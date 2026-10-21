"의원은 지역의 일꾼"… 조민경의 약속, 어디까지 왔나

큰사진보기 ▲조민경시의원 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"정치인을 정치적으로만 보지 마시고, 우리 지역을 위해 일하는 일꾼으로 활용하셨으면 좋겠습니다."

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"구의원 때는 담당과 예산 문제로 할 수 있는 일이 제한적이었지만, 시의원이 된 뒤에는 경제청과 직접 협의할 여지가 넓어진 점이 구위원 때와 가장 달라진 점입니다."

"인천 기업이 지역에서 일감을 얻고, 그 기업이 인천에 세금을 내는 선순환 구조가 필요하다."

큰사진보기 ▲조의원은2030년 까지 송도 완성이 임기내 목표다 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

조민경 인천시의원(산업 경제위원회·송도 1·3동)은 취임 100일을 맞아 주민들에게 적극적인 관심과 제안을 당부했다.지난 20일 의원실에서 만난 조 의원은 시의원이 된 뒤 지역 현안에 접근할 수 있는 범위가 넓어졌다고 말했다. 취임 초기 현안을 파악하고 관계 기관과 협의하는 데 집중했다면, 앞으로는 이를 구체적인 사업 성과로 연결해야 하는 시점이다.1992년생인 조 의원은 연수구 의원 출신이다. 송도는 경제자유구역이라는 특성상 도로와 공원 등 주요 기반 시설을 인천경제자유구역청이 담당하는 경우가 많은데 구의원으로 이런 민원을 해결하기에는 담당과 예산 문제로 어려움과 한계가 많았다고 한다.그는 이러한 한계를 넘기 위해 위원회에서도 경제청 관련 업무를 다루는 시의회 산업 경제위원회를 지원했다.관계 기관과 협의할 수 있는 범위가 넓어진 것은 변화다. 그러나 협의 자체가 사업의 완료를 의미하지는 않는다. 예산 편성과 행정절차, 사업 주체의 실행을 통해 주민들이 변화를 체감할 수 있게 하는 부분은 여전히 숙제다.송도 글로벌캠퍼스와 트리플스트리트 사이 건널목 신설은 구의원 시절부터 받았던 주민 요구를 시의원이 되면서 교통안전 심의 통과로 이끌어낸 사례다.다만 건널목 설치와 버스정류장 이전 등에 필요한 약 2억 5천 만 원 사업비 확보와 후속 절차가 남아 있다.주민 요구가 행정절차에 반영됐다는 점에서는 진전이지만, 사업이 완료되기까지는 추가적인 조치가 필요한데 향후 예산 확보 여부와 구체적인 설치 일정이 이 사안을 평가할 기준이 될 것으로 보인다.송도국제도시 C1·C2 상업용지 개발과 관련해서는 민관정 협의체 구성이 추진되고 있다. 주민과 관계 기관이 논의할 창구를 마련한다는 의미가 있지만, 협의체 구성만으로 개발 관련 현안이 해결되는 것은 아니기 때문에 이 또한 실제로 어떤 문제를 논의하고, 어떤 합의를 끌어내는지가 중요하다.지역구내 공원 시설 개선에서도 과제가 남아 있다.달빛공원 수변 북측 수로는 약 30억 원을 투입해 12월 완공을 목표로 추진 중인 반면 달빛공원 테니스장의 노후 바닥과 조명을 개선하는 사업은 예산 편성 과정에서 삭감됐다. 시설 개선에 약 2억 5000만 원이 필요하며, 조 의원은 연말 예산 심의에서 사업비 반영을 추진하겠다는 의지를 밝혔다.조 의원은 지역구를 넘어 산업경제위원회 소속으로 지역 기업의 참여를 확대하는 문제에도 관심을 두고 있다.그는 인천신용보증재단 명예 지점장 활동과 인천상공회의소 관련 모임 등을 통해 지역 기업의 어려움을 들었다고 설명했다. 특히 인천에서 공사가 진행되더라도 헬멧과 장갑, 목재 등 자재와 물품을 다른 지역에서 조달하는 사례에 주목했다. 지역에서 사업이 이뤄져도 지역 업체가 충분히 참여하지 못할 수 있다는 문제의식이다.현재로서는 조 의원이 지역 기업의 참여 문제를 주요 과제로 제시한 단계다. 실제로 어떤 제도 개선을 추진할지, 관계 기관과 어떤 협의를 진행할지, 지역 기업에 어느 정도의 효과가 나타날지는 앞으로 확인해야 할 부분이다.송도 바이오산업 육성과 기업 유치도 마찬가지다. 투자 계획이나 기업 유치 구상이 실제 사업으로 이어지는지, 지역 일자리와 경제에 어떤 효과를 가져오는지 지속적인 점검이 필요하다.조 의원은 임기 중점 과제로 '2030년 송도 완성'을 제시했다. 2031년 개통 예정인 GTX-B에 맞춰 주거와 생활 기반을 갖추고, 일자리와 정주 여건을 강화하겠다는 구상이다.수변 역시 방재 기능을 넘어 관광과 친수 공간으로 조성해야 한다는 의견이다. 송도 세브란스병원과 롯데몰 등 주요 사업도 현장을 찾아 일정과 공정 진행 상황을 점검할 계획이다.다만 대형 개발사업은 사업 주체의 투자와 공사 진행, 행정절차 등이 복합적으로 얽혀 있어 시의원의 노력만으로 추진 일정을 결정하기 어렵다. 그렇더라도 현장 점검이 단순한 방문에 그치지 않으려면 사업 지연의 원인을 파악하고, 관계 기관에 필요한 조치를 요구하며, 그 결과를 주민에게 알리는 과정이 뒤따라야 하겠다.조 의원은 시의원으로 드물게 취임 100일을 맞아 의정활동 보고서 2만 부를 배포하고 휴대전화 번호를 공개했다. 선거운동 때 가졌던 각오를 다지고자 했고 , 이를 통해 주민들의 생활 민원이 접수된 사례도 있고 일부 민원은 해결 방향을 찾았다고 설명했다.주민과의 소통을 넓히려는 시도는 의미가 있다. 그러나 민원 접수와 해결 방향 모색, 실제 해결은 서로 다른 단계다. 접수된 민원이 얼마나 처리됐는지, 해결되지 않은 사안은 무엇인지, 주민들이 체감할 수 있는 변화로 이어졌는지를 확인할 수 있어야 소통의 실효성도 평가할 수 있을 것으로 보인다.취임 100일은 의정활동의 성과를 확정하기보다 앞으로의 과제를 확인하는 시점에 가깝다. 조 의원이 제시한 지역 현안 가운데 건널목 신설과 테니스장 개선은 예산 확보가 필요하고, 지역 기업 참여 확대는 구체적인 제도 개선으로 이어져야 한다.주민들에게 자신을 지역의 일꾼으로 활용해 달라고 말한 조 의원의 약속은 이제 실행으로 평가받아야 한다. 사업별 추진 일정과 예산 확보 여부, 관계 기관과의 협의 결과를 꾸준히 공개하고 실제 변화를 만들어 내는 것이 취임 100일 이후 남은 과제다.