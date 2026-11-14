35년 막장 견딘 남자가 쓴 시

큰사진보기 ▲시를 쓰고있는여든둘의 광부시인 ⓒ 진재중 관련사진보기

"내가 살아온 세월과 광부들의 삶을 시로 남기고 싶었습니다. 우리가 흘린 땀과 눈물이 그냥 잊혀서는 안 되잖아요."

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"남들보다 몸집이 작으니까 더 많이 일하고, 더 많이 버텨야 했어요. 내 광부 생활은 정말 눈물겨운 역경이었습니다."

큰사진보기 ▲채탄배움의 기회가 적고 형편이 어려웠던 손정식 씨에게 탄광은 생계를 꾸려갈 수 있는 일터였다. ⓒ 태백석탄박물관 관련사진보기

"아내하고 어린 삼남매 생각밖에 안 났어요. 여기서 죽으면 저 사람들은 어떻게 살아갈까, 그 생각이 가장 무서웠습니다."

큰사진보기 ▲석탄 채굴 ⓒ 태백석탄박물관 관련사진보기

"같이 일하고 회식하고 형님, 아우 하면서 가족처럼 지냈던 사람들이에요. 그런 아우들이 내 앞에서 세상을 떠났습니다. 눈에 흙이 들어가더라도 잊을 수 없어요."

큰사진보기 ▲휴식을 취하는 광부 ⓒ 막장사람들 1991, 태백문화원 류제원 관련사진보기

"우리가 일하던 때는 '거지 다음이 광부'라는 말까지 있었어요. 밖에 나가서 광부라고 당당하게 말하지 못할 때도 많았습니다."

"그때는 만복이라는 개도 만 원짜리 지폐를 물고 다닌다는 말이 있었어요."

큰사진보기 ▲지하갱도에서 채탄하는 광부(태백석탄박물관 제공) ⓒ 태백문화원에서 발간한 막장사람들(유제원작가) 관련사진보기

"지금은 그 시절을 시로 기록하고 있는데, 광산에서 일하는 사진 한 장이 없어요. 이렇게 소중한 기록이 될 줄 알았다면 사진이라도 남겨 놓을 걸 그랬습니다."

"내가 살아온 세월과 광부들의 삶을 시로 남기고 싶었습니다. 우리가 흘린 땀과 눈물이 그냥 잊혀서는 안 되잖아요."

큰사진보기 ▲석탄채굴 작업 ⓒ 태백석탄박물관 관련사진보기

"내가 쓴 시를 듣고 동료 광부들이 '그래, 우리도 그렇게 살았지' 하면서 동질감을 느꼈으면 좋겠어요. 그런데 아직도 많이 부족하다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲광부 출신 시인 손정식 씨는 자신이 겪은 탄광 생활과 광부 가족들의 삶, 사고로 돌아오지 못한 동료들의 이야기를 시로 남긴다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲시인이면서 문화관광해설사 손정식 씨는 용연동굴과 황지연못, 함태탄광 등 태백의 관광·역사 현장 8곳을 오가며 한 달에 약 17일 관광객들에게 태백의 이야기를 들려준다. ⓒ 손정식 관련사진보기

"나라가 석탄이 필요할 때 광부들이 목숨 걸고 일했잖아요. 그런데 광산이 문을 닫고 나니까 광부들을 위한 대책이 너무 부족했습니다."

"태백은 대한민국 석탄산업의 중심지였습니다. 이곳을 광부들의 희생을 기리는 성역으로 만들어야 합니다. 살아남은 사람도, 먼저 떠난 사람도 위로받을 수 있었으면 좋겠습니다."

"그래, 우리도 그렇게 살았지."

큰사진보기 ▲선탄장 ⓒ 대한석탄공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲황지연못태백시내 한복판, 황지연못의 물은 흘러 강이 되고, 태백 광부들의 땀은 대한민국 산업화의 밑거름이 됐다 ⓒ 진재중 관련사진보기

덧붙이는 글 | 사진은 광산촌에 걸맞게 흑백으로 처리했습니다.

