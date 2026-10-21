"집 밖 나가는 게 어려웠어요" 서른 살 청년이 외로움을 없애는 방법

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오랜 무기력에서 벗어나 예술을 통해 세상과 다시 연결되기 시작한 서른 살 청년. 그의 작은 변화를 통해 문화예술교육이 청년의 마음과 사회적 관계 회복에 어떤 역할을 하는지 살펴봤다

"취업교육과 상담이 세상에 나를 맞춰가는 과정이었다면 문화예술은 나를 세상에 드러내는 경험이었습니다."

"공부를 시작할 때 마음은 거짓이 아니었지만 다르게 보면 수험생이라는 신분 아래 시간을 때우는 것에 중독되었는지 몰라요"

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 용산의 교육실에 물감과 붓 등 다양한 미술 재료가 놓여 있다. 청년들은 예술활동을 통해 자신을 표현하고 다른 참여자들과 소통하는 시간을 가졌다. ⓒ 이규승 관련사진보기

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"선생님들이 도와주시고 옆에서 함께 작업하는 참여자들이 있어 힘이 났어요. 이름을 쓰지 않아도 누구의 작품인지 알 수 있을 만큼 각자의 개성이 드러났습니다"

큰사진보기 ▲지난 20일 오후 서울문화예술교육센터 용산에서 열린 '공간의 재구성' 프로그램. 참여자들이 강사의 설명을 들으며 각자의 이미지와 생각을 콜라주 작품으로 표현하고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 20일 서울문화예술교육센터 용산에서 열린 '공간의 재구성' 프로그램에서 임주상(30) 씨가 다양한 재료를 손끝으로 다듬으며 자신만의 콜라주 작품을 만들어가고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 용산에서 열린 청년도전지원사업 문화예술교육 프로그램 '공간의 재구성'에 참여한 임주상(30) 씨가 콜라주 작품을 만들고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

