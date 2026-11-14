지도 앱에도 아직 옛 이름... 상허는 해금되지 않았다

큰사진보기 ▲상허이태준문학관철원문학관에서 이름을 바꾸고 '철원의 달밤, 상허의 문장' 특별기획전을 열고있다. 강원특별자치도 철원군 철원읍 금강산로 262. 철원역사문화공원 안에 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲상허이태준문학관 명패상허이태준문학관 정문 앞에 세워진 명패. 철 재질로 철원의 철과 잘 어울리는 조합인 듯 보인다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲상허이태준문학비와 흉상2004년 작가의 탄생 100주년을 기념해 세웠다. 철원읍 묘장면 산명리 두루미평화관 앞에 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲상허이태준문학관 특별전특별기획전에 전시된 상허의 대표작들 ⓒ 서광식 관련사진보기

"상허이태준문학관의 첫 번째 특별기획전시 '철원의 달밤, 상허의 문장'은 선생이 남긴 근대 문학의 유산을 고향 철원의 품으로 온전히 모셔 오고자 기획되었습니다."-특별기획전시 도록 인사말

큰사진보기 ▲상허의 서재특별기획전에 들어서면 정면에 마련된 상허의 서재. 책상 위에 이태준의 문장이 영상으로 흐른다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲이태준 <문장강화>해금 후 1988년 11월 창작과 비평사에 펴낸 문장강화(사진 가운데). 2005년 2월 개정판 초판(사진 오른쪽). 2026년 2월 개정판 38쇄(사진 왼쪽). ⓒ 서광식 관련사진보기

"남들이 시인 시인 하는 말이 너는 못난이 못난이 하는 소리 같이 좋지 않았다. 나도 산문을 쓰면 쓴다. 태준만치 쓰면 쓴다고 변명으로 산문 쓰기 연습으로 시험한 것이 책으로 한권은 된다."-정지용, <지용문장독본> 서문 중

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큰사진보기 ▲옛 조선중앙일보사옥이태준이 학예부장으로 일하던 당시의 조선중앙일보 사옥. 1926년 7월 조선일보 사옥으로 건립됐다가 1933년부터 조선중앙일보사옥으로 쓰였다. 1970년부터 농협중앙회에서 건물을 사용하고 있다. 2013년 서울미래유산에 선정됐다. 서울 종로구 공평동 사거리 부근이다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"조국과 고향을 잃어버리고 떠도는 이 위대한 문학자의 자취는 지금도 묘연하다. 이제 그의 나이 100세. 하루속히 통일이 이루어져서 이 고독한 '경계인'의 문학과 생애가 우리 모두에게 알려지길 바랄 뿐이다." -상허이태준 100주년을 기념해 건립된 문학비 기단에 기념사업회가 새긴 글

