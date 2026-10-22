몸의 상처는 치료하면서, 마음의 상처는 왜 방치합니까

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덧붙이는 글 | 이 글은 요양병원과 개인 간병 현장에서 환자들을 돌보며 경험하고 느낀 점을 바탕으로 작성했습니다. 환자들의 식사 거부, 수면 문제, 불안, 무기력 등 다양한 모습을 가까이에서 관찰하면서 신체적 치료뿐 아니라 정신건강 관리의 필요성을 절감했습니다.



특정 환자를 정신질환자로 판단하거나 모든 요양병원의 실태를 일반화하려는 것은 아닙니다. 간병사로서 관찰한 현장의 문제의식을 바탕으로, 정신건강 평가와 치료가 필요한 환자를 조기에 발견하고 적절한 전문 진료로 연결하는 체계가 더욱 강화되기를 바라는 마음으로 작성했습니다

요양병원에서 환자의 몸에 상처가 생기면 의료진은 상태를 살피고 필요한 처치를 한다.상처의 깊이를 확인하고, 감염 여부를 살피며, 필요하면 소독과 드레싱을 한다. 욕창이 생기지 않도록 자세를 바꾸고, 이미 생긴 상처가 악화되지 않도록 관리한다.상처가 눈에 보이기 때문이다.그런데 병실에는 눈에 보이지 않는 상처도 있다.하루 종일 말이 없는 환자, 식사 시간이 되어도 좀처럼 숟가락을 들지 않는 환자, 밤이 깊어지면 불안해하는 환자, 가족이 다녀간 뒤 오히려 더 깊은 침묵에 빠지는 환자.그들의 마음에는 어떤 상처가 있을까.나는 요양병원에서 간병사로 일하면서 이 질문을 자주 떠올린다.환자의 혈압과 혈당은 수치로 확인하고, 몸에 생긴 상처는 눈으로 살필 수 있다. 하지만 외로움과 절망, 불안과 우울은 그렇게 쉽게 드러나지 않는다.그렇다고 고통이 없는 것은 아니다.몸의 상처에는 드레싱을 하면서, 마음의 상처에는 왜 그만큼 관심을 기울이지 못하는 것일까.병실에는 몸보다 마음이 더 아픈 사람도 있다요양병원에 입원한 환자들은 대부분 건강상의 어려움을 안고 있다.거동이 불편하거나 만성질환을 앓고 있고, 일상생활의 많은 부분을 다른 사람의 도움에 의존해야 하는 경우도 있다.하지만 간병사로서 환자들을 가까이에서 지켜보면 신체적 질환 못지않게 정서적인 어려움도 크다는 사실을 체감한다.어제까지 평범하게 살아가던 일상이 어느 날 갑자기 사라진다.혼자 화장실에 갈 수 없고, 먹고 싶은 음식을 마음대로 먹기 어렵고, 잠자리에서 일어나는 일조차 누군가의 도움이 필요해진다.그 과정에서 환자가 잃는 것은 신체적 자유만이 아니다.자신의 삶을 스스로 결정할 수 있다는 자신감도 흔들린다.평생 가족을 부양하던 사람이 이제는 가족에게 부담을 주는 것은 아닌지 걱정한다. 사회에서 인정받던 역할이 사라지고, 누군가의 도움 없이는 하루를 보내기 어려워진 현실에 무력감을 느끼기도 한다.이런 상황에서 우울과 불안이 나타나는 것은 이상한 일이 아니다.문제는 그 신호를 우리가 얼마나 진지하게 받아들이느냐는 것이다.환자가 말이 없어지면 원래 성격이 조용하다고 생각하고, 식사를 거부하면 입맛이 없어서 그렇다고 여기기 쉽다.짜증을 내거나 예민하게 반응하면 나이가 들어 고집이 세졌다고 받아들이기도 한다.물론 이런 행동이 모두 정신질환을 의미하는 것은 아니다. 통증이나 약물의 영향, 신체질환, 수면 문제 등 다양한 원인이 있을 수 있다.그러나 그중에는 전문적인 정신건강 평가와 치료가 필요한 경우도 있을 것이다.간병사로서 나는 그런 가능성을 놓치지 않는 것이 중요하다고 생각한다.마음의 고통을 노화의 일부로 치부해서는 안 된다우리는 노인이 우울해하거나 의욕을 잃으면 흔히 나이 탓을 한다."나이가 드니 기운이 없으신가 보다.""병원에 오래 계시니 답답하시겠지.""원래 노인들은 외로움을 많이 타잖아."이런 말들이 반드시 틀린 것은 아니다.하지만 문제는 그 말이 더 깊은 관심을 기울이지 않아도 되는 이유가 될 때다.