서른 살 임주상씨가 서울문화예술교육센터 용산에서 경험한 세 차례의 예술활동을 돌아보며 조심스럽게 꺼낸 고백이다. 취업을 앞둔 청년에게 필요한 것은 이력서를 고치는 일이나 직무교육만 있을까. 한동안 집에 머물며 무기력한 시간을 보냈던 그에게 예술은 정답을 찾아야 하는 과제가 아니라 자신의 마음을 표현하는 또 다른 방법이었다. 임씨는 오랫동안 대학 입시를 준비하며 마음속에 숨겨놓은 이야기를 털어놓았다.2026년 들어서는 변해야 한다는 사실을 알면서도 좀처럼 일상을 바꾸지 못한 채 하루하루를 버티고 있었다. 그렇다고 그가 모든 것에서 손을 놓고만 있었던 것은 아니다. 자격증이나 운동을 배울 곳을 알아보던 그는 고용24에서 용산청년지음의 청년도전지원사업을 발견했다. 정부 지원사업이 자신에게 실제 도움이 될지 의문도 있었지만 집 밖으로 꺼내줄 수 있다면 한 번 더 용기를 내보자는 마음으로 신청서를 냈고, 당당히 참여자로 선발됐다.필자가 임씨를 청년도전지원사업의 장기과정 마지막 지역맞춤 활동에서 만난 곳은 서울의 도심권에 위치한 권역별 문화예술교육센터인 '서울문화예술교육센터 용산'(아래 '용산센터')다. 같은 건물에 자리한 청년지음과 용산센터가 협력해 마련한 프로그램 이름은 '공간의 재구성'이다. 참여자들은 세 차례에 걸쳐 콜라주 기법으로 각자의 배경과 이미지를 만들고, 조각들을 모아 하나의 작품을 완성했다.지난 20일 오후 2시, 직접 찾은 서울문화예술교육센터 용산의 교육실은 작은 창작공방을 떠올리게 했다. 커다란 작업대 위에는 형형색색의 물감과 붓, 오려낸 이미지와 종이들이 펼쳐져 있었고, 참여자들은 손끝으로 재료를 문지르고 이미지를 겹치며 저마다의 작품을 만들어가고 있었다. 창가에 설치된 대형 화면에는 다양한 콜라주 작품이 비쳤고, 강사는 작업 과정을 설명하며 참여자들의 창작을 도왔다. 정해진 답을 찾기보다 각자의 방식으로 무언가를 완성해가는 모습이 인상적이었다.처음에는 미술 재료를 만지는 일조차 어색했다. 그러나 마지막 회차에 이르자 손끝이 익숙해졌고, 제각각 흩어져 있던 이미지가 어우러져 하나의 장면을 이루는 과정이 새삼 다가왔다.그가 처음부터 예술교육의 필요성을 확신했던 것은 아니다. 당장 눈에 보이는 성과가 필요한 상황에서 미술활동이 도움이 될지 의심스러웠다고 한다. 하지만 예술에는 정해진 정답이 없어 마음을 표현하는 부담이 적었다며 "언어로 풀어내기 어려웠던 감정을 다른 방식으로 드러내면서 답답함이 조금 해소됐다"고 고백했다.변화는 작품 바깥에서도 일어났다. 처음 만난 청년들은 조별 활동을 거치며 서로의 이야기에 귀 기울였고, 함께 요리해 식탁에 둘러앉기도 했다. 임씨는 억지로 친해지기를 강요하는 분위기가 아니어서 좋았다며 자신에 대한 이야기를 털어놓고 서로의 고민을 듣는 사이 어색했던 공기는 온기로 변했다고 전했다.특히 공유부엌에서의 식사가 오래 남았다. 요리에 익숙하지 않은 사람들이 역할을 나눠 음식을 완성하고 함께 먹었던 시간이었다. "혼자가 아니라 함께했기 때문에 끝까지 수료할 수 있었다"는 말은 그에게 이번 사업이 단순한 취업준비 과정만은 아니었음을 보여준다.일상에도 변화가 생겼다. 일주일에 한두 번 프로그램에 참여하려고 외출하는 날이면 동네를 돌아보고, 틈틈이 공부할 시간도 만들었다. 사람을 만나는 두려움과 새로운 시도에 대한 거부감이 조금씩 줄었고, 활동 반경도 넓어졌다.그렇다고 모든 문제가 해결된 것은 아니다. 임씨는 여전히 며칠씩 집에 머무를 때가 있다고 했다. "'나는 할 수 없을 것'이라는 무기력에서 완전히 벗어났다고 단언하기는 아직 멀었지만, 조금 더 능동적인 사람이 된 것에 만족하려 한다"는 고백에 변화의 속도를 스스로 존중하려는 마음이 담겼다.이번 만남이 성사된 배경에는 두 기관의 역할 분담이 있었다. 고용노동부 청년도전지원사업을 운영하는 '용산청년지음'이 참여자 모집과 사업비 집행을 맡고, '서울문화예술교육센터 용산'은 자체 개발한 예술교육 프로그램과 예술가, 공간을 연계했다. 용산센터는 앞서 청년들에게 문화예술 분야의 직무를 소개하는 멘토링에도 참여했다.최정필 서울문화예술교육센터 용산 센터장은 예술 프로그램이 참가자들이 서로 이야기하고 흥미를 나누는 커뮤니티 활동으로 이어질 수 있다는 점에 주목했다. 그는 "예술을 통해 사회적인 가치를 실천해 나간다"는 취지를 강조하며, 외로움에서 출발한 개인의 문제가 예술을 매개로 한 공동체적 경험으로 확장될 수 있다고 설명했다. 센터가 자체 기획한 프로그램을 외부기관의 사업과 연계하면 낮 시간대 공간 활용도를 높이고 별도의 자체 사업비 부담도 줄일 수 있다는 점에서 협업의 의미가 크다.올해 프로그램은 세 차례 운영됐지만 협력 확대 가능성도 열렸다. 최 센터장에 따르면 청년지음 측은 참여자 반응을 바탕으로 내년에는 약 4개월간 매주 예술교육을 진행하는 방안을 제안했다. 다만 구체적인 운영 규모와 일정은 앞으로 협의가 필요한 단계다.이번 사례는 서울특별시가 추진 중인 시정철학인 '외로움 없는 서울', 고립·은둔청년 지원정책, 청년 마음건강 지원사업과도 접점이 깊어 보인다. 이 정책들과 청년도전지원사업이 동일한 사업은 아니지만, 외부 활동의 문턱을 낮추고 타인과의 연결을 돕는 경험이 정서적 회복에 어떤 역할을 할 수 있는지 생각하게 만든다. 예술교육을 취업교육의 부수 활동이 아니라 사회적 관계를 만들어가는 통로로 바라볼 이유다.다만 임씨가 바라는 지원은 예술체험만으로 끝나지 않는다. 그는 오래 쉰 청년에게는 취업에 앞서 아르바이트조차 두려운 도전이 될 수 있다며 식당 주방보조나 홀서빙을 실제로 경험해보는 짧은 일경험 프로그램을 제안했다. 사업 종료 뒤에도 담당 매니저와 참여자들이 관계를 이어갈 후속 모임, 배운 내용을 다시 떠올릴 수 있는 복습 체계가 있었으면 좋겠다고 덧붙였다.임씨는 아직 반년 뒤 자신이 일을 하고 있을지, 공부를 하고 있을지 모른다고 했다. 다만 조금씩 운동하고 공부하며 선택한 일에 충실하고 싶다는 마음은 분명했다. "혼자 고민하는 것보다 여럿이 고민하는 게 낫다. 주변에 도와줄 사람들이 있다는 사실을 기억했으면 좋겠다." 언젠가 자신처럼 길을 헤매는 청년의 조력자가 되고 싶다는 그의 바람은, 청년 지원이 일자리뿐 아니라 사람을 연결하는 일이어야 한다는 질문을 남긴다.