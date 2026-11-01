영국 국민 마트 바꾼 주주들의 반란, 반쪽짜리 성공

투자의 시대, 남의 돈을 맡아 운용하는 기관은 고객과 투자자의 이익을 위해 책임을 다해야 합니다. 이를 규정한 ‘스튜어드십 코드’가 국내에 도입된 지 10년. <오마이뉴스>는 자산운용사 265곳의 지난 10년간 투자 활동 20여만 건을 전수 조사했습니다. 세계 최초 도입국인 영국도 직접 찾았습니다. 한국 운용사들의 침묵과 영국의 대답을 전합니다.



큰사진보기 ▲캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 알탑 알리 공원 인근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"여러분이 좋은 타이밍에 왔어요. 우리도 마침 전환점을 지나고 있었거든요."

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"먼저 말씀드리고 싶은 건 저는 지금까지의 진전에 전혀 만족하지 않는다는 겁니다. NGO로서 많은 것을 이뤘지만, 충분하지 않아요. 아직 해야 할 일이 훨씬 더 많습니다."

큰사진보기 ▲캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 화이트채플 로드 인근 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"처음에는 조심스럽게 문제를 제기했습니다. 하지만 회사는 답하지 않았어요. 그래서 압박 수위를 높여 주주 결의안을 냈습니다. 테스코는 큰 충격을 받았습니다. 그때까지 건강을 주제로 한 결의안이 제출된 적은 없었거든요."

큰사진보기 ▲영국 런던에 있는 글로벌 투자은행 HSBC UK ⓒ 복건우 관련사진보기

"HSBC는 원래 그런 (기후 관련) 결의안을 낼 생각이 없었어요. 결정적인 한 수는 셰어액션이 먼저 제출한 결의안이었습니다. 우리 같은 시민단체가 주요 투자자들과 함께 만들어낸 영리한 역학을 보여주는 사례입니다."

"또다시 회사를 놀라게 한 거죠. 투표용지에 결의안이 오르지 않았다면 그 임금 인상은 결코 없었을 겁니다."

큰사진보기 ▲캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 화이트채플 로드 인근 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"투자자들의 압박이 충분하지 않아요. 그러니 테스코는 우리를 '결국 떠날 사람'으로 생각하는 거죠."

"우리는 성과가 손에서 빠져나가는 듯한 상황을 계속 마주하고 있습니다. 투자업계 전반, 특히 연기금 분야에 책임투자의 중요성을 깊이 뿌리내리지 못했기 때문입니다."

"여러분은 셰어액션의 여정에서 아주 중요한 시점에 저를 인터뷰하고 있어요. 우리는 그간 성공을 거뒀지만, 그 성공이 기대만큼 단단하지 않다는 걸 알게 됐거든요. 성공의 시기 뒤에 실망의 시기를 지나며 뼈아픈 교훈을 얻은 겁니다."

큰사진보기 ▲캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 화이트채플 로드 인근 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"한국 연기금이 운용사에 높은 기준을 요구하고, 정부와 금융당국이 높은 기준을 세우고, 국민과 시민사회가 책임투자를 더 지지한다면 한국에도 변화가 일어날 수 있습니다."

"우리가 한국에 가서 우리 방식대로 일하겠다고 할 만큼 오만하지는 않아요. 한국어도 못하고요. 대신 한국의 투자자, 시민사회, 규제당국과 더 긴밀히 협력하고 경험을 나누고 싶습니다."

"투자자들은 기업의 소유자이자 감시자입니다. 금융 시스템은 결국 사람을 위해 존재하기 때문에 실제 이들이 사람들에게 끼치는 부정적인 영향을 보여주고, 함께 힘을 합치는 것이 중요합니다. 우리는 다음 세대의 진전을 더 견고한 방식으로 지속할 방법을 고민하고 있습니다."

큰사진보기 ▲캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 화이트채플 로드 인근 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"제가 정말 좋아하는 표현이 있어요. '영원한 동지도, 영원한 적도 없다.' 좋은 관계를 만드는 건 중요하지만, 동시에 늘 독립성을 지켜야 합니다. 어떤 기관이 스스로 여러분의 친구라고 말하는지가 아니라, 실제로 어떻게 행동하는지를 기준으로 판단해야 합니다."