노년의 우울증은 단순한 기분 저하와 다르다. 지속적인 우울감이나 흥미 상실뿐 아니라 수면과 식욕의 변화, 무기력, 집중력 저하 등으로 나타날 수 있다.특히 고령 환자는 여러 신체질환을 함께 앓는 경우가 있어 정신건강 문제를 알아차리기가 더욱 어려울 수 있다.환자가 식사를 거부할 때 우리는 영양 상태부터 걱정한다.잠을 이루지 못하면 수면 문제를 살피고, 이유 없이 불안해하면 안정을 취하도록 돕는다.당연히 필요한 조치다.그러나 그 증상이 반복된다면 마음의 고통이나 정신건강 문제는 없는지도 함께 살펴야 하지 않을까.우울증은 의지가 약해서 생기는 문제가 아니며, 단순히 긍정적으로 생각한다고 해결되는 것도 아니다.전문적인 평가와 치료가 필요한 질환일 수 있다.노년의 정신건강 문제를 나이 탓으로만 돌리는 것은 치료받을 기회를 놓치게 만들 수 있다.간병사는 환자의 변화를 가장 가까이에서 목격한다나는 간병사가 환자의 정신건강을 살피는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 생각한다.간병사는 환자와 긴 시간을 함께한다.식사량이 줄어드는 모습, 평소와 달리 말을 하지 않는 모습, 밤에 잠들지 못하는 모습, 갑자기 짜증이 늘거나 의욕이 떨어지는 모습을 가까이에서 관찰할 수 있다.이런 변화는 짧은 진료 시간에 모두 드러나지 않을 수도 있다.물론 간병사가 정신질환을 진단하거나 치료할 수는 없다.그것은 의료 전문가의 역할이다.하지만 평소와 다른 변화를 알아차리고 의료진에게 전달하는 일은 할 수 있다.환자가 며칠째 식사를 제대로 하지 않는다면 단순히 식사량만 보고할 것이 아니라 평소와 달라진 행동이나 기분의 변화도 함께 알릴 필요가 있다.밤마다 불안해하거나 반복적으로 잠을 이루지 못한다면 그 사실을 구체적으로 전달해야 한다.특히 갑작스러운 의식 변화나 혼란, 행동 변화가 나타날 경우에는 섬망이나 다른 급성 의학적 문제가 원인일 수 있으므로 신속한 의료진 평가가 필요하다.간병사가 환자의 작은 변화를 놓치지 않고 의료진과 공유할 수 있도록 교육받는다면 정신건강 문제를 조기에 발견하는 데 도움이 될 것이다.간병사는 마음의 병을 치료하는 사람이 아니라, 마음의 고통이 외면당하지 않도록 연결하는 사람이 될 수 있다.상처를 드레싱하듯 마음도 돌봐야 한다나는 요양병원에서 정신건강 관리가 신체적 치료와 함께 이루어져야 한다고 생각한다.몸에 생긴 상처는 치료 과정을 기록하고 경과를 확인한다.상처가 나아지고 있는지, 악화되고 있는지, 추가적인 처치가 필요한지 살핀다.그렇다면 환자의 정서 상태에도 비슷한 관심을 기울일 수 있지 않을까.물론 마음의 상처를 신체적 상처와 똑같은 방식으로 치료할 수는 없다.그러나 지속적으로 관찰하고, 필요한 도움을 제공하며, 회복 과정을 살펴야 한다는 점에서는 다르지 않다.나는 이것을 '마음 드레싱'이라고 부르고 싶다.마음 드레싱은 단순히 환자에게 좋은 말을 건네는 일이 아니다.환자의 이야기를 듣고, 감정을 존중하고, 정신건강 문제가 의심될 때 적절한 진료로 연결하는 일이다.필요한 경우 정신건강의학과 전문의의 평가를 받고, 환자의 상태에 따라 상담이나 약물치료 등 적절한 치료를 받을 수 있어야 한다.가족과의 관계가 정서적 어려움에 영향을 준다면 가족과의 소통을 돕는 노력도 필요하다.무엇보다 환자를 단순한 치료 대상이 아니라 감정을 가진 한 사람으로 바라보아야 한다.몸의 상처를 방치하면 악화될 수 있듯, 마음의 고통 역시 오랫동안 외면하면 일상 기능과 삶의 질에 심각한 영향을 줄 수 있다.그래서 마음 드레싱은 특별한 배려가 아니라 환자 돌봄의 중요한 부분이 되어야 한다.요양병원에 정신건강 관리 체계가 필요하다현재 요양병원은 주로 신체질환의 치료와 회복, 재활, 장기적인 의료적 관리에 초점을 맞추고 있다.그러나 장기간 입원하는 고령 환자의 삶을 생각하면 정신건강 역시 중요한 관리 영역이다.