다. 당시 입양기관에서 지어준 한국 이름은 김선애다. 생후 6개월여 만에 캐나다로 입양된 그는 37년 만에 처음으로 한국을 찾았다. 한 번도 만나지 못한 친어머니와 가족을 찾기 위해서다.키라씨는 지난달 29일 한국에 도착했다. 서울에서 입양 관련 기록을 확인하고 가족 찾기 절차를 밟은 뒤 친어머니의 고향으로 기록된 논산을 방문했다. 논산시청과 경찰서 등을 찾아 가족을 찾는 데 도움이 될 만한 정보를 알아보고, 자신의 어린 시절 사진과 사연을 담은 전단도 전달했다.그가 가져온 입양서류에는 37년 전 친어머니의 사연이 남아 있다.대한사회복지회가 작성한 아동상담지도카드에 따르면 친어머니는 1969년생으로 충남 논산군 출신이다. 어린 시절 어머니를 여의고 아버지와 남동생이 있는 가정에서 자랐다. 고등학교를 졸업한 뒤 대전으로 나가 직장 생활을 하던 중 아이를 임신했다.당시 기록에는 친어머니가 경제적 어려움으로 혼자 아이를 키우기 힘든 상황에 놓였다고 적혀 있다. 출산을 앞두고 대전의 미혼모 보호 시설에 들어갔으며, 1989년 5월 12일 오후 5시 29분 대전 송명준 산부인과에서 몸무게 3.3㎏의 여자아이를 낳았다.상담기록에는 친어머니가 출산 후 아기를 만나고 입양을 결정했다는 내용도 있다. 다만 이는 당시 입양기관이 작성한 기록으로, 친어머니가 어떤 사정에서 그런 결정을 내렸는지는 직접 확인되지 않았다. 서류에는 친어머니의 이름도 남아 있지만 현재 어디에서 살고 있는지는 알 수 없다.키라씨는 그해 11월 25일 캐나다에 도착했다. 이후 브리티시컬럼비아주 빅토리아에서 양부모의 보살핌을 받으며 자랐다.양부모는 입양 사실을 숨기지 않았다. 키라씨도 네다섯 살 무렵 자신과 부모의 생김새가 다르다는 사실을 알게 됐다. 중국에서 입양된 여동생도 있었다.키라씨는 빅토리아에서 고등학교와 대학을 졸업했다. 지리학을 전공하고 고래 관찰과 관광에 관한 연구로 이학석사 학위도 받았다. 현재는 브리티시컬럼비아주 정부의 환경·공원 관련 부서에서 일하고 있다.캐나다에서 안정된 생활을 이어왔지만 마음 한편에는 늘 친어머니에 대한 궁금증이 있었다. 일곱여덟 살 무렵부터 친어머니를 찾아보고 싶었으나 선뜻 나서지 못했다.그렇게 20여 년이 흘렀다. 서른 살을 넘기고 코로나19가 확산하던 시기에 친가족을 찾고 싶은 마음이 다시 커졌다. 세월이 더 흐르면 만날 기회조차 사라질 수 있다는 생각도 들었다.양부모는 딸의 결정을 응원했다. 다만 가족을 찾지 못하거나 그 과정에서 상처받을까 봐 걱정했다.키라씨는 "부모님은 제가 한국에 간다는 소식에 무척 기뻐하셨어요. 돌아오면 한국에서 보고 경험한 것을 모두 이야기해 달라며 사진도 많이 찍어오라고 하셨습니다"라고 말했다.양어머니는 딸과 처음 만났던 날의 기억도 고스란히 간직하고 있다. 1989년 캐나다 공항에서 아기를 맞이하던 순간을 촬영한 영상은 물론 당시 딸이 신고 있던 양말과 옷, 한국에서 가져온 분유통까지 보관하고 있다. 입양기관이 캐나다로 미리 보냈던 아기 사진도 남아 있다.키라씨는 "어머니가 정말 많은 것을 보관해 두셨어요. 제가 캐나다에 도착하던 날의 영상도 있습니다"라며 웃었다.이번 한국 방문에는 10년 지기 친구 글레나 얼랜슨(Glenna Erlandson)씨가 함께했다.글레나씨는 키라씨가 친가족을 찾기 위해 오랫동안 고민해 왔다는 사실을 알고 있었다. 혼자 한국에 오는 것이 부담스러웠던 친구에게 동행을 제안했고, 두 사람은 함께 비행기에 올랐다.글레나씨는 출국을 앞두고 특별한 선물도 준비했다. 키라씨 몰래 가족과 가까운 친구들에게 응원의 편지를 부탁해 모은 뒤 한국으로 가져온 것이다.인터뷰 도중 키라씨는 가방에서 편지와 가족사진을 꺼내 보였다. 캐나다에 있는 양부모와 여동생, 친구들이 전해준 편지였다.글레나씨는 친구가 이번 여행을 통해 가족을 찾는 일에 후회를 남기지 않았으면 좋겠다고 했다.키라씨에게 논산은 낯설지만 특별한 곳이다. 자신이 태어난 곳은 대전이지만 친어머니가 어린 시절을 보낸 고향이기 때문이다. 논산에 도착한 그는 푸른 들판과 산이 먼저 눈에 들어왔다고 했다.친어머니가 어린 시절 걸었을지도 모를 고향 땅을 딸이 37년 만에 찾아왔다. 하지만 어디에서부터 어머니의 흔적을 찾아야 할지는 여전히 막막하다. 키라씨는 한국에 오기 전 친어머니에게 전하고 싶은 말을 카드에 적었다. 입양 관련 기관에 남기려 했지만 전달하지 못해 사진으로 간직하고 있다.그는 친어머니를 만나면 특별한 이야기를 나누기보다 서로 어떤 점이 닮았는지부터 알고 싶다고 했다.친어머니를 원망하거나 지난 일을 따지고 싶다는 말은 하지 않았다. 그저 자신을 낳아준 사람이 어떤 삶을 살아왔는지, 자신과 닮은 점은 무엇인지 알고 싶다는 것이다.키라씨는 오는 25일 캐나다로 돌아갈 예정이다. 이번 방문에서 친어머니를 만날 수 있을지는 알 수 없다. 그래도 그가 간직한 바람은 변하지 않는다.37년 전 대전에서 태어나 캐나다로 떠났던 딸이 이제 어머니의 고향 논산에서 가족의 소식을 기다리고 있다.키라씨의 가족을 알고 있거나 1989년 당시 대전에서의 출산·입양과 관련한 정보를 가진 사람은 (사)해외입양인연대(G.O.A.'L) 전화 02-325-6585 또는 010-3806-6585로 연락하면 된다. 키라씨와 친구 글레나씨는 가족을 찾기 위해 자신의 사연과 관련 자료를 공개하는 데 동의했다.