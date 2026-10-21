미국의 가을 문화 체험, 애플 피킹

큰사진보기 ▲사과가을 제철, 탐스럽게 열린 사과 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲사과 농장사과 생산이 활발한 지역에서는 가을철 애플 피킹이 인기다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲후지 사과과수원에는 품종별로 구역을 나눠 사과나무를 심어져 있어 원하는 품종의 나무를 찾아 애플 피킹을 하면 된다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲애플 피킹소비자가 과수원에서 직접 사과를 따고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲사과나무애플 피킹의 계절이 돌아왔다. ⓒ 이순영 관련사진보기

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애플 피킹(Apple Picking)은 미국에서 사과 재배가 활발한 지역에서 가을을 즐기는 방법으로 과수원에 가서 직접 사과를 따는 농장 체험이다. 단순히 사과를 따는 것뿐만 아니라 가족 나들이, 데이트, 사진 촬영 등으로 인기가 많다. 또한 농장의 판매점에서 갓 구운 도넛, 사과 사이다를 맛볼 수 있어 연중행사로 정해 놓고 주말에 애플 피킹을 하러 나서는 가정도 많다.애플 피킹은 농촌 지역으로 도시 관광객을 유치함으로써 농가는 물론 지역 경제를 활성화하는 6차 산업으로 알려져 있다. 이는 외곽 지역 산업 전반에 긍정적 효과를 가져다준다. 우선 도소매 유통 과정을 거치지 않고 소비자와 판매자를 직접 연계해 농가는 100% 가까운 수익을 확보할 수 있다. 게다가 소비자가 자신의 노동력을 이용해 직접 농작물을 수확하고 이를 구매하기 때문에 노동력 절감은 물론 인건비 부담을 줄일 수 있다.또한 농장 체험을 하러 온 사람들에게 부가적으로 도넛, 사과주스, 사과 파이, 사과 잼, 농장 수확 농산품을 함께 판매할 수 있어 연쇄적 경제 효과를 일으킨다. 이에 과수원에서는 수확이 가능한 사과 품종을 홈페이지를 통해 적극적으로 게시, 홍보한다. 소비자는 이를 확인하고 자신이 원하는 품종을 수확할 수 있는 날짜에 과수원을 방문할 수 있다.이렇게 도시의 소비자들이 외곽 농촌에 유입되면서 과수원은 물론 주변 상권까지 낙수효과를 누릴 수 있으며 사과 수확 기간 동안 단기 일거리를 창출할 수 있어, 지역 주민 및 청년 층의 단기 고용의 기회가 늘어나기도 한다.미시간주는 미국에서 두 번째로 규모가 큰 사과 생산지다. 약 850개의 가족 경영 농장에서 3만 8000에이커 규모의 땅에 1760만 그루 이상의 사과나무가 재배되고 있으며 매년 10억 파운드가 넘는 사과를 생산한다. 미시간은 지리적 특성과 기후 덕분에 세계 최고 수준의 맛을 자랑하는 사과가 생산된다. 이에 휘트머 미시간주 주지사는 주의 사과 산업의 중요성을 인정해 10월을 미시간 사과의 달로 선포하기도 했다.미시간에서는 전통 품종을 포함해 수백 가지 품종이 재배되지만 상업적 생산을 위해 엄선된 몇 가지 품종만 선택된다. 이 중 엄선한 10가지 사과를 소개하자면 후지(Fuji), 에버크리스프(Evercrisp), 갈라(Gala), 허니크리스프(Honeycrisp), 조나 골드(Jonagold), 레드 딜리셔스(Red Delicious) 등이 있다.애플 피킹을 위해 과수원에 가면 농장 입구에서 나눠주는 사과 수확용 봉투나 바구니를 받는다. 과수원에 따라 입장료를 받는 곳도 있을 수 있다. 직원에게 당일 수확할 수 있는 사과 품종과 구역을 안내받아 자신이 원하는 사과 품종이 심어져 있는 나무밭을 찾아가면 된다.과수원 규모에 따라 헤이라이드(Hayride, 건초 마차) 같은 교통편을 제공해 주는 곳도 있으니, 이를 이용하면 훨씬 수월하다. 원하는 만큼의 사과를 직접 따고 다시 초입으로 돌아와 수확한 사과의 중량에 따라 계산하면 된다.대부분의 농장에는 갓 구운 도넛과 신선한 사과 사이다를 즐길 수 있는 판매점도 있는데, 이는 애플 피킹의 필수 코스로 자리 잡았다고 해도 과언이 아니다. 이 영향으로 인해 사과 생산이 많은 주에서 가을철 도넛은 커피와 우유보다 사과 주스와 함께 먹는 것이 당연한 것으로 받아들여지고 있다. 애플 피킹의 묘미는 직접 사과를 따는 체험을 하는 것 뿐만 아니라 도넛과 사과 주스를 함께 즐기는 것이라고 할 수 있다.이처럼 수확 시기에 맞춘 농장 체험은 소비자들에게는 즐겁고 신나는 추억을, 그리고 농가와 농촌에 경제 활성화를 도와주는 농촌 융복합 산업의 기능과 역할을 하고 있다. 이것이 하나의 문화로 자리 잡게 되면 지역 경제 발전에 긍정적 효과를 가져다 줄 것이다.