환자의 우울과 불안, 고립감, 상실감은 신체적 질환과 분리해서 생각하기 어렵다.정서적인 어려움은 치료에 참여하려는 의욕이나 식사, 수면, 재활 활동에도 영향을 줄 수 있다.따라서 요양병원에서는 환자의 정신건강 상태를 정기적으로 살피고, 필요한 경우 전문적인 평가와 치료로 이어지는 체계를 더욱 강화할 필요가 있다.예를 들어 입원 초기부터 우울과 불안 등 정서적 어려움이 있는지 확인하고, 장기 입원 환자에게도 주기적으로 상태를 살피는 방법을 생각해볼 수 있다.환자의 상태에 따라 정신건강의학과 진료를 연계하고, 의료진과 간병 인력이 환자의 행동 변화를 적절하게 공유하는 체계도 중요하다.간병사에게는 노년기 우울증과 불안, 섬망 등 주요 정신건강 문제의 경고 신호를 이해하고 의료진에게 보고할 수 있도록 기본적인 교육을 제공할 필요가 있다.또한 환자가 자신의 감정을 표현할 수 있는 기회도 마련되어야 한다.누군가 자신의 이야기를 들어준다는 사실만으로 위로를 얻는 사람도 있다.다만 경청과 위로만으로 해결되지 않는 정신건강 문제도 있다는 점을 잊어서는 안 된다.정서적 지지와 전문적인 치료는 서로를 대신하는 것이 아니라 함께 이루어져야 한다.이러한 체계가 모든 요양병원에 충분히 마련되어 있는지 살펴보고, 부족한 부분이 있다면 개선을 논의해야 할 때다.정신건강 치료는 노년에도 필요하다우리 사회에는 아직도 정신건강의학과 치료를 특별하게 생각하는 시선이 남아 있다.특히 노년층에서는 정신건강 문제를 드러내는 것을 부끄럽게 여기거나, 치료를 받아야 한다는 사실 자체에 거부감을 느끼는 경우도 있을 수 있다.그러나 정신건강 치료는 부끄러운 일이 아니다.몸이 아프면 병원을 찾듯 마음이 아플 때도 전문가의 도움을 받을 수 있어야 한다.고령이라는 이유로 치료의 필요성이 줄어드는 것은 아니다.오히려 신체적 질환과 상실의 경험이 겹치는 노년에는 정신건강을 세심하게 살펴야 할 이유가 많다.우리는 노인에게 건강하게 오래 살라고 이야기한다.하지만 건강의 의미를 신체적인 상태에만 한정해서는 안 된다.몸이 치료받는 동안 마음이 무너지고 있다면 그것을 온전한 돌봄이라고 할 수 있을까.요양병원에서 정신건강 치료의 필요성을 이야기하는 것은 모든 환자에게 정신과 진료를 받게 하자는 뜻이 아니다.도움이 필요한 환자를 놓치지 말자는 것이다.환자의 마음까지 살피는 병원이 되었으면 한다간병을 하면서 나는 인간이 얼마나 연약한 존재인지 자주 생각한다.환자가 잃어버린 것은 단순히 건강이 아닐 수 있다.익숙했던 일상, 스스로 결정할 수 있는 자유, 가족 안에서의 역할, 앞으로의 삶에 대한 기대까지 흔들릴 수 있다.그런 마음을 이해하려는 노력 없이 신체적 치료만으로 충분하다고 말할 수는 없을 것이다.나는 간병사로서 환자의 몸을 돌보는 일에 최선을 다하려 한다.그러나 때때로 내가 해줄 수 있는 일이 너무 적다는 사실도 절감한다.환자의 외로움을 모두 해결해줄 수도 없고, 마음속 깊은 상처를 혼자 치료할 수도 없다.그래서 더욱 전문적인 정신건강 지원이 필요하다고 생각한다.환자의 마음을 돌보는 일을 간병사 개인의 친절이나 희생에만 맡겨두어서는 안 된다.의료기관의 관심과 전문적인 치료, 가족의 이해와 사회적 지원이 함께 이루어져야 한다.우리는 몸에 난 작은 상처도 덧나지 않도록 살핀다.그런데 눈에 보이지 않는다는 이유로 마음의 상처를 지나쳐서는 안 된다.상처에 드레싱이 필요하듯, 마음에도 드레싱이 필요하다.그리고 그 마음 드레싱은 누군가의 선의에만 의존하는 위로가 아니라, 필요한 사람이 적절한 정신건강 치료를 받을 수 있도록 하는 의료와 돌봄의 체계로 이어져야 한다.병실에서 환자의 몸을 치료하는 동안, 그 사람의 마음도 함께 살피는 것.그것이 내가 간병 현장에서 간절히 바라는 변화다.환자를 오래 살게 하는 것만큼, 살아 있는 동안 마음이 무너지지 않도록 돕는 일도 중요하다.우리 사회의 요양병원이 환자의 몸뿐 아니라 마음의 상처까지 살피는 공간이 되기를 바란다.