영국 런던 화이트채플의 알탑 알리 공원. 평소라면 아침 조깅을 하는 주민이나 간단히 끼니를 때우는 직장인, 바닥 부스러기를 쪼아 먹는 비둘기를 볼 법한 곳이다. 이날은 달랐다. 난데없이 건물에 화재 경보가 울리면서 직장인 수십 명이 공원으로 쏟아져 나왔다. 경비원들이 분주히 안내하는 사이 추적추적 비까지 내렸다. 나무 밑에서 함께 비를 피하던 캐서린 하워스(Catherine Howarth)는 차분한 목소리로 말했다.그와의 인터뷰는 사무실에서 시작될 참이었다. 명함도 주고받지 못한 채 건물 밖으로 나왔다. 인터뷰 타이밍으로는 최악이었지만, 우리가 만난 건 그 말대로 적기였다. <오마이뉴스>는 한국형 스튜어드십 코드 도입 10주년을 맞아 이를 세계 최초로 제정한 영국을 찾았다. 대형 투자자가 마치 집사처럼 기업을 감시할 책임을 진다면, 시민 사회는 어떤 역할을 할 수 있을까. 20년 가까이 책임투자 활동에 앞장선 하워스는 이 질문에 답할 적임자다. 이번이 한국 언론과 첫 인터뷰다.그는 2008년부터 영국 책임투자 시민단체 셰어액션(ShareAction)의 최고경영자(CEO)를 맡고 있다. 지난 9월 30일(현지시각) 만난 그는 첫 질문부터 성과보다 한계를 먼저 꺼냈다.'금융 시스템이 지구와 사람들에게 이롭게 작동하는 세상'을 위해 움직인다는 셰어액션은 주주 캠페인을 벌여 글로벌 금융 그룹 HSBC의 정책에 제동을 걸고, 영국 대형 슈퍼마켓 체인 테스코와 세인즈버리의 경영 방침을 바꿨다. 65명의 직원과 함께 영국 금융계를 바꿔온 그가 인터뷰에서 꺼낸 단어는 의외였다. 바로 "원점"이었다.런던 어디서든 5분만 걸으면 만날 수 있는 슈퍼마켓 테스코. 영국 최대 유통기업인 이곳에 셰어액션은 어디서도 볼 수 없었던 주주 결의안을 제출했다. 사유는 건강. 당뇨병 환자 증가 등 식생활과 관련한 건강 문제가 사회적 과제로 떠오르자, 테스코에 건강에 좋은 식품의 판매 비중을 늘리라고 요구한 것이었다.지난 2021년 셰어액션은 총 1400억 파운드 이상의 자산을 운용하는 기관투자자 7곳, 개인 투자자 101명과 함께 테스코에 주주 결의안을 냈다. 로베코 자산운용사 등이 참여한 결의안에는 세 가지 요구가 담겼다. ① HFSS(지방·소금·당 함량이 높은 식품)가 아닌 건강에 좋은 식품의 판매 비중을 공개하고 ② 2030년까지 그 비중을 늘리며 ③ 2022년부터 관련 실적을 매년 보고하라는 내용이었다.테스코가 이를 받아들이면서 셰어액션은 결의안을 철회했다. 더해 테스코는 당시 약 58%였던 건강에 좋은 식품의 판매 비중을 2025년까지 65%로 높이겠다고 발표했다. 올해 테스코는 실제로 그 목표를 달성했다고 밝혔다.대화에서 시작해 점차 압박 수위를 높이는 것. 셰어액션은 HSBC와의 주주 캠페인에서도 같은 공식을 따랐다. 셰어액션은 유럽 최대 자산운용사 아문디(Amundi) 등 주요 투자자들을 모아 HSBC에 화석연료 금융 축소를 요구하는 결의안을 냈다. 결국 HSBC 이사회는 석탄 금융을 단계적으로 중단하겠다는 약속과 함께 자체 결의안을 내놨다. HSBC가 낸 결의안은 99.7%의 찬성을 얻었다.세인즈버리와의 캠페인은 노동자 임금에 관한 것이었다. 셰어액션은 영국 2위 슈퍼마켓 세인즈버리에 생활임금 인증 고용주가 되라고 요구했다. 결의안이 투표에 부쳐지자 회사는 표결 전에 런던 직원 약 1만 9000명의 임금을 인상했다.그러나 순항하던 흐름은 거꾸로 가기 시작했다. 사례 하나하나를 설명하던 하워스의 이야기는 매번 같은 결말로 끝났다. 캠페인 직후 달라졌던 기업들이 약속을 이어가지 않으면서 성과가 원점으로 돌아가기 시작한 것이다.먼저 하워스는 "테스코와의 상황이 원점으로 돌아갔다"고 말했다. 