태백의 탄광은 하나둘 문을 닫았지만, 마음속 막장을 떠나지 못한 사람이 있다. 서른다섯 해 동안 수백 미터 땅속에서 석탄을 캐고, 동료들의 안전을 살피던 광부 손정식씨. 올해 여든둘인 그는 이제 곡괭이 대신 펜을 쥐고, 사라져 가는 탄광촌의 기억을 시로 남긴다.석탄을 캐던 손으로 써 내려가는 문장에는 어둠 속에서 보낸 청춘과 동료들의 얼굴이 담겨 있다. 그에게 시는 살아온 날의 기록이자, 먼저 떠난 이들에게 건네는 뒤늦은 인사다.그의 말을 따라, 땅속 깊이 묻혀 있던 광부들의 삶을 다시 들여다본다.손정식(82)씨의 아버지는 광부였다. 어머니도 결혼 전 장성광업소에서 일했다. 탄광촌에서 자란 그 역시 아버지의 뒤를 이어 광부가 됐다.1970년 군에서 제대한 뒤, 스물일곱 무렵 철암의 강원탄광에 들어갔다. 배운 것도 가진 것도 넉넉하지 않았던 그에게 탄광은 생계를 꾸릴 수 있는 일터였다.처음 맡은 일은 후산부였다. 갱도가 무너지지 않도록 나무 동발을 세우고, 발파 뒤 쏟아진 석탄을 광차에 실었다. 장비가 충분하지 않아 사람의 힘으로 해야 하는 일이 많았다.아침에 갱도로 들어가면 저녁이 돼서야 밖으로 나왔다. 도급 작업에 쫓기다 보면 점심을 먹은 뒤 잠시 쉴 틈도 없이 다시 일을 해야 했다. 작은 체구 때문에 겪은 설움도 있었다.여러 광업소를 옮겨 다니는 동안 월급이 제때 나오지 않아 살림이 막막했던 때도 있었다. 사택을 얻어 가족과 조금은 안정된 생활을 꾸렸던 시절도 있었다. 그렇게 일하며 결혼하고 아이들을 키웠다. 손씨는 힘들었던 이야기를 하면서도 자신의 노동으로 가족을 먹여 살렸다는 사실에는 자부심을 보였다.35년 광부 생활에서 가장 잊히지 않는 일은 갱도에 갇혔던 사고다. 손씨의 설명에 따르면 발파작업 중 천장을 받치던 동발이 무너지면서 밖으로 통하는 길이 막혔다. 그는 동료들과 막장 안쪽 약 15m 지점에 갇혔다. 발파 연기와 먼지 속에서 구조를 기다려야 했다.광부들은 램프를 번갈아 켜며 버텼다고 한다. 기다리는 동안 밖에서 망치 소리가 들려왔다. 구조를 위해 무너진 갱도를 뚫는 소리였다. 손씨는 그 소리가 생명의 소리처럼 들렸다고 회상했다.몇 시간 뒤 동료들과 함께 구조됐다. 그러나 사고를 겪은 뒤에도 탄광 일을 그만둘 수는 없었다. 가족의 생계를 이어가야 했다.손씨는 광부로 일하던 중 보안 관련 자격시험을 거쳐 감독이 됐다. 광부 생활 35년 가운데 약 15년을 '손 감독'으로 불렸다. 작업을 지휘하고 동료들의 안전을 살피는 자리였다.다른 광업소에서 들려오는 수몰과 낙반 사고 소식도 남의 일처럼 들리지 않았다. 그 역시 감독으로 근무하던 시절 낙반 사고로 동료들을 잃었다.갱도 밖에서는 술잔을 나누고 가족 이야기를 주고받던 사람들이었다. 손씨는 세월이 흘러도 그들을 잊을 수 없다고 했다.살아 있는 옛 동료들은 전국 곳곳에 흩어져 지낸다. 간혹 전화로 안부를 나누다 보면 눈물이 난다고 한다. 함께 일하던 시절과 먼저 떠난 이들이 떠오르기 때문이다.광부들은 대한민국 산업화를 이끈 산업역군으로 불린다. 그러나 손씨가 기억하는 당시의 대우는 그 말과 거리가 있었다.그가 기억하는 철암은 사람과 돈이 몰리던 곳이기도 했다. 광산이 돌아가면 시장과 골목도 붐볐다.그는 당시의 활기를 이렇게 전했다. 한편으로는 "마누라 없이는 살아도 장화 없이는 못 산다"는 말도 있었다고 했다. 