지난 13일, 평소 즐겨 사용하는 지도 앱에 상허이태준문학관을 검색하니 철원문학관으로 안내한다. 순간 당황했다. 그래도 지도 앱인데 아직 수정되지 않았다니 의아했다.상허이태준문학관은 올 초 개관 당시만 해도 지금의 이름으로 불리지 못했다. 철원문학관이라는 이름을 사용했다. 월북작가라는 굴레가 덧씌워진 탓이다. 지난날 교과서에는 북으로 간 다른 작가들과 함께 '이○준'으로 표기되던 작가다. 1988년 해금되기 전까지 고향인 철원에서조차 이태준의 흔적을 찾기 어려웠다.더욱이 철원은 해방 후 38선 이북 지역으로 소련의 영향권에 놓여 있었다. 한국전쟁을 거치며 대한민국의 영토가 됐지만, 지금도 옛 노동당사 건물 등 전쟁과 분단의 상흔이 곳곳에 남아 있다. 철원문학관이 상허이태준문학관이라는 이름을 갖기까지도 많은 시간과 노력이 필요했다. 지난 9월 이름을 바꾸고 새롭게 개관했다.돌이켜보면 2004년 이태준 탄생 100주년을 기념해 문학비와 흉상을 세울 때도 어려움을 겪었다. 월북작가라는 꼬리표 때문에 적지 않은 반대에 부딪혔다. 우여곡절 끝에 고향 마을인 강원도 철원군 철원읍 대마리(묘장로 301)에 세워졌다. 지금의 두루미평화관 앞뜰이다. 이를 계기로 상허이태준문학제도 해마다 열리고 있다. 아쉽게도 올해 문학제는 지난 11월 7일에 열려 막을 내렸다.문학제는 놓쳤더라도 문학관 재개관을 기념해 상허 이태준의 삶과 문학적 업적을 기리는 특별전은 아직 볼 기회가 있다. 내년 7월 말까지 열린다. 상허이태준문학관은 철원역사문화공원 안에 자리하고 있다.상허 이태준은 한국 근대 단편소설의 완성자로 알려져 있다. 대표작인 <달밤>을 비롯해 <무서록> 등 30여 점의 원본이 전시돼 관람객의 눈길을 끈다. 작가의 작업실을 재현한 '상허의 서재'도 마련돼 있다.이태준이 가족과 함께 살았던 서울 성북동의 집도 빼놓을 수 없다. 직접 '수연산방'이라고 이름 붙인 한옥은 지금도 같은 이름의 찻집으로 사람들을 불러 모은다. 고즈넉한 외관에 이끌려 담장 안으로 발을 들여놓은 방문객은 이곳이 <문장강화>를 쓴 이태준의 옛집이라는 사실을 뒤늦게 알고 놀라곤 한다.'시에는 지용, 문장에는 태준'이라고 불릴 정도로 당대 최고의 문장가였던 이태준은 글이 마음에 들 때까지 끊임없이 고쳤다고 한다. <문장강화>는 글쓰기 교본으로 알려져 있지만, 사실 단순히 글 쓰는 방법만을 다루는 책은 아니다. 글을 쓰는 자세와 태도를 일러준다. 글쓰기 방법을 설명하기보다 직접 좋은 글을 가져다 보여주는 책이다.<문장강화>는 문예지 <문장>에 연재된 내용을 바탕으로, 일제의 조선어 말살 정책이 극에 달하던 1940년 단행본으로 간행됐다. 해방 후인 1947년에는 증정판이 나왔다. 그러나 한국전쟁 이후 분단 상황 속에서 다른 월북작가들의 작품과 함께 남한에서 읽을 수 없는 책이 됐다가, 1988년 창작과비평사에서 다시 출간됐다.이태준은 1904년 11월 4일 강원도 철원군 묘장면 산명리에서 아버지 이창하(1876~1909)와 어머니 순흥 안씨(?~1912) 사이의 1남 2녀 중 외아들로 태어났다. 아버지를 따라 러시아 블라디보스토크(해삼위)로 갔으나 아버지가 세상을 떠나자 귀국했다. 함경북도 배기미에서 살다가 어머니마저 세상을 떠나면서 고아가 됐다. 이후 외할머니와 함께 철원 용담으로 돌아와 친척집을 떠돌았다.1918년 봉명학교를 졸업하고 철원 읍내 간이농업학교에 입학했으나 곧 가출했다. 원산 등지를 떠돌며 생활하다가 1921년 휘문고보에 입학했다. 1924년에는 교지 <휘문>의 학예부장으로 활동했으나, 6월 동맹휴교의 주모자로 지목돼 퇴학당하고 일본으로 건너갔다. 일본에 머물던 1925년에는 <조선문단>에 단편소설 <오몽녀>를 투고해 입선했다. 1926년 도쿄 조치대학 예과에 입학했으나 이후 중퇴했다.1929년 잡지 <개벽>에서 기자로 일했고, 1931년에는 조선중앙일보 학예부장을 지냈다. 1932년부터 이화여전 작문 강사로 일했으며, 1933년에는 이효석·김기림·정지용·유치진 등과 함께 구인회를 결성했다. 1939년에는 문예지 <문장>을 주관하며 신인 추천 심사 등에서 중심적인 역할을 했다.1941년 고향 철원으로 낙향했다. 1945년 광복 후에는 민족문화건설중앙협의회와 문학가동맹, 남조선민전 등의 조직에 참여했고, <현대일보> 주간을 맡았다. 1946년 월북한 뒤 10월에는 문화사절단의 일원으로 소련을 방문했다. 이후 북한 체제에서 숙청당한 것으로 알려졌으나, 언제 어디서 생을 마감했는지는 확인되지 않고 있다.상허이태준문학관을 나오며 생각한다. 월북작가로 묶인 채 40년, 해금된 뒤 또 40년. 연구자들에 의하면 이태준은 북에서 혹독한 비판을 받았다. 지금 북의 문학사에서 이태준의 이름은 없다. 우리는 어떤가. 상허이태준100주년기념사업회가 규정한 '경계인'이 그의 정체성을 잘 말해주고 있지 않은가. 그러니. 우리 마음 속에 상허이태준의 진정한 해금은 어쩌면 지금부터가 시작이어야 되지 않을까.