'잇다'를 주제로 제3회 안산평화영화제 개최

큰사진보기 ▲제3회 안산평화영화제 포스터 ⓒ 평등평화세상 온다 관련사진보기

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평등평화세상 온다가 오는 11월 5일(목)부터 7일(토)까지 롯데시네마 안산고잔점에서 제3회 안산평화영화제를 개최한다. 올해 영화제는 '잇다'를 주제로 '평화는 0하다!'라는 슬로건 아래 진행되며, 2026년 경기도 청년주도형 평화통일교육 지원사업의 지원을 받아 열린다.2024년 처음 열린 안산평화영화제는 영화를 통해 시민들이 평화를 가깝게 느끼고 다양한 이야기를 나눌 수 있도록 마련됐다. 일상에서 마주하는 평화부터 한반도와 세계의 갈등, 공존에 이르기까지 여러 주제를 다루며 평화의 의미를 함께 살펴왔다. 지난해 열린 제2회 영화제에서는 '평화는 O하다 – 나, 너, 우리'를 슬로건으로 개인의 경험에서 타인과 공동체로 평화의 의미를 확장했다.올해는 '잇다'라는 주제 아래 영화와 사람, 서로 다른 삶과 경험을 연결한다. 영화 속 인물과 이야기를 통해 나와 다른 삶을 들여다보고, 관객들이 각자의 생각을 나누며 평화를 고민하는 자리를 마련한다.영화제는 11월 5일(목) 오후 7시 30분 고희영 감독의 <사진의 얼굴> 상영으로 문을 연다. 상영 후에는 촬영감독과의 대화를 통해 작품에 관한 이야기를 나눈다. 11월 6일(금) 오후 7시 30분에는 안두르스 블라제비시우스 감독의 <전쟁 중에 이혼을 한다는 것>을 상영하고 관객토크를 진행한다.마지막 날인 11월 7일(토)에는 오전 11시부터 단편영화 <새이와 도하>, <안부>, <팔레스타인을 위한 두 대의 카메라>를 상영한다. 오후 2시에는 정기혁 감독의 <97혜자, 표류기>를 상영하며, 이후 감독과의 대화가 이어진다.오후 5시 30분부터는 폐막 프로그램이 열린다. 평등평화세상 온다의 다큐멘터리 제작 프로그램 '피스로그'에서 만든 평화 주제 다큐멘터리 5편을 처음으로 공개한다. 참여자들이 직접 기록한 평화에 관한 이야기를 시민들과 나누고, 우리 주변의 평화를 새롭게 바라보는 시간을 마련할 예정이다.안산평화영화제는 영화를 관람하는 데서 그치지 않고, 영화 속 이야기를 각자의 삶과 연결해 보는 자리다. 올해도 서로 다른 경험을 마주하고 타인의 삶을 이해하며, 일상 속 평화를 생각해 보는 시간을 시민들과 함께하고자 한다.제3회 안산평화영화제의 모든 상영은 무료이며 선착순으로 관람할 수 있다. 예매는 10월 19일부터 시작됐으며, 영화제 공식 홈페이지(apff.kr)와 인스타그램(@apff_official)에서 자세한 프로그램을 확인하고 예매할 수 있다.