석탄가루와 진흙 때문에 장화가 생활필수품이었던 탄광촌의 사정을 보여주는 말이다.그곳에서 보낸 세월은 몸에도 남았다. 손씨는 진폐증을 앓고 있다. 조금만 걸어도 숨이 차고 계단을 오르내리기는 더 버겁다. 청력도 크게 손상돼 보청기 없이는 대화가 쉽지 않다.그럼에도 지금은 광부였다는 사실을 당당하게 말한다. 자신과 동료들이 캐낸 석탄이 산업현장과 가정에서 쓰였다는 자부심 때문이다.35년 동안 탄광에서 일했지만, 막장에서 석탄을 캐던 자신의 사진은 한 장도 없다. 여든둘의 광부 시인 손정식씨가 인터뷰에서 꺼낸 아쉬움이다.그때는 사진을 남길 생각을 하지 못했다. 먹고사는 일이 먼저였고, 하루 작업을 마치고 무사히 집으로 돌아오는 것이 중요했다. 탄광을 떠나 시를 쓰게 된 뒤에야 그 시절의 기록이 아쉬워졌다.손씨는 갱도에서 겪은 사고와 먼저 세상을 떠난 동료들, 가족을 먹여 살리기 위해 버텼던 날들을 시로 옮기고 있다.탄광을 떠난 뒤 손씨는 시를 쓰기 시작했다. 2016년 문예지 '순수문학'을 통해 등단하면서 '광부 시인'으로 불리게 됐다.그가 시로 남기려는 것은 자신이 겪은 탄광 생활이다. 막장에서 일하던 광부들과 가족들, 사고로 돌아오지 못한 동료들의 이야기가 글의 바탕이 됐다.강원문학 관련 작품 공모에서 은상을 받았고, 시를 항아리에 새겨 전시하기도 했다. 광부의 날 기념식에서는 자작시를 낭송했다. 그래도 자신의 시는 아직 부족하다고 말한다.손씨가 바라는 독자의 반응은 구체적이었다. 함께 일했던 광부들이 시를 읽으며 자신들의 삶을 떠올리는 것이다.손씨는 지금도 문화관광해설사로 활동한다. 용연동굴과 황지연못, 함태탄광 등 태백의 관광·역사 현장 8곳을 오가며 한 달에 약 17일을 관광객들과 만난다.몸은 예전 같지 않지만 고향의 이야기를 전하는 일은 계속하고 싶다고 한다. 그의 해설에는 탄광도시 태백의 역사와 광부 가족들의 생활, 자신이 직접 겪은 일들이 담긴다.석탄산업이 쇠퇴하면서 광산은 하나둘 문을 닫았다. 광부들이 떠나고 상점도 줄었다. 장성광업소의 폐광까지 지켜본 손씨에게 이런 변화는 자신의 일터와 이웃들이 사라지는 일이었다.그는 관광객들이 태백의 풍경과 함께 이곳에서 살아온 사람들도 기억해주기를 바란다. 한국문인협회 태백지부 회원으로 활동하며 시를 쓰고, 지역 문화행사에서 작품을 낭송하는 일도 이어가고 있다.손씨에게는 태백이 광부들의 희생과 노동을 기리는 공간이 됐으면 하는 소망이 있다.그는 석탄산업이 쇠퇴한 뒤에도 광부들이 겪는 어려움에 관심을 기울여야 한다고 말했다. 먼저 세상을 떠난 동료들을 기억하는 일도 그만큼 중요하게 여겼다.손씨에게는 막장에서 일하던 자신의 사진 한 장이 없다. 대신 기억나는 일들을 글로 남기고, 태백을 찾은 사람들에게 들려준다. 여든둘의 나이에도 그 일을 이어가는 이유는 동료들에게 바라는 한마디에 담겨 있다.손정식씨는 자신의 시가 아직 부족하다고 했다. 그래도 쓰고 싶은 이야기는 남아 있다. 함께 일했던 동료들이 그의 글을 읽고 "우리도 그렇게 살았지" 하며 지난날을 떠올려주기를 바란다.그 말에는 동료들에게 안부를 묻고 싶은 마음도 담겨 있을 것이다. 어디에서 어떻게 살고 있는지, 몸은 괜찮은지, 그때 일을 아직 기억하는지.그의 시를 읽은 누군가가 오래 연락하지 못했던 동료에게 전화를 건다면 좋겠다. 서로의 안부를 묻다가 먼저 떠난 이의 이름도 함께 불러볼 수 있다면, 손씨가 남기려는 이야기는 그렇게 이어질 것이다.