테스코가 다음 목표를 세우지 않고 있고, 테스코에 투자한 연금기금 가운데 기업을 압박하는 곳은 소수에 불과하다는 말이었다.HSBC도 마찬가지였다. 미국의 상황, 우크라이나 전쟁 이후 달라진 지정학적·경제적 상황이 HSBC를 크게 흔들었다는 것이다. 세인즈버리 역시 "또다시, 같은 패턴"이었다. 임금은 올렸지만, 이를 장기적인 약속(생활임금 인증 고용주)으로 이어가는 것은 원치 않았다. 세 사례를 짚던 그는 한숨을 내쉬었다.잠시 말을 멈춘 그는 "이 인터뷰에서 내가 너무 솔직한 거 같다"고 웃어 보이면서도 "솔직함의 힘을 믿는다. 진전을 이루고 싶다면 자신을 속여서는 안 된다"고 단호함을 내비쳤다. 하워스는 "최근 책임투자 발전의 상당 부분이 자발적 규범에 기대고 있었다"며 "그러나 책임투자를 향한 분위기가 부정적으로 바뀌면서 모든 것이 빠르게 무너졌다. 이는 강력한 법이 충분히 뒷받침하지 않았기 때문"이라고 분석했다.셰어액션은 올해 초 이사회 승인을 거쳐 새 5개년 전략을 내놨다. 핵심은 기업이 아니라 투자자, 그중에서도 연기금이다. 대외적으로 덜 주목받더라도 영국 연기금들이 더 강력한 정책을 갖추고 가입자와 더 긴밀하게 소통하며 기업에 대한 규제 기준을 끌어올리도록 하는 데 초점을 뒀다.셰어액션은 2020년부터 세계 주요 자산운용사의 책임투자 수준을 평가하는 보고서 < Point of No Returns >를 발간하고 있다. 지난해 5월 발간된 2025년판은 세계 최대 자산운용사 76곳을 지배구조·스튜어드십, 기후, 생물다양성, 사회 등 4개 분야 20개 핵심 기준으로 평가해 충족한 기준 수에 따라 A~F 등급을 매겼다.한국에서는 두 곳이 평가 대상에 올랐다. 미래에셋자산운용은 73위, 삼성자산운용은 76위로 최하위였다. 둘 다 F등급이다. 해당 보고서에서 삼성자산운용사는 화석연료 투자 제한 정책을 공개적으로 전혀 밝히지 않은 기업 사례에 포함됐다. 2023년판(77곳 평가)에서도 삼성자산운용은 당시 최하 등급인 E등급을 받아 77위로 꼴찌였다. 한국형 스튜어드십 코드 도입 10주년을 맞았지만, 국내 주요 자산운용사조차 미진한 성적을 거둔 셈이다.하워스는 "두 곳만으로 (한국 전체를) 일반화하고 싶지 않다"면서도 "이 결과만 보면 한국에 아직 가야 할 길이 많이 남아 있다"고 말했다. 그러면서도 발전 가능성을 놓지 않았다.그가 스튜어드십 코드의 발전을 위해 강조한 것은 ESG 각 요소 간 균형이었다. 기업의 의사결정과 운영을 뒷받침하는 G(지배구조)가 제대로 작동해야 E(환경)와 S(사회) 분야의 변화도 가능하다는 취지다. 시민들이 환경과 사회 문제를 중요하게 여기는 만큼 코드에서도 관련 기준을 낮춰서는 안 된다고 봤다. 이 같은 맥락에서 하워스는 "최근 개정된 영국 스튜어드십 코드에서 E와 S에 대한 명시적인 언급이 삭제되면서 그 의미가 약해졌다"고 우려했다.셰어액션이 한국 기업을 직접 겨냥한 캠페인을 계획하고 있냐고 묻자 그는 고개를 저었다. 관심이 없어서가 아니라고 했다.국경을 넘나드는 책임투자에서 그가 강조한 것은 연대의 힘이었다. 정부가 기업 관련 데이터를 공개하는 역할이라면, 그 데이터에서 의미를 찾고 압박을 만드는 것은 시민 사회의 역할이라는 취지였다.결국 그가 내놓은 답은 지속적인 감시였다. 대기업을 상대로 주주 캠페인을 벌이고, 약속을 받아냈다가 다시 원점으로 돌아오는 것을 지켜본 그만이 전할 수 있는 충고였다. 그런 하워스에게는 이날 오후에도 일정이 잡혀 있었다. HSBC 이사회 의장과의 면담이었다. 그는 "그래서 오늘 인터뷰가 정말 좋은 타이밍"이라고 말했다.예상치 못한 건물 대피 소동에도, 한 시간 남짓 이어진 인터뷰에서도 호쾌함을 잃지 않았던 그는 마지막까지 웃으며 서늘한 조언을 남겼다.